СКА проиграл четвёртый раз подряд, «Спартак» взял московское дерби. Итоги дня в хоккее

7 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь матчей. Представляем обзор всех игр.

В прошлой встрече «Амур» наконец смог прервать ужасающую рекордную серию по количеству времени без заброшенных шайб, но другая кошмарная серия – без побед – продолжается. Сегодня в гости в Хабаровск впервые в этом сезоне пожаловал «Металлург». Весной эти команды рубились не на жизнь, а на смерть в первом раунде плей-офф, и «Амуру» тогда удалось хорошо покусать будущих чемпионов. Сегодня хабаровчане продемонстрировали такой же бешеный настрой, в то время как «Магнитка» играла далеко не лучшим образом, но это не помешало ей взять два очка.

Борис Осипович открыл счёт в быстрой атаке на пятой минуте, замкнув передачу Егора Коробкина. «Амур» со второго периода заметно прибавил в активности и начертил красивую комбинацию, завершившуюся точным броском Алекса Бродхёрста. Однако больше одного гола, несмотря на все старания хозяев, Александр Смолин не пропустил. Дело дошло до овертайма, где роковым оказалось удаление Александра Хохлачёва. «Магнитке» потребовалось всего несколько секунд на реализацию, «Амур» же набрал первое очко с середины октября, но проиграл уже 10-й матч подряд.

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«Авангард» завершил короткий выезд на Дальний Восток, взяв три из четырёх возможных очков, что в нынешней ситуации для омичей не так уж и плохо. Ведь за омичей до сих пор не играет Ткачёв, а недавно команду был вынужден покинуть другой лидер – Линден Вей. В атаке сегодня вся результативность гостей держалась на связке Николая Прохоркина и Рида Буше, которая организовала два гола, в том числе смогла перевести игру в овертайм за две секунды до финальной сирены. Но «Адмирал» и по сезону идёт увереннее, и сегодня своё всё равно забрал, пусть и в дополнительное время. Сделал это Вячеслав Основин.

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На 19-й минуте первого периода Нэйтан Тодд с передач Ярослава Цулыгина и Шелдона Ремпала открыл счёт во встрече.

На четвёртой минуте второго периода Виталий Пинчук с передачи Сэма Энаса восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Александр Волков с передачи Джоша Брука вывел хозяев вперёд. На 11-й минуте периода Александр Хмелевски с передач Данила Алалыкина и Алексея Василевского сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты минского «Динамо».

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На 19-й минуте первого периода Никита Сетдиков с передач Кирилла Савицкого и Никиты Камалова открыл счёт во встрече. Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На седьмой минуте третьего периода Никита Трямкин сделал счёт равным. На 14-й минуте периода Брендан Лайпсик с передачи Стефана Да Косты вывел гостей вперёд. В конце игры Стефан Да Коста установил окончательный счёт во встрече, «Автомобилист» выиграл четвёртый матч подряд.

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«Спартак» взял третье московское дерби в сезоне с ЦСКА. На 10-й минуте первого периода Ансель Галимов открыл счёт во встрече. На девятой минуте второго периода Данил Пивчулин с передач Анселя Галимова и Даниэля Усманова удвоил преимущество «Спартака». На 14-й минуте периода Максим Мамин с передач Максима Соркина и Егора Фатеева размочил счёт в игре.

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На второй минуте первого периода Александр Барабанов с передач Артёма Галимова и Никиты Лямкина открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Андрей Белозёров с передач Евгения Митякина и Райли Барбера восстановил равенство в счёте. Менее чем через минуту Кирилл Семёнов с передач Дмитрия Яшкина и Александра Барабанова вновь вывел гостей вперёд.

На 16-й минуте второго периода Митчелл Миллер с передач Никиты Лямкина и Артёма Галимова сделал счёт 3:1.

На 15-й минуте третьего периода Дмитрий Яшкин с передач Кирилла Семёнова и Алексея Марченко установил окончательный счёт в матче.

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СКА потерпел четвёртое поражение подряд, дома сенсационно проиграв «Сочи». На 13-й минуте первого периода Тимур Хафизов открыл счёт во встрече.

На 33-й секунде второго периода Артур Тянулин с передачи Джесси Грэма удвоил преимущество гостей. Отметим, что СКА заменил вратаря после этой шайбы «Сочи». Вместо Егора Заврагина в игру вступил Павел Мойсевич.

В начале третьего периода Тимур Хафизов с передач Джесси Грэма и Артемия Кузнецова сделал счёт 3:0. В середине периода Марат Хайруллин размочил счёт в игре. Менее чем через минуту Андрей Никонов забросил четвёртую шайбу гостей в матче. На 17-й минуте периода Данил Авершин сделал счёт 5:1. В конце встречи Михаил Воробьёв установил окончательный счёт в игре.

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