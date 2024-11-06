Действительно ли Ови так хорош? Почему он проводит такой сезон? Покорится ли ему рекорд Гретцки и великое достижение 55-летней давности?

А Овечкину точно 39 лет?! Он идёт на 900 голов в НХЛ к концу этого сезона!

39 лет — это возраст, когда практически ни один хоккеист уже не способен играть на высоком уровне. Только единицы за всю историю НХЛ сумели в 39+ показывать качественный хоккей.

За более чем 100 лет существования Национальной хоккейной лиги в таком возрасте всё ещё по-настоящему цвели, вероятно, только игроков 15-20. Причём большинство из них — в основном из 1970-х и 2000-х.

Тем удивительнее, что прямо сейчас мы можем наблюдать один из таких крайне редких случаев. И потенциально лучший за всю историю.

Мало кто сомневался, что Александр Овечкин умеет ломать стереотипы и превосходить ожидания. Не все верили, что нападающий сумеет в 39 лет стабильно держать хотя бы средний уровень, но, по ощущениям, многие ожидали, что вспышками Ови будет зажигать даже в таком возрасте.

Реальность оказалась куда краше. Овечкин переживает очередную молодость и идёт на лучший сезон за последние 15 (!) лет.

Капитан «Вашингтона» за 11 матчей нынешнего сезона забросил семь шайб и суммарно набрал 14 очков. А ещё был признан первой звездой предыдущей недели, на которой за четыре встречи отметился 9 (5+4) очками.

Почему Овечкин настолько крут на старте регулярки? Действительно ли он так хорош? Чего Александр может добиться в сезоне-2024/2025, если сохранит текущий уровень? Разбираемся.

Почему Ови хорош?

Одной из самых вероятных причин отличного старта сезона в исполнении Овечкина является качественная подготовка к чемпионату. С возрастом организму требуется корректировка оной. Есть предположение, что именно из-за этого фактора Александр провалил старт прошлого сезона — просто оказался не готов к изменениям.

На этот раз Ови учёл те ошибки — что даёт свои плоды.

Важной причиной очередной молодости нападающего стала и сама команда. В прошлом сезоне «Вашингтон» выглядел очень медленным, слабым и бесхарактерным. Овечкину как капитану и лидеру приходилось чаще выходить на лёд и тащить «столичных» на себе — и за собой. Сейчас же команда обновилась, стала мобильнее и мощнее. Теперь у «Вашингтона» есть те, кто может стать достойной опорой для Овечкина и взять на себя лидерские обязанности в нужный момент.

Это отразилось на том количестве отдыха, которое форвард теперь может позволить себе в ходе матча (всё-таки, какой бы ни была подготовка к сезону, в 39 лет невозможно показывать работоспособность и выносливость, как в 20). Больше коротких передышек позволяет лучше распределять силы.

Кроме того, это немного снизило давление на капитана. Психологическое состояние — всегда важная составляющая успеха (ну или провала). Сейчас Овечкин может не загонять себя не только физически, но и психологически и эмоционально.

Да и победы команды наверняка помогают — поддерживают правильный настрой и радуют.

Стоит понимать, что обновление команды напрямую влияет на результативность Овечкина. Более мобильные партнёры и более быстрая и агрессивная игра открывают больше возможностей. Например, Александр предлагает себя на классической позиции — и ему доставляют шайбу в правильный момент. Благодаря этому он может своим излюбленным щелчком ловить вратарей на противоходе, повышая шансы на гол.

Александр Овечкин Фото: Scott Taetsch/Getty Images

В прошлом сезоне нередко получалось так, что шайбу просто не удавалось доставить достаточно оперативно — в такой ситуации отсутствие скорости розыгрыша вредит успешности броска.

Да и к тому же быстрые партнёры могут маскировать очевидные проблемы Ови. К примеру, отрабатывать за него в бэкчеке.

Кроме того, тренерский штаб хоть и заявляет основной целью победу команды, но при этом активно ищет, как бы повысить эффективность своей главной звезды и по максимуму использовать его сильные стороны.

Спенсер Карбери неожиданно перевёл Овечкина на правый фланг — впервые за 10 лет, и это приносит свои плоды. Конечно, Алекса по-прежнему тянет налево (исключительно в игровом плане), но в то же время его игра стала менее предсказуемой для соперника, открыла для него новые возможности и позволила поднять в звено Алексея Протаса, который в нынешнем сезоне расцвёл и начал приносить результат (а вместе с этим и помогать более опытному товарищу).

«Вашингтон» же получил крутое и, что самое главное, эффективное звено.

Тренерский штаб также сделал то, что было необходимо, чтобы сильные стороны Овечкина были наиболее заметны. Однако об этом поговорим в следующей части.

