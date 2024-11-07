Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Интервью с Ахияровым – о Сибири, Широкове, Епанчинцеве, КХЛ, заблокированных бросках и многом другом

«Разгром от ЦСКА стал щелчком». Интервью с «железным человеком» КХЛ из «Сибири»
Максим Макаров
Интервью с Тимуром Ахияровым
Аудио-версия:
Комментарии
Тимур Ахияров – о новосибирском клубе, Широкове, Епанчинцеве и искусстве блокирования бросков.

На данный момент защитник «Сибири» Тимур Ахияров носит неофициальный титул «железный человек» КХЛ, ведь он лучший в лиге по заблокированным броскам, в 22 играх самоотверженный хоккеист принял на себя уже 73 броска. Такую немаловажную категорию часто недооценивают, иногда она не попадает в поле зрения зрителя, но менее важной от этого не становится.

Тимур дал интервью «Чемпионату», где более подробно рассказал об этом: как нужно блокировать, когда это уместно, почему этому не натренироваться. А также об изменениях в «Сибири», как на команде отражается смена руководства, о новом главном тренере и многом другом.

«Епанчинцев — правильный и хороший мужик»

– «Сибирь» уверенно начала сезон, за счёт чего это было достигнуто?
– Хорошая селекционная работа была проведена, возрастных игроков подписали, хороших. Капитан наш, Широков, значимую роль играет. Тренер у нас придерживается философии более агрессивного хоккея. Команда сплочённая. За счёт этого у нас всё хорошо на данном этапе (интервью было записано перед матчем с «Барысом». – Прим. «Чемпионата»).

Интервью с новичком «Сибири»
«Были условия, которые не позволяли вернуться в КХЛ». Интервью с новичком «Сибири»
Эксклюзив
«Были условия, которые не позволяли вернуться в КХЛ». Интервью с новичком «Сибири»

– «Сибирь» является вариативной командой в этом сезоне, может сыграть по-разному: и от обороны, и от атаки, и терпеливо, и агрессивно. Как к этому удалось прийти?
– Мы уделяем внимание и обороне, и атаке, и игре в средней зоне – многим компонентам. Все мелочи проговариваются. За счёт этого минимум пробелов в обороне и атаке – всё слаженно.

– Не хватало такого вожака на льду и в раздевалке, как Сергей Широков?
– В прошлом году был такой момент, не было возрастного игрока, капитана. А вот до этого такие игроки были: Чесалин был хорошим капитаном. Широков как раз вожак, он нужен был.

– Какой Епанчинцев в быту?
– Может подшутить, хороший мужик, правильный. На тренировках он требовательный, мы все собрались ради хоккея, нужно выполнять задачи. Нельзя сказать, что он какой-то строгий. Больше на позитиве.

Вадим Епанчинцев

Вадим Епанчинцев

Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

– Что было в начале сезона, когда «Сибирь» проиграла три игры на старте?
– Скорее всего, была притирка в звеньях и так далее. Где-то у нас были пробелы, в той же самой обороне. Чуть-чуть исправили, и всё стало в порядке.

– Не было после матча с ЦСКА мысли, что прошлый сезон продолжается?
– Да нет, такого не было. Это был щелчок, после игры с ЦСКА мы поговорили, потом у нас пошло нормально.

– Внутри команды ощущаете, что руководство клуба поменялось?
– Не особо ощущаем. От нас требуется игра в хоккей. А остальное – хоккейная жизнь. Она так устроена.

«Немировски, когда уходил из «Сибири», извинился, что отправил в ВХЛ, сказал, что это его ошибка»

– Предсезонка была тяжёлая, это повлияло на старт?
– Тут контраст с прошлым годом именно в плане физики. В том году был упор на лёгкость, мы ничего толком и не делали, только работа с собственным весом, с резинками. В этом году кардинально поменялась система. Мы уделяем много времени работе в зале, бо́льшую часть времени провели там, а не на льду.

– Такой подход является более эффективным?
– В конце сезона увидим. Пока нет ответа. Говорить в начале сезона, что у нас всё отлично, всё помогает, я не могу.

– Прошлый сезон вы начали в фарм-клубе, хотя до этого два года были основным защитником. С какими чувствами поехали в Новокузнецк?
– Тогда воспринял это агрессивно, не понимал, почему так происходит. Спрашивал у тренерского штаба, зачем и почему. Чёткого ответа не получил, кроме банальных фраз, что это ненадолго. Единственное, Дэвид [Немировски], когда уходил, извинился, что отправил в ВХЛ, сказал, что это его ошибка. За это ему только уважение.

– Этот сезон растянут, больше пауз, как длительные перерывы между играми влияют на команду?
– Мы с ребятами разговаривали: намного лучше играть, чем тренироваться. Даже не в том плане, что мы это не любим. Теряется игровой тонус, ритм, это очень сильно сказывается, тем более вот была семидневная пауза, только тренировались. Игры – совсем другое.

– Вы уже пятый год в Новосибирске, становится вторым домом город?
– Да, бо́льшую часть времени провожу здесь, в Уфе бываю только два-три месяца. Уже многих знаю, вы правы, стал вторым домом Новосибирск. Мне нравится, хороший город, инфраструктура отличная. Мысли закрадывались, что в конце карьеры могу переехать сюда.

– Не начали чувствовать себя старожилом, больше подсказывать партнёрам в раздевалке, например?
– Такого нет, я не любитель говорить, люблю просто делом доказывать. И дело даже не в том, сколько времени здесь провёл, а в возрасте. Здесь есть люди, которые должны говорить.

