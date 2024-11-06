Идея интересная, но гнаться за НХЛ здесь бессмысленно.

Первый конфликт ФХР и независимой КХЛ. Так нужен ли в России драфт юниоров?

Сегодня КХЛ объявила о создании рабочей группы по вопросам возрождения Ярмарки – системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги.

Данный институт должен помогать клубам получать качественных молодых хоккеистов, а самим игрокам – игровую практику в системе клубов КХЛ. В рамках рабочей группы лига намерена досконально проработать данный вопрос с представителями хоккейного сообщества – руководителями клубов, менеджерами, агентами и экспертами, — для выработки максимально прозрачного и рыночного механизма Ярмарки.

Напомним, процедура драфта юниоров КХЛ была введена в июне 2009 года. 27 февраля 2015 года драфт юниоров КХЛ был переименован в Ярмарку юниоров. В апреле 2017 года лига отменила Ярмарку и исключила её из регламента.

Идея, безусловно, интересная, но далеко не новая для нашего хоккея. Болельщики со стажем прекрасно помнят ярмарку талантов КХЛ. Сложно сказать, что она произвела какой-то фурор и кардинально изменила российский хоккей, но свой след в истории лиги оставила.

Заявление Романа Ротенберга: Ротенберг заявил, что представители СКА не вошли в группу по вопросу Ярмарки юниоров КХЛ

Напомним, КХЛ стала независимой лигой, которая больше не подчиняется ни ИИХФ, ни ФХР, а значит, вольна принимать решения так, как посчитает нужным. В этой связи никаких консультаций с Федерацией хоккея России не было, но ведомство Владислава Третьяка не могло остаться в стороне относительно данного вопроса, выступив со специальным заявлением.

«Континентальная хоккейная лига выпустила пресс-релиз о создании рабочей группы по возрождению процедуры Ярмарки – системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги.

Предыдущий опыт проведения Драфта/Ярмарки юниоров КХЛ показывает, что эта процедура копирует североамериканский драфт, существующий более 60 лет в системе спорта США и Канады. Хоккейные школы этих стран – частные предприятия, доход которых основывается на оплате родителей за обучение своих детей.

Подавляющее большинство российских школ функционирует благодаря региональным, муниципальным бюджетам, средствам спонсоров. Российская экономика подготовки профессионального хоккеиста в корне отличается от североамериканской, и потому драфтовая система распределения молодых игроков не работает в условиях отечественного хоккея, так как доведение юного спортсмена до профессионального контракта осуществляется на средства школы или хоккейного клуба.

Ярмарка талантов КХЛ Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Выбор талантливого игрока хоккейным клубом против его воли может способствовать его отъезду в иностранные лиги, что идёт вразрез с позицией президента РФ В. В. Путина по противодействию оттоку молодых игроков.

Таким образом, Федерация хоккея России считает, что предлагаемая КХЛ процедура Ярмарки – системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги – разрушает созданную систему отечественного хоккея», — сказано в заявлении ФХР.

Получается, что мы стали свидетелями первого конфликта между КХЛ и ФХР после получения Континентальной лигой статуса независимости. Будет интересно посмотреть, чем в итоге закончится история, а также как будет проведена Ярмарка юниоров.