Действительно ли Овечкин так хорош?

Возраст победить сложно, но можно по максимуму замедлить или скрыть его влияние на спортсмена. Для этого нужно понимать, какие у игрока сильные стороны и благодаря чему их можно раскрыть.

Так, Карбери, видимо, прочитал заветы Эрика Тулски, ныне занимающего пост генерального менеджера «Каролины», и уделил огромное внимание игре «Кэпиталз» в большинстве.

А вместе с тем несколько сократил количество времени Ови в равных составах.

Сейчас капитан «Вашингтона» в среднем проводит на льду 18.05 за матч — это 222-е место в НХЛ. Сравним с минувшим сезоном: Алекс располагался на 173-й строчке по этому показателю. Тогда он играл на минуту с лишним больше — 19.13.

Если брать время в равных составах, то ещё в прошлой регулярке оно составляло 14.39, а Овечкин занимал 289-е место. Прямо сейчас нападающий играет в этом формате в среднем за матч 12.51 — почти на две минуты меньше! Он лишь на 397-й позиции по этому показателю.

Ещё красноречивее статистика по игре в большинстве. В сезоне-2023/2024 Ови в среднем играл 4.33 в таком формате. Это было третье время среди всех хоккеистов, больше оказалось только у Микко Рантанена и Брэда Ламберта (у обоих — по 4.35). А в новом сезоне у капитана «Вашингтона» пока 5.13 — он безальтернативно лучший.

Что это значит?

Во-первых, тренерский штаб старается дозировать время Овечкина. Карбери понимает, что форвард уже немолод, поэтому нужно правильно распределять нагрузку на него. А нынешний состав позволяет делать это.

Во-вторых, в «Вашингтоне» чётко осознают сильные стороны своего капитана и грамотно их используют. Щелчок Ови из левого круга вбрасывания в большинстве вновь заработал. И в этом заслуга как тренерского штаба, который перестроил тактику так, чтобы 39-летний нападающий опять был максимально эффективен в том, что умеет лучше всего, так и самого Александра.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Нельзя не отметить и тот факт, что Овечкин начал выкладываться в защите. Да, не всегда, но его усилия всё ещё заметны. Вспомните, например, как завирусился момент из матча с «Коламбусом», когда хоккеист ускорился, чтобы прервать контратаку «Блю Джекетс».

ВИДЕО.

В то же время в матче с «Каролиной» бросалось в глаза, особенно в концовке встречи, что Овечкину тяжело: он уже почти не ускорялся, а иногда провожал передачу одноклубника взглядом. Впрочем, матч с «Харрикейнз» проходил на следующий день после встречи с «Коламбусом», поэтому вряд ли можно было ожидать иного от 39-летнего спортсмена.

Самое главное — капитан «столичных» выкладывается на полную ради команды и выглядит свежее, чем год назад.

Статистика говорит о том же: у него 29 силовых приёмов — по этому показателю он входит в топ-50 в НХЛ. А ещё Ови при своей достаточно рискованной манере игры совершил всего четыре потери. Перехватов у него также четыре — можно сказать, он вышел в ноль. Хотя обычно статистика была, мягко говоря, не в его пользу.

Не будем утаивать и слона в комнате.

Сейчас Овечкину очень сильно везёт.

Александр забросил семь шайб, но при этом ожидаемых голов у него всего 4,5. По этому показателю он 56-й в НХЛ. А вот по разнице между реальными и ожидаемыми шайбами — 34-й. По количеству голов на 60 минут форвард и вовсе 25-й с потрясающей цифрой — 2,11 шайбы за встречу.

Что это значит?

Сейчас Ови оверперформит. Поэтому есть смысл ожидать от него постепенного снижения результативности.

К слову, оверперформанс (уж извините за это слово, но точнее описать это просто невозможно) виден и по среднему количеству очков. Овечкин входит в топ-20 лучших хоккеистов по их количеству на 60 минут игры — 4,22 очка за матч!

Впрочем, если нападающий нашёл секретный ключик от ворот соперников, хотелось бы, чтобы он его не терял. Если помните, в прошлом сезоне ему понадобилось 34 матча, чтобы забить семь голов. В этом — в три раза меньше.

Тут Овечкин также провёл работу над ошибками. На старте минувшей регулярки нападающий бросал значительно реже своего привычного количества. Сейчас же он вернулся на прежний уровень.

