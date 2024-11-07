«Мчится по рельсам истории». Реакция Америки на 861-й гол Овечкина

Капитан «Вашингтона» сводит с ума болельщиков и экспертов. На этот раз он принёс победу «Кэпс» и повторил ветеранский рекорд.

Александр Овечкин опять забил! В пятом матче подряд! Кажется, что вторая половина прошлого сезона для капитана «Вашингтона» и не завершалась. У Ови уже шесть голов за последние пять матчей и восемь — за 12 встреч регулярки. В прошлом году ему потребовалось 43 матча, чтобы забить восьмёрку.

Забросив «Нэшвиллу», Алекс приблизился к Уэйну Гретцки на расстояние всего 33 шайб. А гол под номером 861 принёс «Вашингтону» важную победу. Овечкину же он позволил установить несколько крутых достижений.

Нападающий повторил рекорд НХЛ по количеству очков для игроков 39+ лет за отрезок в пять матчей регулярного чемпионата. Ови сравнялся с Горди Хоу (1968 год), Марио Лемье (2005 год) и Теэму Селянне (2011 год).

Кроме того, лидер «Кэпиталз» вышел на единоличное третье место в истории НХЛ по длительности голевой серии в возрасте 39+ лет. Рекорд принадлежит нападающему «Детройта» Бретту Халлу (семь матчей с 26 ноября по 8 декабря 2003 года), второе место — у форварда «Бостона» Джонни Бьюсика (шесть встреч с 10 по 19 декабря 1974 года).

Шикарный матч с 1+1 и победной шайбой от Овечкина вызвал массу обсуждений в Северной Америке. По традиции приводим самые яркие комментарии наших заокеанских коллег.

«Эти титанические усилия будут замечены товарищами по команде»

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд привёл речь главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери из победной раздевалки, а также поздравил Дилана Строума с 200-м ассистом в карьере.

Кроме того, стало понятно, что хоккеисты «столичных», кажется, хотят, чтобы Овечкин получил «Селке Трофи» — индивидуальную награду, ежегодно вручаемую лучшему форварду оборонительного плана в НХЛ.

«После матча главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери хотел сосредоточиться на другой части игры Овечкина, которая его больше впечатлила.

Карбери: Они доставили нам некоторые проблемы, но мы, чёрт возьми, справились с этим, нашли выход. Важнейший гол в концовке. Отличная работа, чёрт подери.

(Аплодисменты)

Карбери: Стромер, это была чертовски крутая игра — голевая передача на Ови.

(Ещё больше аплодисментов)

Карбери: 200!

(Ещё больше аплодисментов, Строум смущённо показывает большой палец вверх)

Карбери: Чертовски впечатляюще. Ови, гол хорош, но эти блоки в конце матча…

(Ови потрясает кулаком в знак празднования, а затем ударяется кулачками с Джоном Карлсоном)

Джон Карлсон: «Селке», детка. «Селке».

Овечкин: «Селке» мне нужен!

Блоки в ответственный момент стали вторым важным моментом игры в защите Селквечкина за последнюю неделю. До этого он оседлал свою клюшку и прервал рывок соперника во время бэкчека в матче с «Коламбусом».

Хотя я сомневаюсь, что он добавит этот трофей в свою коллекцию, эти титанические усилия будут замечены товарищами по команде и сыграют большую роль в победах команды», — написал Оланд.

Журналист RMNB также отметил успешную статистику Ови при игре в чёрном джерси Screaming Eagle.

«Капитан «Кэпиталз» в свои 39 лет стремится провести сезон с 54 голами и находится на пути к тому, чтобы сравняться с Гретцки 5 марта в матче с «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» — 62-й встрече регулярного чемпионата. Он собирается обойти Великого дома 7 марта в 63-м матче — с «Детройтом».

Примечательно, что Овечкин также забивал в каждой встрече — в восьми подряд— когда носил черную майку Screaming Eagle, начиная с сезона-2022/2023, когда джерси было известно как Reverse Retro 2.0.

