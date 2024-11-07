Драфт в КХЛ должен возродиться. Есть клубы, которым он очень поможет

Маленькое объявление на сайте КХЛ вызвало потрясающий эффект: «КХЛ объявила о создании рабочей группы по вопросам возрождения Ярмарки – системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами Лиги. Этот институт поможет клубам получать качественных молодых игроков, а самим хоккеистам – игровую практику на уровне КХЛ».

Речь даже не идёт о том, что лига решила возродить драфт (в последний год своей жизни более известный под псевдонимом «ярмарка талантов»), а о том, что компетентные люди соберутся обсудить, как его возрождать и нужно ли вообще это делать. Однако очень скоро в новостных лентах началась буря: знакомые нам имена пугали чуть ли не апокалипсисом, если КХЛ возродит институт, который тихо-мирно существовал первые годы жизни лиги. Так ли это и есть ли необходимость в воссоздании драфта?

Стоит согласиться с говорящими головами: есть ощущение, что драфт пришёл на нашу землю в рамках тотального передирания всех атрибутов НХЛ. 15 лет назад никто толком не понимал, как эта система работает, про отдельные скаутские службы в нашей лиге и слыхом не слыхивали, поэтому получилось то, что получилось. Впрочем, даже из такой кривоватой системы самые ушлые клубы и менеджеры смогли получить выгоду для себя.

Дмитрий Чернышенко на «Ярмарке»-2015 Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Даже если мы посмотрим последний драфт (точнее, уже «ярмарку», урезанную в формате), можно увидеть несколько интересных историй. «Сочи» выбрал игравшего в школе «Русь» Ивана Просветова, которого потом обменял в ЦСКА: обратно уехали права на Михаила Бердина. Тот же ЦСКА выбрал Лукаса Валльмарка, который приехал в Россию через пять лет, а «Салават Юлаев» — Доминика Кубалика, который с Уфой даже подписался, но так и не доехал из-за превышения лимита. «Адмирал» выбрал Сергея Гончарука, форвард играл в молодёжке приморского клуба, но шанса там не получил и уехал в «Торпедо», где раскрылся.

ФХР в своём заявлении разыграла традиционную карту, сославшись на слова президента, а до этого рассказала про уникальную «систему», которая есть только в России, и поэтому драфт здесь вообще использовать нельзя, иначе небо упадёт на Землю. Знакомый нам пул экспертов тоже говорит: а как это игрока вдруг в 17 лет да выберут в Новосибирск, да он же туда не поедет! Но ведь легко можно представить себе такую ситуацию: клуб, сохранивший свою звёздочку, через годик-другой отправляет её за Урал в рамках обмена побольше, и никто уже никаких вопросов не задаёт, потому что человек на контракте.

Наверняка будут вспоминать классический случай с выбранным «Амуром» на драфте-2013 Дмитрием Осиповым. Игрок стоял на сцене с таким выражением лица, как будто его через 10 минут поведут на расстрел. В итоге хоккеист уехал в Америку и сейчас балансирует на грани АХЛ и ECHL. Но давайте спросим себя: а кто от этого больше проиграл? Лига потеряла большую звезду? Или это Осипов сделал сам себе хуже в плане заработка, играя за $ 60-70 тыс. (а иногда и меньшие деньги) в год?

Недавно и в НХЛ произошли случаи, когда игроки не захотели быть в командах, которые их выбрали на драфте. Лучший бомбардир МЧМ Каттер Готье не захотел подписываться с «Филадельфией» и уехал в «Анахайм», другой игрок американской молодёжки Рутгер Макгроарти сменил «Виннипег» на «Питтсбург». Обмены были взаимовыгодными, разве что болельщики бесились в Сети — но, справедливости ради, никто из задрафтованных не клялся в любви выбравшему клубу и не просил драфтовать себя именно в «Филадельфию» и «Виннипег».

Да, не всегда выбранные игроки доезжают до своей команды, но они делают выгоду на этом. Например, когда-то «Сибирь» выбрала Дмитрия Яшкина, а он через 10 лет после этого собрался в топ-клуб КХЛ. Москвичи выплатили «Сибири» хорошую компенсацию, которая позволила клубу укрепиться на рынке свободных агентов.

