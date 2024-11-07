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КХЛ вернёт драфт, почему КХЛ нужен драфт, аналитика, мнение, разбор

Драфт в КХЛ должен возродиться. Есть клубы, которым он очень поможет
Родион Власов
КХЛ вернёт драфт
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Гранды лиги переманивают чужих талантов в детском возрасте, а потом рассказывают, что сами их воспитали.

Маленькое объявление на сайте КХЛ вызвало потрясающий эффект: «КХЛ объявила о создании рабочей группы по вопросам возрождения Ярмарки – системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами Лиги. Этот институт поможет клубам получать качественных молодых игроков, а самим хоккеистам – игровую практику на уровне КХЛ».

Все детали:
Первый конфликт ФХР и независимой КХЛ. Так нужен ли в России драфт юниоров?
Первый конфликт ФХР и независимой КХЛ. Так нужен ли в России драфт юниоров?

Речь даже не идёт о том, что лига решила возродить драфт (в последний год своей жизни более известный под псевдонимом «ярмарка талантов»), а о том, что компетентные люди соберутся обсудить, как его возрождать и нужно ли вообще это делать. Однако очень скоро в новостных лентах началась буря: знакомые нам имена пугали чуть ли не апокалипсисом, если КХЛ возродит институт, который тихо-мирно существовал первые годы жизни лиги. Так ли это и есть ли необходимость в воссоздании драфта?

Стоит согласиться с говорящими головами: есть ощущение, что драфт пришёл на нашу землю в рамках тотального передирания всех атрибутов НХЛ. 15 лет назад никто толком не понимал, как эта система работает, про отдельные скаутские службы в нашей лиге и слыхом не слыхивали, поэтому получилось то, что получилось. Впрочем, даже из такой кривоватой системы самые ушлые клубы и менеджеры смогли получить выгоду для себя.

Дмитрий Чернышенко на «Ярмарке»-2015

Дмитрий Чернышенко на «Ярмарке»-2015

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Даже если мы посмотрим последний драфт (точнее, уже «ярмарку», урезанную в формате), можно увидеть несколько интересных историй. «Сочи» выбрал игравшего в школе «Русь» Ивана Просветова, которого потом обменял в ЦСКА: обратно уехали права на Михаила Бердина. Тот же ЦСКА выбрал Лукаса Валльмарка, который приехал в Россию через пять лет, а «Салават Юлаев» — Доминика Кубалика, который с Уфой даже подписался, но так и не доехал из-за превышения лимита. «Адмирал» выбрал Сергея Гончарука, форвард играл в молодёжке приморского клуба, но шанса там не получил и уехал в «Торпедо», где раскрылся.

ФХР в своём заявлении разыграла традиционную карту, сославшись на слова президента, а до этого рассказала про уникальную «систему», которая есть только в России, и поэтому драфт здесь вообще использовать нельзя, иначе небо упадёт на Землю. Знакомый нам пул экспертов тоже говорит: а как это игрока вдруг в 17 лет да выберут в Новосибирск, да он же туда не поедет! Но ведь легко можно представить себе такую ситуацию: клуб, сохранивший свою звёздочку, через годик-другой отправляет её за Урал в рамках обмена побольше, и никто уже никаких вопросов не задаёт, потому что человек на контракте.

Наверняка будут вспоминать классический случай с выбранным «Амуром» на драфте-2013 Дмитрием Осиповым. Игрок стоял на сцене с таким выражением лица, как будто его через 10 минут поведут на расстрел. В итоге хоккеист уехал в Америку и сейчас балансирует на грани АХЛ и ECHL. Но давайте спросим себя: а кто от этого больше проиграл? Лига потеряла большую звезду? Или это Осипов сделал сам себе хуже в плане заработка, играя за $ 60-70 тыс. (а иногда и меньшие деньги) в год?

Недавно и в НХЛ произошли случаи, когда игроки не захотели быть в командах, которые их выбрали на драфте. Лучший бомбардир МЧМ Каттер Готье не захотел подписываться с «Филадельфией» и уехал в «Анахайм», другой игрок американской молодёжки Рутгер Макгроарти сменил «Виннипег» на «Питтсбург». Обмены были взаимовыгодными, разве что болельщики бесились в Сети — но, справедливости ради, никто из задрафтованных не клялся в любви выбравшему клубу и не просил драфтовать себя именно в «Филадельфию» и «Виннипег».