«Я не знаю статистику, но, как я сказал, мне нравится это джерси. Болельщики его любят, так что это довольно круто», — сказал Овечкин.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Ови забил 12 голов в восьми встречах в чёрном Screagle, а также добился в нём важных исторических результатов: он оформил свой 30-й хет-трик в карьере, обогнал Горди Хоу, выйдя на второе место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю, и повторил рекорд лиги по количеству сезонов с 30+ голами (17)», — заключил Оланд.

«Овечкина сейчас просто невозможно остановить»

Журналист Russian Machine Never Breaks Крис Серулло рассказал, как во время работы на параллельном матче Уэйн Гретцки поделился мыслями о погоне Овечкина.

«Всего за 90 минут до гола Овечкина в ворота «Нэшвилла», пока Гретцки работал аналитиком на трансляции матча «Детройт Ред Уингз» — «Чикаго Блэкхоукс» от TNT, его спросили о рекорде. Уэйн давно был сторонником того, чтобы Овечкин превзошёл отметку в 894 шайбы.

«У него был потрясающий старт, не так ли? Послушайте, вопрос не в том, побьёт ли он рекорд; вопрос в том, когда он его побьёт, что отлично для хоккея. Это позитивный момент. Овечкин был очень классным игроком для нашего вида спорта на протяжении многих лет, молодец!» — сказал Гретцки.

Гол Овечкина в ворота «Предаторз» продлил его результативную серию до пяти матчей, Алекс довёл свой снайперский счёт до восьми шайб в 12 встречах с начала чемпионата. В прошлом сезоне Алекс забил восемь голов ко 2 января.

При его текущем темпе в 0,67 шайбы за матч Овечкин может обойти Гретцки 5 марта в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден». Как прогнозируется, он забьёт 54 гола, если сможет продолжить эту горячую серию.

Используя свой собственный прошлый опыт, Гретцки предположил, что частично великолепная игра «Кэпс» может быть связана с тем, что их капитан пытается мчаться по рельсам истории.

«Послушайте, когда вы делаете что-то подобное, одна из вещей, о которой, возможно, недостаточно говорят, — это то, что все, очевидно, сосредоточены на Алексе, но это весёлое время и для других игроков. Я помню своих товарищей по команде, им это нравилось. Им это приносило удовольствие, и они все тоже это принимали. И я уверен, что все эти молодые ребята принимают правила игры вместе с Алексом. И, конечно, болельщики, и организация, владелец — все. Это захватывающее время», — сказал Гретцки.

Успех Овечкин наложился на отличную игру «Кэпиталз», которые были одной из лучших команд НХЛ в течение первых пяти недель регулярного чемпионата – 2024/2025», — написал Серулло.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер поделилась впечатлениями от игры Ови.

«Сейчас Алекс Овечкин в ударе, как и его «Вашингтон».

Ови неудержим. Капитан «Кэпиталз» снова стал героем, когда «столичным» пришлось постараться ради трудовой победы.

Алекса Овечкина сейчас просто невозможно остановить, капитан продолжил хорошо проводить время, снова набрав несколько очков в матч с «хищниками».

Ему не хватает 34 голов, чтобы обойти Уэйна Гретцки и побить рекорд всех времён. 39-летний игрок идёт по графику на 55 шайб, что позволит ему обойти Гретцки и покорить отметку в 900 голов этой весной», — написала Сильбер.

«Просто возмутительно!»

Журналист Грант Паульсен с юмором отреагировал на результативность Овечкина.

«Он идёт в темпе на 54 гола в этом сезоне. Просто возмутительно!» — написал Паульсен.

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен отметил важность хорошей игры «Вашингтона» для статистики Овечкина.

«У «Кэпиталз» девять побед в 12 матчах. Они выглядят хорошо. Шайба снова находит Алекса Овечкина. Он выглядит хорошо. Они играют во что-то, что кажется стабильным хоккеем. Хорошие знаки для «Кэпиталз» и №8, которому нужно забить 34 гола, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки», — написал Розен.

Иан Оланд на своей странице в соцсети написал: «Алекс Овечкин снова играет так, будто ему 32 года».

Журналистка The Washington Post Бэйли Джонсон отметила, что гол Ови был ожидаемым: «Алекс Овечкин остаётся в огне. Вы знали, что он сегодня забьёт».