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Результаты матчей КХЛ за 6 ноября, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей

Ветеран лиги забил впервые за семь лет, два гранда продлили мощные серии. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 6 ноября 2024 года
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«Локомотив» сломил сопротивление «Торпедо» в серии буллитов, а главный тренер «Витязя» раскритиковал команду после поражения от «Динамо».

6 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось два матча. Представляем обзор всех игр.

«Локомотив» обыграл «Торпедо» и продлил серию побед в КХЛ до девяти матчей

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Торпедо». Победу в упорной встрече одержали ярославцы со счётом 2:1 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Мисников (Орлов, Силаев) – 07:21 (5x5)     1:1 Бут (Иванов, Симашев) – 19:34 (5x5)     2:1 Каюмов – 65:00    

На восьмой минуте матча счёт открыл молодой нападающий «Торпедо» Артём Мисников, которому ассистировали Михаил Орлов и Антон Силаев. «Локомотив» сравнял счёт в концовке первого периода благодаря голу Даниила Бута с передач Георгия Иванова и Дмитрия Симашева.

Отметим четыре малых штрафа ярославцев во втором периоде. После первого периода команды не смогли поразить ворота друг друга, а в серии буллитов победа досталась ярославцам. Победный буллит на счету Артура Каюмова. Таким образом, ярославский «Локомотив» продлил свою победную серию до девяти матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Два очка Гусева помогли московскому «Динамо» в третий раз в сезоне обыграть «Витязь»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и «Витязем». Победу одержали бело-голубые со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Рашевский (Комтуа) – 01:48 (5x5)     2:0 Менелл (Гусев) – 18:42 (5x5)     3:0 Гусев (Буруянов, Ожиганов) – 24:18 (6x5)     3:1 Барак (Бучельников, Чехович) – 36:23 (5x5)     4:1 Джиошвили (Комтуа, Ожиганов) – 56:39 (5x4)     4:2 Головков (Барак) – 57:47 (5x5)     4:3 Аркалов (Бучельников, Барак) – 58:46 (5x3)    

Уже на второй минуте встречи счёт открыл нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский с передачи Макса Комтуа. Под занавес первого периода удвоил преимущество хозяев Бреннан Менелл с передачи Никиты Гусева. На старте второго периода «Динамо» забросило третью шайбу — отличился Никита Гусев.

В третьем периоде хозяева забросили ещё одну шайбу — отличился Максим Джиошвили. «Витязю» почти удалось отыграться, гости забросили две шайбы в концовке третьего периода, однако сравнять счёт не смогли.

Голы в составе «Витязя» забили Дерек Барак, Игорь Головков и Илья Аркалов. Примечательно, что для Головкова заброшенная шайба стала первой в КХЛ с 2017 года.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Витязь». Командам предстоит провести ещё одну встречу в текущем сезоне. Благодаря же победе в среду столичная команда продлила серию с набранными очками до девяти матчей.

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