Да, не всегда выбранные игроки доезжают до своей команды, но они делают выгоду на этом. Например, когда-то «Сибирь» выбрала Дмитрия Яшкина, а он через 10 лет после этого собрался в топ-клуб КХЛ. Москвичи выплатили «Сибири» хорошую компенсацию, которая позволила клубу укрепиться на рынке свободных агентов.

Дмитрий Яшкин за «Сибирь» не сыграл, но пользу принёс

Дмитрий Яшкин за «Сибирь» не сыграл, но пользу принёс

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Другая карта противников драфта — плач о воспитанниках. «Как же так, мы же вкладывались в них, поднимали, тратили средства спонсоров и бюджета, а теперь нам будут фигвамы рисовать!» — говорится и прямым текстом, и между строк. Да-да, «Подумайте о детях! Кто же подумает о детях», в «Симпсонах» такое уже точно было.

Аргументация противников драфта:
Плющев: те, кто предлагает драфт в КХЛ, не понимают, что такое хоккей

Однако у больших клубов в последнее время всё меньше «своих» воспитанников. Те же школы Сибири и Дальнего Востока в последнее время подвергаются тотальному разграблению сразу после того, как их воспитанники начинают что-то показывать. «Ак Барс» стабильно пылесосит всё Поволжье (и лишь недавно конкуренцию стало составлять «Торпедо»), «Авангард» проводит экспансию даже в Новосибирск. В результате академии топ-клубов просто ломятся от игроков. У «Локо» в МХЛ две команды, у СКА — три, у тульского АКМ, который пока не зашёл в КХЛ, но люто сорит деньгами на детском уровне, тоже три команды. Ни один клуб лиги не способен переварить такое количество выпускников.

Классическая история случилась в 2013-м, когда «Ак Барс» на драфте лёг костьми, но защитил всех игроков 1996 года, который считался очень и очень сильным. Какие из этих хоккеистов стали важными фигурами для команды? Правильно — никакие! Более того: и Евгений Свечников, и Максим Лазарев, и Радель Фазлеев, и Александр Протапович позже уехали в Америку. Никто из игроков того года так и не вышел на стабильный уровень двух первых пятёрок КХЛ: тот же Свечников в «Торпедо» часто оказывается в четвёртом звене.

Да и как топ-клубы получают тех, ради кого якобы тратят все силы? В 2020-м СКА переманил из «Локомотива» Матвея Мичкова, а из «Металлурга» Сергея Иванова, выплатив регламентные 400 тысяч компенсации. Тогдашний босс «Металлурга» Сергей Ласьков негодовал: «Комиссия по переходам регионального отделения ФХР приняла заявление родителей Сергея, которое, сами понимаете, появилось не на пустом месте, что они согласны на смену места жительства и переход в систему другого клуба. А нам сказали спасибо и дали 400 тысяч рублей по соответствующему положению при переходах». Только вот сам Ласьков уже не говорил, что сам Иванов попал в школу команды из Тюмени, но мнение местной команды прессу не волновало.

Сергей Иванов

Сергей Иванов

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

В общем, одной рукой бедные клубы лиги грабят уже тогда, когда их лучшим игрокам исполняется 12-13 лет, а другой рукой не ходят давать хотя бы урезанную компенсацию в виде драфта, куда лучшие игроки топ-клубов выставляться не будут. Делается это всё с ухмылочкой: если ты такой умный, чего такой бедный? К тебе всё равно никто не поедет! Мы вот продержим человека в ВХЛ до 24 лет, а потом, так уж и быть, кинем тебе кость! Цени нашу щедрость!

В американских лигах драфт был и остаётся главным инструментом, благодаря которому команды с маленьких рынков могут гнаться за командами с рынков больших. Это касается не только НХЛ, но и американского спорта в целом. Без одного удачного попадания на драфте в одного греко-нигерийского паренька глубоко провинциальный «Милуоки» в НБА печально курил бы бамбук. Даже если сделать потолок зарплат максимально равным, свободный агент всё равно будет чаще выбирать Флориду, чем Виннипег (Петербург, а не Череповец), и что ты с ним сделаешь?

Потолок зарплат, введённый КХЛ, стал важным, но далеко не единственным шагом, который нужен для обеспечения равенства возможностей. Гиперконцентрация таланта в отдельных клубах благодаря этому почти пресечена. Однако на уровне академий и школ это никуда не девается. Наверное, драфт в КХЛ, если он появится, не изменит ситуацию радикально — но он может дать хоть кому-то лишний шанс вылезти из-за более звёздных спин.

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