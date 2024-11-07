Овечкин, не останавливайся! Забил в пятом матче НХЛ подряд, до Гретцки — всего 33 гола!

Старт регулярного чемпионата для «Нэшвилла» получается кошмарным – подопечные Брюнетта поселились на последнем месте на западной конференции, хотя ожидания, как вы помните, были как никогда высоки. У «Вашингтона» ситуация обратная – «столичные» почти непобедимы дома, идут в лидерах на Востоке и показывают довольно яркий хоккей. А лидер команды Александр Овечкин вновь заставляет восхищённо говорить о себе – у россиянина четырёхматчевая голевая серия и 14 очков в 11 играх.

Уже в начале игры Овечкин напомнил о себе, перехватил шайбу в чужой зоне, вывалившись со Строумом «два в одного», Александр не стал жадничать, но передача до партнёра не дошла. Первый «укол» нанесли гости – Евангелиста щёлкнул от синей, а Пярссинен подставил клюшку. Но недолго продлилась радость «хищников», так как уже через минуту молодая звёздочка «Вашингтона» Коннор Макмайкл блестяще сыграл на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хозяева попробовали на волне успеха забросить вторую шайбу, но Сарос слабины не дал. В конце периода две возможности имел Овечкин, но опасные броски из офиса не зажгли красный свет за воротами гостей.

На старте второго периода команды обменялись моментами: Фехервари, оставшись перед пустыми воротами, не поверил привалившему счастью и не попал по шайбе, а Форсберг в одной из следующих атак угодил в перекладину. Голевую засуху прервал Алексей Протас, получивший блестящую передачу от Овечкина, которая «отрезала» как минимум четыре человека.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Правда, уже через 31 секунду на авансцену вышел другой ветеран – Стивен Стэмкос замкнул передачу партнёра. Третий период проходил в размеренном темпе, пока своё слово не взял Овечкин – Алекс получил передачу из-за ворот от Строума и в касание отправил шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

861-я шайба в карьере, до Гретцки осталось всего 33 гола. К тому же Ови продлил голевую серию до пяти матчей. Нереальная продуктивность от легенды «столичных». 3:2 – «Вашингтон» одерживает седьмую победу подряд на домашней площадке. А Александру Овечкину хочется сказать только одно – продолжай, не останавливайся.