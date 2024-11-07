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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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Расписание спортивных матчей 8 ноября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: «Тампа» — «Филадельфия», футбол и баскетбол
Михаил Георгиев
Спортивные события 8 ноября
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 8 ноября: гонка Кучерова за Маккинноном в списке бомбардиров НХЛ, а также Итоговый чемпионат WTA.

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько пропустит кошмарная оборона «Питтсбурга» от «Каролины»?

«Каролина» — одна из самых горячих команд НХЛ прямо сейчас, она не проигрывает уже на протяжении семи матчей. Совсем иначе складываются дела у «Питтсбурга», за которым тянется шлейф застарелых проблем. Евгений Малкин и Сидни Кросби по-прежнему хороши и являются лидерами, чего не сказать о других дорогостоящих ветеранах и совершенно кошмарной обороне. «Каролина» — одна из самых забивающих команд лиги, «Питтсбург» — одна из самых пропускающих. Ждём много голов, особенно в ворота «пингвинов»?

Разбираемся, что происходит с «пингвинами»:
Кросби и Малкина тянет на дно оборона «Питтсбурга». Там полная катастрофа
Кросби и Малкина тянет на дно оборона «Питтсбурга». Там полная катастрофа

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Панарин забивать?

Артемий Панарин после впечатляющего старта сезона немного вывалился из топ-10 бомбардиров, зато в гонке снайперов не сбавляет оборотов, отставая от лидеров всего на одну шайбу. В последнее время он больше сосредоточился на роли наконечника атак, а не распасовщика, и забил три гола в двух матчах, включая победный в игре с «Айлендерс». «Баффало» — один из его самых любимых «клиентов», больше за карьеру в НХЛ он забивал только трём командам. Так что есть все основания ожидать от Артемия продолжения голевой серии.

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Видео
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🏒 3:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: догонит ли Кучеров Маккиннона в бомбардирской гонке?

Никита Кучеров и Натан Маккиннон весь прошлый год шли нос к носу в бомбардирской гонке, и в итоге её выиграл россиянин. В этом году на манеже всё те же действующие лица. Канадец на днях смог вырваться вперёд благодаря ассистентскому пента-трику, но россиянин тоже стабильно набирает очки, не отпуская далеко своего конкурента. Сейчас разрыв между ними составляет всего три очка, а матч с «Филадельфией» — хороший шанс для Никиты пополнить свою бомбардирскую копилку, а для «Тампы» — прервать серию поражений.

В календарном году Никита лидирует:
Кучеров обошёл Маккиннона и вышел на первое место по очкам в НХЛ в 2024 году

🏀 4:00: «Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Энтони Эдвардс покажет лидерские качества в трудный период?

Нельзя сказать, что обе команды находятся на пике возможностей и выступают отлично. «Чикаго Буллз» стартовал в сезоне с трёх побед в пяти матчах, и казалось, что клуб готов с приходом Джоша Гидди к чему-то новому – попаданию в топ-6 Востока, например. Но это лишь казалось… «Быки» проиграли три встречи кряду и откатились в район своего излюбленного 10-го места. «Миннесоте Тимбервулвз» пока не хватает стабильности. Команда решила обменять Карла-Энтони Таунса и пока не может окончательно привыкнуть к игре с Джулиусом Рэндлом и Донте Дивинченцо. Четыре победы и три поражения – показатели «волков» на старте чемпионата. Удастся ли Энтони Эдвардсу и компании на выезде забрать победу?

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«Они мне не нравятся». Леброну Джеймсу пора привыкать к дерзости молодёжи

⚽️ 17:45: «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак», саудовская Про-Лига, 10-й тур

Саудовская Аравия — Про-Лига . 10-й тур
08 ноября 2024, пятница. 17:45 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Аль-Хиляль» сделает ещё один шаг к золоту?

За девять туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» одержал восемь побед и всего раз сыграл вничью. Команда занимает первое место и на одно очко опережает «Аль-Иттихад». В общем, «Аль-Хиляль» — фаворит в борьбе за золото по итогам сезона. Ещё один шаг к титулу команда Жорже Жезуша может сделать после встречи с «Аль-Иттифаком», занимающим 11-е место в таблице. Не самый сложный соперник для «Аль-Хиляля». Хотя в составе «Аль-Иттифака» есть несколько звёзд: Жоржиньо Вейналдум, Мусса Дембеле, Секо Фофана, Карл Токо Экамби и экс-вингер ЦСКА Витиньо.

«Аль-Хиляль» расстанется с Неймаром?
«Аль-Хиляль» готов расстаться с Неймаром в январе 2025 года — UOL

🎾 18:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кори Гауфф (США, 3), Итоговый чемпионат WTA, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Интрига: пробьётся ли Соболенко в финал Итогового чемпионата WTA?

Первая ракетка мира Арина Соболенко выиграла Фиолетовую группу и сразится в полуфинале Итогового чемпионата WTA с Кори Гауфф. У белорусской теннисистки хорошие шансы увеличить отрыв в рейтинге от Иги Швёнтек, которая в плеф-офф не попала. Девушки ранее встречались восемь раз, и счёт пока равный — 4-4. Будущая победительница матча сыграет в финале с кем-то из пары Чжэн Циньвэнь — Барбора Крейчикова.

Арина завершит год первой ракеткой мира:
Соболенко впервые закончит год лидером рейтинга WTA. Для этого хватило осечки Швёнтек
Соболенко впервые закончит год лидером рейтинга WTA. Для этого хватило осечки Швёнтек

⚽️ 19:00: «Ротор» — «Сочи», Первая лига, 18-й тур

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
08 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Сочи
Сочи
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ротор» открепится от группы претендентов на повышение?

«Ротор» после двух поражений подряд отстал от группы претендентов на выход в РПЛ. Волгоградцы набрали 22 очка после 17 туров и располагаются на 10-м месте. «Сочи» — пятый с 27 очками. Команда Роберта Морено ближе к заветным позициям. А вот «Ротору» необходимо побеждать в следующем туре, если клуб ещё планирует биться за топ-4. Но и «Сочи» три очка необходимы, чтобы уйти на зимнюю паузу на более высоком месте.

В Первой лиге играют красиво:
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Невероятные траектории и геройство из последних сил. Голы и сейвы тура Первой лиги. Видео

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Лада
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли «Лада» обыгрывать «Динамо»?

«Лада», несмотря на проблемы с выплатой зарплат, неплохо держится в нынешнем чемпионате. Команда Олега Браташа идёт девятой на Востоке, имея несколько матчей в запасе по сравнению с конкурентами, выиграла четыре из шести последних встреч. «Динамо» — крепкий орешек, который выдаёт стабильные результаты, но последние два матча между ними, включая сентябрьский, остались именно за тольяттинцами. Продолжится ли эта тенденция?

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В КХЛ прокомментировали информацию о задержках зарплат в «Ладе»
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