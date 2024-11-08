Кошмар для Шестёркина в НХЛ! Пропустил 5 шайб с 12 бросков и установил личный антирекорд

Обладатели Президентского кубка предыдущего сезона НХЛ из «Рейнджерс» неплохо начали новую регулярку. Подопечные Питера Лавиолетта набрали 17 очков в первых 11 матчах, потерпев всего два поражения в основное время и ещё один раз уступив в овертайме. К домашнему матчу с «Баффало» «синерубашечники» подходили в статусе фаворитов — сегодняшние хозяева подобрались к этой встрече на серии из двух побед, включая дерби с «Айлендерс», в то время как «клинки» только-только смогли прервать отрезок из трёх последовательных неудач в игре с не менее проблемной «Оттавой».

Казалось бы, что могло пойти не так для команды с самой надёжной обороной в лиге? Как оказалось, всё.

«Рейнджерс» пропустили уже на 26-й секунде — капитан «Сэйбрз» Расмус Далин нашёл щёлочку между щитков Игоря Шестёркина и забросил вторую шайбу в сезоне, быстро показав, что лёгкой прогулки для «копов» сегодня не будет.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Несмотря на довольно резвое начало, до перерыва зрители не увидели ни одного гола — в совокупности игроки «Рейнджерс» и «Сэйбрз» нанесли 14 бросков в створ, однако и Шестёркин, и его визави Укко-Пекка Луукконен безупречно провели остаток стартового периода.

А вот что произошло во второй двадцатиминутке — настоящая загадка. Началось всё с ещё одного гола от «клинков» — Дилан Козенс довольно быстро удвоил преимущество своей команды, сделав сенсацию чуть ближе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Впрочем, у «синерубашечников» оставалось очень много времени, чтобы перевернуть ситуацию. Этому могло помочь большинство, которое нью-йоркцы заработали вскоре после гола Козенса — Бек Маленстин неосторожно выбросил шайбу за пределы площадки, за что отправился на скамейку штрафников, однако «рейнджеры» не смогли взломать одну из худших спецбригад в лиге. И вскоре за это поплатились.

Середина матча обернулась для хозяев настоящим кошмаром — «Баффало» выстоял, перехватил инициативу и провёл отрезок, ставший определяющим во всей встрече. Всего за 2 минуты и 12 секунд «клинки» трижды поразили ворота Шестёркина, при этом голы Джордана Гринвея и Сэма Лафферти выглядели абсолютно издевательскими — «Сэйбрз» попросту не замечали оборону «Рейнджерс», которая не могла ничего противопоставить соперникам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гости пробили российского вратаря пять раз за 12 попыток — сегодня Шестёркин отразил всего 58,3% бросков, что стало его антирекордом в НХЛ. Так мало Игорь не отражал ни в одном матче, в котором проводил на льду более 20 минут.

На этом вечер для одного из лучших голкиперов в мире был закончен — Шестёркин отправился на скамейку, а его место в воротах занял Джонатан Куик. Опытному американцу уже через три минуты после выхода пришлось вынимать шайбу из сетки — правда, на его счастье, судьи после просмотра определили положение вне игры у хоккеистов «Баффало», поэтому гол был отменён.

Единственным светлым пятном для «Рейнджерс» стал юбилей Артемия Панарина — в третьем периоде форвард ассистировал Уиллу Кайлли и таким образом заработал 800-е очко в НХЛ. Он сделал это в своём 684-м матче в лиге — лишь двоим незадрафтованным игрокам удавалось достичь этой отметки быстрее: Петеру Штястны (531) и Адаму Оутсу (657).

Последнее слово, однако, осталось за гостями — за восемь минут до финальной сирены Зак Бенсон реализовал большинство «клинков» и установил окончательный счёт встречи. 6:1 — такого публика в «Мэдисон Сквер Гарден» не видела уже очень давно.