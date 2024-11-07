«Разгром от ЦСКА стал щелчком». Интервью с «железным человеком» КХЛ из «Сибири»

На данный момент защитник «Сибири» Тимур Ахияров носит неофициальный титул «железный человек» КХЛ, ведь он лучший в лиге по заблокированным броскам, в 22 играх самоотверженный хоккеист принял на себя уже 73 броска. Такую немаловажную категорию часто недооценивают, иногда она не попадает в поле зрения зрителя, но менее важной от этого не становится.

Тимур дал интервью «Чемпионату», где более подробно рассказал об этом: как нужно блокировать, когда это уместно, почему этому не натренироваться. А также об изменениях в «Сибири», как на команде отражается смена руководства, о новом главном тренере и многом другом.

«Епанчинцев — правильный и хороший мужик»

– «Сибирь» уверенно начала сезон, за счёт чего это было достигнуто?

– Хорошая селекционная работа была проведена, возрастных игроков подписали, хороших. Капитан наш, Широков, значимую роль играет. Тренер у нас придерживается философии более агрессивного хоккея. Команда сплочённая. За счёт этого у нас всё хорошо на данном этапе (интервью было записано перед матчем с «Барысом». – Прим. «Чемпионата»).

– «Сибирь» является вариативной командой в этом сезоне, может сыграть по-разному: и от обороны, и от атаки, и терпеливо, и агрессивно. Как к этому удалось прийти?

– Мы уделяем внимание и обороне, и атаке, и игре в средней зоне – многим компонентам. Все мелочи проговариваются. За счёт этого минимум пробелов в обороне и атаке – всё слаженно.

– Не хватало такого вожака на льду и в раздевалке, как Сергей Широков?

– В прошлом году был такой момент, не было возрастного игрока, капитана. А вот до этого такие игроки были: Чесалин был хорошим капитаном. Широков как раз вожак, он нужен был.

– Какой Епанчинцев в быту?

– Может подшутить, хороший мужик, правильный. На тренировках он требовательный, мы все собрались ради хоккея, нужно выполнять задачи. Нельзя сказать, что он какой-то строгий. Больше на позитиве.

Вадим Епанчинцев Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

– Что было в начале сезона, когда «Сибирь» проиграла три игры на старте?

– Скорее всего, была притирка в звеньях и так далее. Где-то у нас были пробелы, в той же самой обороне. Чуть-чуть исправили, и всё стало в порядке.

– Не было после матча с ЦСКА мысли, что прошлый сезон продолжается?

– Да нет, такого не было. Это был щелчок, после игры с ЦСКА мы поговорили, потом у нас пошло нормально.

– Внутри команды ощущаете, что руководство клуба поменялось?

– Не особо ощущаем. От нас требуется игра в хоккей. А остальное – хоккейная жизнь. Она так устроена.

«Немировски, когда уходил из «Сибири», извинился, что отправил в ВХЛ, сказал, что это его ошибка»

– Предсезонка была тяжёлая, это повлияло на старт?

– Тут контраст с прошлым годом именно в плане физики. В том году был упор на лёгкость, мы ничего толком и не делали, только работа с собственным весом, с резинками. В этом году кардинально поменялась система. Мы уделяем много времени работе в зале, бо́льшую часть времени провели там, а не на льду.

– Такой подход является более эффективным?

– В конце сезона увидим. Пока нет ответа. Говорить в начале сезона, что у нас всё отлично, всё помогает, я не могу.

– Прошлый сезон вы начали в фарм-клубе, хотя до этого два года были основным защитником. С какими чувствами поехали в Новокузнецк?

– Тогда воспринял это агрессивно, не понимал, почему так происходит. Спрашивал у тренерского штаба, зачем и почему. Чёткого ответа не получил, кроме банальных фраз, что это ненадолго. Единственное, Дэвид [Немировски], когда уходил, извинился, что отправил в ВХЛ, сказал, что это его ошибка. За это ему только уважение.

– Этот сезон растянут, больше пауз, как длительные перерывы между играми влияют на команду?

– Мы с ребятами разговаривали: намного лучше играть, чем тренироваться. Даже не в том плане, что мы это не любим. Теряется игровой тонус, ритм, это очень сильно сказывается, тем более вот была семидневная пауза, только тренировались. Игры – совсем другое.

– Вы уже пятый год в Новосибирске, становится вторым домом город?

– Да, бо́льшую часть времени провожу здесь, в Уфе бываю только два-три месяца. Уже многих знаю, вы правы, стал вторым домом Новосибирск. Мне нравится, хороший город, инфраструктура отличная. Мысли закрадывались, что в конце карьеры могу переехать сюда.

– Не начали чувствовать себя старожилом, больше подсказывать партнёрам в раздевалке, например?

– Такого нет, я не любитель говорить, люблю просто делом доказывать. И дело даже не в том, сколько времени здесь провёл, а в возрасте. Здесь есть люди, которые должны говорить.

Недавно капитан «Сибири» Сергей Широков провёл 1000-й матч чемпионатах страны Сергей Широков стал 20-м хоккеистом, проведшим 1000 и более матчей в чемпионатах страны

– В предыдущих сезонах вы больше играли в атаке, подключались чаще. Чем вызвано такое изменение, новая роль?