Немного сухой статистики:

Овечкин бросает в створ 10,86 раза в среднем на 60 минут игры, это 27-й результат в НХЛ;

по попыткам броска он 12-й в лиге; в среднем он совершает аж 22,01 попытки за 60 минут игры;

в среднем за матч Ови наносит 3,3 броска в створ, это вновь 27-й результат в НХЛ;

Алекс входит в топ-40 по общему количеству бросков (37-й; 73 попытки) и в топ-45 по броскам в створ (41-й; 36);

его процент реализации 19,4% — 93-й в НХЛ.

О чём нам говорит эта статистика?

Овечкин продолжает много бросать, и это приносит свои плоды. Он может попадать в створ ещё чаще, но либо соперники блокируют, либо Овечкин промахивается сам.

Как бы то ни было, нападающий придерживается и второго правила грамотной игры в поздние годы карьеры (первое, если что, касается игры в большинстве): он бросает — и бросает много.

О том, что ему везёт, говорит ещё и тот факт, что его процент реализации аномально высокий. Для сравнения: в прошлом сезоне он составлял 11,4% (ниже было лишь трижды в карьере), самый высокий за всю карьеру — 15,4% (в сезоне-2019/2020, 48 голов в 68 матчах), а средний по карьере — 12,9%.

Разница в 6,5% между средним и текущим — это аномалия. Так просто не может быть, и в какой-то момент этот показатель скорректируется ближе к среднему по карьере.

Кроме того, Овечкин на старте сезона отлично справляется с моментами, у которых низкая и средняя опасность.

Всего у Ови было 34 шанса с низкой опасностью — общий xG составил 1,19; 12 — со средней (1,45 xG), а ещё пять — с высокой (1,91 xG).

Это говорит о том, что прямо сейчас нападающий реализует немало неочевидных моментов.

Для сравнения возьмём Остона Мэттьюса — лучшего снайпера прошлого сезона. Лидер «Торонто» на данный момент забил пять голов, при этом у него было аж 14 шансов с высокой опасностью (5,29 xG — больше всех в НХЛ), 15 — со средней (1,7 xG); 61 — с низкой (2,18 xG). То есть форвард «Мэйпл Лифс» забивает только после очень опасных моментов, но теряется в менее очевидных ситуациях.

Овечкин же справляется и с не самыми очевидными.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Так что, подводя итоги, можно сказать, что капитан «Вашингтона» действительно очень хорош на старте сезона — вам это не кажется. Но в то же время велики шансы, что вскоре результативность Ови пойдёт на спад. До каких показателей — пока предсказать невозможно. Однако, вероятнее всего, она просто вернётся к средним результатам по карьере. В таком случае нападающий всё ещё будет забивать более чем достаточно.

Хотя если он сохранит нынешний темп, то проведёт один из своих лучших сезонов в НХЛ. И это — в 39 лет!

А что дальше?

Прямо сейчас, по данным EliteProspects, Овечкин идёт на результат в 52 гола и 104 очка за сезон. В последний раз он покорял рубеж в 50 шайб три года назад. В сезоне-2021/2022, когда ему было 36 лет, Алекс забросил ровно полсотни.

А отметку в 100 очков форвард преодолевал лишь четырежды. Примечательно, что в последний раз это случилось аж 15 лет назад! В регулярке-2009/2010 Овечкин оформил 109 (50+59) очков.

Если он сохранит текущую результативность, то сможет побить ряд по-настоящему великих рекордов. Например, по количеству голов и очков для игроков 39+ лет. Сейчас оба главных достижения для старожилов принадлежат легендарному нападающему «Детройта» Горди Хоу. В чемпионате-1968/1969 уже 40-летний Мистер Хоккей забросил 44 шайбы и суммарно записал на свой счёт 103 (44+59) очка. За 55 лет эти два рекорда не покорились больше никому. И оба могут рухнуть теперь!

Кроме того, если Овечкин доберётся до отметки в 50 голов, то станет первым хоккеистом в истории с 10 сезонами с 50+ шайбами. Сейчас капитан «Вашингтона» делит рекорд с Уэйном Гретцки и Майком Босси.

Естественно, при текущей результативности Ови побьёт главный рекорд Гретцки уже в этом сезоне. При таком темпе форвард сравняется с Великим в 65-м матче сезона — с «Анахаймом» 12 марта 2025 года в гостях. А побьёт рекорд 16 марта в Сан-Хосе — во встрече с «Шаркс».

Кроме того, при таких раскладах уже в этом сезоне Овечкин доберётся до отметки в 900 голов! Её Алекс сможет покорить в 75-м матче чемпионата — с «Каролиной» 3 марта в гостях.

Выйдет ли побить эти рекорды и добраться до юбилейных отметок в сезоне-2024/2025, неизвестно. Но пока смотреть за игрой Овечкина и «Вашингтона», а также за Великой погоней — одно удовольствие.

Хочется, чтобы этот момент не завершался.