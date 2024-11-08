Первая победа Федотова в НХЛ! Сыграл из-за случая и стал главным героем

Иван Федотов даже не должен был играть в этом матче. Российский вратарь, приезд которого в НХЛ задержался на два года и был окутан невероятной драмой, не имел игровой практики с 23 октября. В этом сезоне на его счету до сегодняшнего дня было 14 пропущенных шайб за три матча и ни одной победы в НХЛ, а конкуренцию за звание второго вратаря «Филадельфии» выиграл Алексей Колосов, который начинал сезон в АХЛ.

Колосов должен был играть и с «Тампой» — другого выбора Торторелла не видел, так как основной вратарь Самуэль Эрссон пока что травмирован. Но белорус получил повреждение на утренней раскатке и в итоге даже не попал в заявку на матч, а Федотову представился ещё один шанс проявить себя и вернуть расположение главного тренера.

Это было не единственное неожиданное изменение в заявке «Филадельфии». Впервые в сезоне вне игры оказался звёздный новичок «лётчиков» Матвей Мичков. В последних пяти матчах на его счету была всего одна передача и «-3» по показателю полезности. Торторелла уже усаживал его на скамейку по ходу игры, а теперь пошёл дальше, о чём и предупреждал. «Это всего лишь часть процесса, мы пытаемся ему помочь», — так объяснил своё решение тренер.

Все обстоятельства складывалось сегодня против «Филадельфии», худшей команды Востока. Против «Тампы» любому вратарю непросто играть, но Федотов под давлением проявил полное хладнокровие и показал великолепную игру, остановив все броски, кроме одного.

Единственный гол Иван пропустил в концовке первого периода, не справившись с Никитой Кучеровым, который нарисовал очередной шедевр. Подхватив шайбу в своей зоне, россиянин пролетел через всю площадку, обогнул ворота и завёл шайбу в сетку. Федотов не смог разгадать действия нападающего и оказался отыгран, когда тот забивал гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Что ж, пропустить гол от Кучерова – лучшего снайпера лиги в этом сезоне – не зазорно, хотя Федотов, конечно, и мог бы сыграть лучше в том моменте. Но главным сегодня было не это, а то, что Иван не расклеился и продолжал держать свою команду в игре, действуя надёжно в ключевые моменты.

«Филадельфия» смогла сравнять счёт в третьем периоде, когда Оуэн Типпетт пролетел по флангу и бросил с неудобной над плечом Андрея Василевского – тот к такому повороту событий оказался не готов.

В овертайме Федотов не позволил «Тампе» забить, хотя пара хороших моментов у неё была, и в серии буллитов уверенно отразил оба броска, в то время как Конечны и Типпетту удалось огорчить Василевского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Есть первая и очень долгожданная победа Ивана в НХЛ! В его игре, конечно, ещё присутствуют некоторые шероховатости, но сегодня точно было больше уверенности, чем на старте сезона. Он был признан первой звездой матча, в котором выиграл дуэль у Андрея Василевского, одного из лучших вратарей мира. Это точно должно добавить Федотову уверенности в своих силах.

«Для меня это стало неожиданностью. Что-то произошло. Я не знаю точно, что именно. Ко мне перед матчем подошли тренеры и сказали: «Мы дадим тебе знать, но ты должен быть готов». В первой половине игры чувствовал себя немного не в своей тарелке, надо было найти игровой ритм, как надо всё делать, например, останавливать шайбу. После стало получше. Мы добились отличной победы, все проделали великолепную работу. Это отличная командная победа», — сказал Иван после игры.

«Федотов бился, и мне показалось, что в его игре не было лишних движений. Он просто выглядел более уверенно», — отметил Торторелла.