– Нет, просто с начала сезона так пошло, более строго в обороне. Как я уже говорил, разница в системе: в прошлом году был более раскован, но были большие проблемы в обороне. В этом пока не могу найти эту золотую середину, чтобы быть и в обороне, и в атаке эффективным.

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– То есть с ролью домоседа мириться не планируете?

– Нет, я категорически против быть только домоседом.

«Как правильно сделать блок? Закрываешь глаза и садишься»

– Знаете, что вы лидер по заблокированным броскам в КХЛ?

– Я не смотрел, что лидер. Узнал только после того, как прочитал в группе.

– Есть желание стать первым по итогам сезона в этом компоненте?

– Я не стремлюсь к этому.

– Как правильно сделать блок?

– Это происходит интуитивно, решает всё доля секунды, невозможно это как-то объяснить. Грубо говоря, закрываешь глаза, садишься. Попала и попала.

– То есть теоретического объяснения этому нет?

– Нет, но можно сказать, что основа — тайминг. Нужно его ловить, если не поймал, значит, упустил момент. Нужно читать игру. Допустим, когда идёт перевод шайбы, ты уже наперёд знаешь, что человек будет бросать.

– Нужно ли по возможности всё ловить на себя?

– Нет, не всегда. Бывают такие моменты, когда хочешь поймать шайбу, но делаешь плохо для вратаря, закрываешь его. Получается либо опасный момент, либо гол.

Тимур Ахияров в матче с «Ладой» Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

– Илья Брызгалов говорил, что не любит, когда защитники блокируют броски — так он не может контролировать ситуацию. Как в этом плане происходит взаимодействие с Красоткиным и Костиным?

– С ними всё нормально в том плане, что они любят, когда мы блокируем. Иногда просто это плохо получается, из-за чего возникает опасный момент, но тут не угадать. Нужно именно чувствовать, иногда нужно дать коридор, чтобы вратарь спокойно поймал шайбу, а не мешать ему.

– Надеваете ли вы дополнительную защиту? Некоторые игроки вашего амплуа делают это.

– У меня ничего нет. Думал об этом, но пока что всё хорошо, неприятные попадания избегают меня, всё обходится.

– Насколько обходится? Какие-то шишки или синяки ведь в любом случае есть?

– Без синяков никуда, это малая часть.

– А нужно ли делать блоки, когда исход матча решён? Условно, в «Сибири» был Фёдор Беляков, который при счёте 0:6 в концовке матча это делал, причём болезненно. Нужны ли такие жертвы?

– Есть личная статистика, не знаю, как там у него было. Может быть, тот же самый микроматч, я лично с ним незнаком, не знаю этого эпизода.

– В НХЛ есть практика отработки блоков на тренировке, для этого берут специальные облегчённые шайбы. Здесь такой практики нет?

– У нас такое не практикуется (смеётся). И хорошо, потому что каждый должен знать, что это надо делать. Если каждый из команды поймает по одному разу, этого уже достаточно для того, чтобы выиграть.

– С учётом того, насколько более профессиональным становится хоккей с каждым годом, странно, что такому важному аспекту не уделяется внимание.

– Это зависит от желания. Тренируй не тренируй — если не захочешь ловить шайбу, ты и не поймаешь её. Будешь бояться – она всегда будет пролетать мимо тебя.

– Алек Мартинес говорил, что от заблокированных бросков можно получать удовольствие. Как это?

– Здорово, когда блокируешь в меньшинстве, скамейка взбадривается, ты сподвигаешь партнёров на какие-либо действия.

«Болельщики видят поверхностную картину: кто забивает, кто отдаёт»

– Как-то Евгений Аликин сказал, что, когда Кирилл Воробьёв блокирует броски, команда заражается этим. Настолько один заблокированный бросок может иметь влияние на команду?

– Да, конечно. В самые нужные и ответственные моменты, когда все понимают, что при отсутствии блока мог быть гол, это очень сильно заряжает и мотивирует.

– У вас не самое типичное сложение для игрока с подобным амплуа.

– Когда не идёт у тебя, как у меня сейчас, не пополняется личная статистика, то есть голы, передачи и очки, нужно чем-то компенсировать. Я делаю это теми же блоками. А так — неважно, габаритный игрок или нет. Габаритному, конечно, легче будет перекрыть всё, но по этой же самой причине там будет больше дыр, где шайба может пролететь. Бо́льшую роль играет выбор позиции.

– Давит ли на вас тот факт, что до сих пор не набрали ни одного очка в этом сезоне?

– Давит, конечно, но я стараюсь это отпускать. Буду работать – придёт.

– Насколько обидно, что такие защитники, как вы, проделывающие такую работу, остаются без внимания?

– Знаете, все смотрят на передачи и голы, это все видят, больше бросается в глаза, нежели черновая работа. Это касается не только блоков: есть работяги, которые выполняют огромный объём работы, но при этом те же самые болельщики не видят этого. Они видят поверхностную картину: кто забивает, кто отдаёт.

– Многие говорят, что приз лучшему защитнику сезона не должен вручаться тому, кто набрал больше всего очков. Считаете ли вы, что призы должны быть раздельные? Условно, один — атакующему защитнику, другой — оборонительному?

– Конечно, это где-то даже правильно будет. Однако как оценивать оборонительного защитника, по каким критериям? Но если лига до этого дойдёт, будет здорово. Лишние призы не помешают лиге.