Дмитрий Яшкин за «Сибирь» не сыграл, но пользу принёс Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Другая карта противников драфта — плач о воспитанниках. «Как же так, мы же вкладывались в них, поднимали, тратили средства спонсоров и бюджета, а теперь нам будут фигвамы рисовать!» — говорится и прямым текстом, и между строк. Да-да, «Подумайте о детях! Кто же подумает о детях», в «Симпсонах» такое уже точно было.

Однако у больших клубов в последнее время всё меньше «своих» воспитанников. Те же школы Сибири и Дальнего Востока в последнее время подвергаются тотальному разграблению сразу после того, как их воспитанники начинают что-то показывать. «Ак Барс» стабильно пылесосит всё Поволжье (и лишь недавно конкуренцию стало составлять «Торпедо»), «Авангард» проводит экспансию даже в Новосибирск. В результате академии топ-клубов просто ломятся от игроков. У «Локо» в МХЛ две команды, у СКА — три, у тульского АКМ, который пока не зашёл в КХЛ, но люто сорит деньгами на детском уровне, тоже три команды. Ни один клуб лиги не способен переварить такое количество выпускников.

Классическая история случилась в 2013-м, когда «Ак Барс» на драфте лёг костьми, но защитил всех игроков 1996 года, который считался очень и очень сильным. Какие из этих хоккеистов стали важными фигурами для команды? Правильно — никакие! Более того: и Евгений Свечников, и Максим Лазарев, и Радель Фазлеев, и Александр Протапович позже уехали в Америку. Никто из игроков того года так и не вышел на стабильный уровень двух первых пятёрок КХЛ: тот же Свечников в «Торпедо» часто оказывается в четвёртом звене.

Да и как топ-клубы получают тех, ради кого якобы тратят все силы? В 2020-м СКА переманил из «Локомотива» Матвея Мичкова, а из «Металлурга» Сергея Иванова, выплатив регламентные 400 тысяч компенсации. Тогдашний босс «Металлурга» Сергей Ласьков негодовал: «Комиссия по переходам регионального отделения ФХР приняла заявление родителей Сергея, которое, сами понимаете, появилось не на пустом месте, что они согласны на смену места жительства и переход в систему другого клуба. А нам сказали спасибо и дали 400 тысяч рублей по соответствующему положению при переходах». Только вот сам Ласьков уже не говорил, что сам Иванов попал в школу команды из Тюмени, но мнение местной команды прессу не волновало.

Сергей Иванов Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

В общем, одной рукой бедные клубы лиги грабят уже тогда, когда их лучшим игрокам исполняется 12-13 лет, а другой рукой не ходят давать хотя бы урезанную компенсацию в виде драфта, куда лучшие игроки топ-клубов выставляться не будут. Делается это всё с ухмылочкой: если ты такой умный, чего такой бедный? К тебе всё равно никто не поедет! Мы вот продержим человека в ВХЛ до 24 лет, а потом, так уж и быть, кинем тебе кость! Цени нашу щедрость!

В американских лигах драфт был и остаётся главным инструментом, благодаря которому команды с маленьких рынков могут гнаться за командами с рынков больших. Это касается не только НХЛ, но и американского спорта в целом. Без одного удачного попадания на драфте в одного греко-нигерийского паренька глубоко провинциальный «Милуоки» в НБА печально курил бы бамбук. Даже если сделать потолок зарплат максимально равным, свободный агент всё равно будет чаще выбирать Флориду, чем Виннипег (Петербург, а не Череповец), и что ты с ним сделаешь?

Потолок зарплат, введённый КХЛ, стал важным, но далеко не единственным шагом, который нужен для обеспечения равенства возможностей. Гиперконцентрация таланта в отдельных клубах благодаря этому почти пресечена. Однако на уровне академий и школ это никуда не девается. Наверное, драфт в КХЛ, если он появится, не изменит ситуацию радикально — но он может дать хоть кому-то лишний шанс вылезти из-за более звёздных спин.