«Он похож на свою тень». Звезда НХЛ с контрактом в $ 11,6 млн проваливает старт сезона

«Ванкувер» в прошлом году прыгнул сильно выше головы и смелых ожиданий своих же болельщиков, которые давно уже превратились в пессимистов. Кроме того, «Кэнакс» в прошлом году показывали запредельную реализацию бросков, когда ударно начинали сезон, а основной вратарь Тэтчер Демко стоял на голове. Примеры таких головокружительных, но коротких влзётов в лиге уже были, и менеджмент «Ванкувера» летом неплохо укрепил команду, чтобы не упасть вниз.

Однако для сохранения прошлогоднего уровня было мало одних полезных ролевиков. Кроме Демко, сильные сезоны выдали и капитан команды Куинн Хьюз, чья пара с Филиппом Гронеком стала одной из лучших в прошлом сезоне НХЛ, и Джей Ти Миллер, которого болельщики какое-то время назад считали токсичным игроком. Наконец, огромные ожидания возлагались на Элиаса Петтерссона, который пару лет назад выглядел главной звездой команды и получил вполне заслуженный контракт на $ 11,6 млн в год. Впереди шведа по кэпхиту лишь четыре признанные звезды: Макдэвид, Мэттьюс, Маккиннон и Панарин.

Однако эти ожидания на старте сезона не оправдываются. Петтерссон находится в середине списка бомбардиров своей же собственной команды, набрав лишь пять очков в 11 матчах: впереди получающие куда меньше Пиус Зутер и Теодор Блюгерс. Показательная деталь: все эти очки набраны в матчах с командами, которые в прошлом сезоне не попали в плей-офф. Требовательная канадская пресса уже начинает давить на шведского игрока. Что же происходит?

Многие проблемы шведа можно было списать на несовместимость со стилем Рика Токкета. Лучше всего Элиас раскрывался в весёлом хоккее Брюса Будро, а Токкет ставит на рабочий хоккей, где в прошлом году идеально показали себя прямолинейные силовики и рабочие лошадки типа Дакоты Джошуа или Сэма Лафферти. В этом году у «Ванкувера» тоже такие есть: Кифер Шервуд за 11 матчей не только набрал семь очков, но и сделал 72 (!) силовых, при этом получая ограниченное игровое время. Можно вспомнить, как Андрей Кузьменко, который неплохо играл со шведом в одной тройке, быстро отправился в «Калгари» из-за того, что не вписывался в такую игру.

Рик Токкет Фото: Derek Cain/Getty Images

Однако никаких проблем со стилем Токкета у Элиаса в начале прошлого года не было. В первом же матче сезона с «Эдмонтоном» он набрал четыре очка, а первую половину сезона закрыл с 57 очками в 42 матчах. Что-то пошло не так уже в концовке регулярки, но спад продуктивности в марте-апреле можно было объяснить и статистической коррекцией, и тем фактом, что «Ванкуверу» уже не надо было слишком сильно напрягаться весной. Однако один гол в двух раундах плей-офф этими обстоятельствами было объяснить нельзя.

Проблемы продолжаются и в начале нового сезона. «Пока что Элиас — тень того игрока, который в прошлых сезонах единолично решал исход матчей. Петтерссон выглядит неважно физически: по данным продвинутой статистики НХЛ, количество его скоростных прорывов снизилось. Скорость броска тоже снизилась: в этом году после бросков Петтерссона шайба лишь раз развила скорость более 80 миль в час, а в прошлом году таких попыток было 70. Чем дольше это будет продолжаться, тем сильнее будет шум», — пишет автор The Athletic Хаман Даял, поставившая шведу за октябрь «двойку с минусом».

Проблемами с партнёрами по команде это тоже объяснить нельзя. На старте этого сезона с ЭП40 чаще всего выходит Конор Гарланд — негабаритный, но креативный и при этом работящий игрок. Гарланд при этом набирает на старте сезона почти очко за матч, хотя почти весь прошлый год он провёл в звене с Блюгером и Джошуа в тройке, которую называли «звеном жизни».

Про физическое состояние Петтерссона говорил и Токкет: «Все сводится к тому, что ему нужно начать работать ногами больше, чем когда-либо. Это самое главное. Я не знаю, физическая это или психологическая проблема, но он это понимает. Когда анализируешь видео с ним или смотришь матч, то видишь, что у него начинаются сложности, когда он перестаёт кататься. Нужно работать ногами. Тогда всё получится само собой».

Ещё после плей-офф Петтерссон сказал, что играл на фоне травмы, и признавался: «Было много шума с точки зрения контракта и того, что я играл как дерьмо предыдущие три месяца». Позднее Токкет уточнил, что у его звёздного форварда тендинит, но ни тренер, ни медицинский штаб решили не давать отдых шведу. А ведь тендинит (воспаление сухожилий) у многих спортсменов зачастую приводит к печальным последствиям — иногда и операция не помогает быстро вернуться в строй.

Перед стартом сезона Петтерссон говорил, что тендинит его не беспокоит, он чувствует себя свежим и отдохнувшим, однако продвинутая статистика как бы намекает, что проблемы остаются. С этим можно связать и падение силы броска: даже с учётом того, что клюшку держат руками, без сильных ног сложно придать шайбе хорошее ускорение. Петтерссон не делал операцию летом — но это не значит, что он полностью здоров. В том же самом «Ванкувере» Илья Михеев после разрыва «крестов» умудрился полгода играть без операции — увы, после восстановления его продуктивность резко упала.

Можно понять, почему Петтерссон не хочет ложиться на операционный стол, если такая необходимость действительно есть. Хирургическое вмешательство отнимает у игрока немало времени, а восстановление занимает срок. Из свежих примеров — операция Джека Куинна из «Баффало», который после лечения летом 2023-го вернулся в строй лишь 19 декабря того же года. Нынешний сезон для Куинна пока складывается неудачно: лишь два очка в 12 играх.

Однако если швед не будет оперироваться, то состояние здоровья не станет для него оправданием: всё-таки он продолжает получать от «Ванкувера» немаленькую зарплату. Ещё одну проблему в игре Элиаса видит бывший тренер Будро: «Он не выглядит заряженным, когда играет, его очень легко вывести из себя. Я всегда сравнивал работу тренера с психиатром: ты должен понять, что движет 23 парнями у тебя в команде. С Петтерссоном надо обращаться особенным образом. Не знаю, что говорит ему Токкет, но пока это не работает. В нынешнем мире игроки должны понять, что ты заботишься о них как тренер — а потом они начнут заботиться и о тебе».

Элиас Петтерссон Фото: Darryl Dyck/AP/ТАСС

Будро предлагает воссоединить самую звёздную тройку «Ванкувера», собрав воедино трёх главных звёзд атаки: Петтерссона, Миллера и Брока Бёзера. В прошлом году Токкет не особо охотно использовал такой вариант, хотя он был весьма эффективен: в среднем 5,65 гола за 60 минут игры в равных составах. Конечно, НХЛ — это не НБА, это не лига игроков, здесь они не имеют тотальной власти. Однако, судя по всему, рано или поздно тренеру надо будет поступиться своими принципами, чтобы максимизировать отдачу от главной звезды.