Недавно капитан «Сибири» Сергей Широков провёл 1000-й матч чемпионатах страны
Сергей Широков стал 20-м хоккеистом, проведшим 1000 и более матчей в чемпионатах страны

– В предыдущих сезонах вы больше играли в атаке, подключались чаще. Чем вызвано такое изменение, новая роль?
– Нет, просто с начала сезона так пошло, более строго в обороне. Как я уже говорил, разница в системе: в прошлом году был более раскован, но были большие проблемы в обороне. В этом пока не могу найти эту золотую середину, чтобы быть и в обороне, и в атаке эффективным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

– То есть с ролью домоседа мириться не планируете?
– Нет, я категорически против быть только домоседом.

«Как правильно сделать блок? Закрываешь глаза и садишься»

– Знаете, что вы лидер по заблокированным броскам в КХЛ?
– Я не смотрел, что лидер. Узнал только после того, как прочитал в группе.

– Есть желание стать первым по итогам сезона в этом компоненте?
– Я не стремлюсь к этому.

– Как правильно сделать блок?
– Это происходит интуитивно, решает всё доля секунды, невозможно это как-то объяснить. Грубо говоря, закрываешь глаза, садишься. Попала и попала.

– То есть теоретического объяснения этому нет?
– Нет, но можно сказать, что основа — тайминг. Нужно его ловить, если не поймал, значит, упустил момент. Нужно читать игру. Допустим, когда идёт перевод шайбы, ты уже наперёд знаешь, что человек будет бросать.

– Нужно ли по возможности всё ловить на себя?
– Нет, не всегда. Бывают такие моменты, когда хочешь поймать шайбу, но делаешь плохо для вратаря, закрываешь его. Получается либо опасный момент, либо гол.

Тимур Ахияров в матче с «Ладой»

Тимур Ахияров в матче с «Ладой»

Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

– Илья Брызгалов говорил, что не любит, когда защитники блокируют броски — так он не может контролировать ситуацию. Как в этом плане происходит взаимодействие с Красоткиным и Костиным?
– С ними всё нормально в том плане, что они любят, когда мы блокируем. Иногда просто это плохо получается, из-за чего возникает опасный момент, но тут не угадать. Нужно именно чувствовать, иногда нужно дать коридор, чтобы вратарь спокойно поймал шайбу, а не мешать ему.

– Надеваете ли вы дополнительную защиту? Некоторые игроки вашего амплуа делают это.
– У меня ничего нет. Думал об этом, но пока что всё хорошо, неприятные попадания избегают меня, всё обходится.

– Насколько обходится? Какие-то шишки или синяки ведь в любом случае есть?
– Без синяков никуда, это малая часть.

– А нужно ли делать блоки, когда исход матча решён? Условно, в «Сибири» был Фёдор Беляков, который при счёте 0:6 в концовке матча это делал, причём болезненно. Нужны ли такие жертвы?
– Есть личная статистика, не знаю, как там у него было. Может быть, тот же самый микроматч, я лично с ним незнаком, не знаю этого эпизода.

– В НХЛ есть практика отработки блоков на тренировке, для этого берут специальные облегчённые шайбы. Здесь такой практики нет?
– У нас такое не практикуется (смеётся). И хорошо, потому что каждый должен знать, что это надо делать. Если каждый из команды поймает по одному разу, этого уже достаточно для того, чтобы выиграть.

– С учётом того, насколько более профессиональным становится хоккей с каждым годом, странно, что такому важному аспекту не уделяется внимание.
– Это зависит от желания. Тренируй не тренируй — если не захочешь ловить шайбу, ты и не поймаешь её. Будешь бояться – она всегда будет пролетать мимо тебя.

– Алек Мартинес говорил, что от заблокированных бросков можно получать удовольствие. Как это?
– Здорово, когда блокируешь в меньшинстве, скамейка взбадривается, ты сподвигаешь партнёров на какие-либо действия.

«Болельщики видят поверхностную картину: кто забивает, кто отдаёт»

– Как-то Евгений Аликин сказал, что, когда Кирилл Воробьёв блокирует броски, команда заражается этим. Настолько один заблокированный бросок может иметь влияние на команду?
– Да, конечно. В самые нужные и ответственные моменты, когда все понимают, что при отсутствии блока мог быть гол, это очень сильно заряжает и мотивирует.

– У вас не самое типичное сложение для игрока с подобным амплуа.
– Когда не идёт у тебя, как у меня сейчас, не пополняется личная статистика, то есть голы, передачи и очки, нужно чем-то компенсировать. Я делаю это теми же блоками. А так — неважно, габаритный игрок или нет. Габаритному, конечно, легче будет перекрыть всё, но по этой же самой причине там будет больше дыр, где шайба может пролететь. Бо́льшую роль играет выбор позиции.

– Давит ли на вас тот факт, что до сих пор не набрали ни одного очка в этом сезоне?
– Давит, конечно, но я стараюсь это отпускать. Буду работать – придёт.

– Насколько обидно, что такие защитники, как вы, проделывающие такую работу, остаются без внимания?
– Знаете, все смотрят на передачи и голы, это все видят, больше бросается в глаза, нежели черновая работа. Это касается не только блоков: есть работяги, которые выполняют огромный объём работы, но при этом те же самые болельщики не видят этого. Они видят поверхностную картину: кто забивает, кто отдаёт.

– Многие говорят, что приз лучшему защитнику сезона не должен вручаться тому, кто набрал больше всего очков. Считаете ли вы, что призы должны быть раздельные? Условно, один — атакующему защитнику, другой — оборонительному?
– Конечно, это где-то даже правильно будет. Однако как оценивать оборонительного защитника, по каким критериям? Но если лига до этого дойдёт, будет здорово. Лишние призы не помешают лиге.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android