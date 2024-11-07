Как не забил? Олимпийский чемпион допустил удивительный промах в матче КХЛ

Николай Прохоркин не забил в пустые ворота, а его «Авангард» продлил кошмарную серию, которая длится уже два месяца.

Ведущий борьбу за возвращение в зону плей-офф в Восточной конференции «Авангард» начал важнейшее короткое турне по Дальнему Востоку с трудной победы над «Амуром» (2:1). Автором победной шайбы в том матче стал новичок «ястребов» Николай Прохоркин. Недавно вернувшийся в расположение омского клуба 31-летний форвард отличился в конце второго периода – и тот гол оказался забит не без огромной доли везения. Прохоркин смог выцарапать шайбу, прострелил из-за ворот на пятачок, и она рикошетом от голкипера «Амура» Дмитрия Лозебникова оказалась у него за спиной и за линией.

Видео первой шайбы Прохоркина после возвращения в КХЛ Видео Николай Прохоркин курьёзным образом забил первый гол после возвращения в «Авангард»

Столь курьёзным образом Прохоркин забил свой первый гол после возвращения в стан «ястребов». Но уже спустя двое суток госпожа Фортуна восстановила статус-кво. Матч во Владивостоке с местным «Адмиралом» начался для команды Сергея Звягина как нельзя лучше. Не прошло и минуты с момента стартового вбрасывания, как гости открыли счёт.

Лидер «Авангарда» и один из лучших игроков КХЛ американский снайпер Рид Буше получил шайбу у лицевого борта, выехал в правый круг вбрасывания, откуда броском с кистей пробил прекрасно ему знакомого Андрея Мишурова. Интересно, что 23-летний голкипер «Адмирала» сегодня противостоял фактически своей команде. Ведь во Владивостоке Мишуров выступает на правах аренды, и после завершения нынешнего сезона он вернётся в «Авангард».

В эпизоде с голом Буше российский голкипер вряд ли мог хоть чем-то помочь «Адмиралу», если учесть с какой дистанции производил бросок мастеровитый американский форвард. Бессилен был Мишуров и через несколько минут, когда мог и должен был забивать Прохоркин. Защитник омичей Семён Чистяков совершил вброс в зону, шайба ударилась о лицевой борт и выскочила на пятак, куда как раз накатился Прохоркин. Отправившийся за ворота Мишуров оказался полностью отыгран – и Николаю оставалось не промахнуться по абсолютно пустым воротам. Но олимпийский чемпион 2018 года не смог переправить шайбу в цель, допустив чудовищный промах.

Если бы «Авангард» повёл со счётом 2:0, дальнейшее течение встречи всё равно не превратилось бы в лёгкую прогулку для команды Сергея Звягина. Но, вне всяких сомнений, с таким преимуществом «ястребам» бы игралось намного комфортнее. Однако этого не произошло. Ещё до конца первого периода гости дважды не смогли использовать большинство, за что и поплатились в начале второй двадцатиминутки.

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников подхватил шайбу у левого борта, сместился в центр зоны и через паузу бросил в дальний угол ворот. Пополнивший состав приморского клуба по ходу сезона 31-летний форвард роскошно вписался в новый для себя коллектив. В 14 матчах регулярки Никита набрал 11 (5+6) очков, став одним из главных атакующих орудий команды Леонида Тамбиева.

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В эпизоде с пропущенной шайбой очередную результативную ошибку допустил капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов. В этом сезоне 28-летний защитник отметился 18 (2+16) очками в 21 матче, что является отличным результатом для игрока обороны. Но проблема Дамира заключается в том, что при выполнении своих прямых функциональных обязанностей он допускает слишком много просчётов. Вот и в этот раз Шарипзянов хотел сыграть как лучше и заблокировать бросок соперника, однако вместо этого просто упал на лёд и позволил Сошникову его объехать и дальше уже без помех расстрелять ворота Павла Хомченко.

На старте нынешнего сезона в «Адмирале» ярко зажигала тройка Даниил Гутик – Павел Шэн – Степан Старков. В начале октября Степан получил травму, вследствие чего выбыл из строя на месяц. В его отсутствие продуктивность Даниила и Павла заметно снизилась. Тренерский штаб «Адмирала» пробовал отряжать в то звено разных нападающих, однако прежней «химии» найти не получалось. Сегодня Старков вернулся в состав приморской команды и сразу же отметился заброшенной шайбой. Степан принял шайбу в левом круге вбрасывания, развернулся к воротам и с кистей бросил в ближнюю девятку. Хомченко в этом эпизоде выручить «Авангард» не сумел.

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После гола Старкова до конца третьего периода оставалось играть больше 12 минут, но отыграться у «Авангарда» получилось лишь за две с половиной секунды до финальной сирены! Концовка получилась предельно драматичной: в финальном штурме Иван Игумнов от левого борта прострелил на пятак, Прохоркин не перебросил через щиток Мишурова, опять не сумев забить из прекрасной позиции, но подоспевший к отскоку Буше всё-таки протолкнул шайбу в ворота.

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Американский форвард оформил дубль, сумев перевести матч в овертайм. Однако там последнее слово всё равно осталось за хозяевами. Старков вывел на завершающий бросок Вячеслава Основина, который и принёс победу «Адмиралу». Приморцы выиграли третий матч из последних четырёх, набрав на этом отрезке семь очков.

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В свою очередь, «ястребы» потерпели 14-е поражение в 22 матчах регулярки, вновь не сумев одержать хотя бы две победы подряд. Последний и до сих пор единственный раз «ястребы» собирали победную серию ещё в начале сентября, когда выиграли три матча подряд на самом старте сезона КХЛ. С тех пор не было отрезка даже из двух побед. Не случилось его и в поездке по Дальнему Востоку.