«Мы здесь об этом не говорим». Как в «Вашингтоне» относятся к погоне Овечкина за Гретцки?

Александр Овечкин снова в огне. Он своими руками создаёт такой темп, чтобы войти в историю к концу сезона-2024/2025.

Капитан «Вашингтона» забивает в пяти матчах подряд. В течение этой серии он забросил шесть шайб и в предстоящей встрече с «Питтсбургом» готовится продолжить свою снайперскую феерию.

Всего на счету Алекса 16 (8+8) очков в 12 матчах сезона. Он довёл свой голеадорский счёт до 861 шайбы и приблизился к Уэйну Гретцки на расстояние всего 33 голов.

Конечно, ещё рано строить какие-то ожидания, но прямо сейчас Овечкин идёт на 55 шайб за сезон. В этом случае он сможет завершить регулярку с показателем в 908 голов. И во многом это заслуга его звена с Алексеем Протасом и Диланом Строумом.

«Я думаю, что вся тройка играет хорошо. У нас есть связь, мы играем друг за друга, и это самое главное», — сказал Овечкин.

Тройка капитана «Кэпс» с Диланом Строумом (1+7) и Алексеем Протасом (3+4) в общей сложности набрала 24 (9+15) очка в четырёх матчах на прошлой неделе, позволив «Вашингтону» одержать три победы. А Овечкин был признан первой звездой НХЛ на той же неделе.

Строум на данный момент является лучшим бомбардиром «столичных» с 19 (4+15) очками в 12 матчах, Овечкин занимает второе место с 16 очками, а Протас — четвёртое с 12 (5+7) результативными действиями в 12 встречах.

Дилан сказал, что, когда Овечкин в ударе, его подход прост.

«Просто отдать ему шайбу. Вот лучший способ описать этот подход. Очевидно, что у него идёт игра. Ты должен найти способ отдать ему шайбу, когда он открыт. Мы создаём много шансов по ходу матча, будь то со вбрасывания, или в зоне атаки, или в большинстве. Он тоже создаёт отличные возможности. Вот в чём суть: дело не только в его голах. Я думаю, что его передачи тоже стали лучше — он делает действительно хорошие ассисты, и мы находим способ хорошо взаимодействовать друг с другом», — сказал Строум.

Дилан Строум с Александром Овечкиным Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Однако всего этого не получилось бы добиться без усердной работы. Вскоре после того, как главный тренер «Кэпс» Спенсер Карбери создал эту тройку во втором матче сезона — с «Вегасом», Овечкин позвал Строума и Протаса встретиться, чтобы посмотреть видеозапись их смен.

«Иногда, если дела идут не очень хорошо или мы не создаём достаточно моментов, я думаю, здорово посмотреть что-нибудь такое. Мы просто увидели фрагменты с одного из матчей… Мы пересмотрели всю игру и обсудили, где можем найти друг друга на льду, где можем найти побольше открытого пространства. После третьего или четвёртого матча всё вроде бы стало получаться намного лучше», — сказал Строум.

Для главного тренера «Вашингтона» это лишь ещё один пример, когда Ови демонстрирует свои лидерские качества.

«Таков наш капитан. Прямо сейчас быть лидером — значит взять быка за рога и сказать: «Как я смогу помочь нашему звену играть лучше? Давайте посмотрим некоторые моменты и найдём общий язык», — сказал Карбери.

Хотя Овечкин забил всего два гола в первых семи матчах «столичных» в этом сезоне, Карбери было понятно, что не стоит ждать повторения старта прошлой регулярки. Тогда, если помните, Александр забил свой седьмой гол лишь в своей 34-й встрече и набрал всего 21 очко за тот отрезок.

«Было приятно видеть, как он забивает, но его тройка была продуктивной в течение всего года, если вы глянете на основные цифры и проследите за изменениями. Иногда он немного терялся, когда в начале сезона шайбы не залетали в ворота, однако их тройка всё равно была эффективна. Иногда он как голеадор становится немного нетерпеливым. Он такой: «Эй, ты знаешь, что происходит?»

Спокойно. Дела идут хорошо, со стороны всё выглядит хорошо, ты занимаешь правильные позиции, проводишь больше времени в зоне нападения, твоя тройка продуктивна, ты создаёшь 10 опасных моментов, а упускаешь всего четыре. Это хороший матч. Просто придерживайся такой игры», — сказал Карбери.

Овечкин пошутил о том, что в этом году больше всего отличается от старта прошлого сезона: «Стромер [Дилан Строум] находит меня и отдаёт мне шайбу». Нападающий также отметил, что на второй сезон Карбери в качестве тренера игроки стали лучше понимать его.

«Я думаю, что в целом выступление нашей тройки стало лучше, мы поняли систему игры. Потому что в прошлом году пришёл Карбс, мы стали привыкать к другой системе, и нам нужно было понять, как необходимо играть. И прямо сейчас вы можете увидеть, что мы поняли систему. Все знают, что именно нам нужно делать», — сказал Овечкин.

«Кэпиталз» стали лучше как команда, особенно в атаке, и это очень помогло. «Вашингтон» выиграл 5 из 11 матчей и расположился на 31-м месте в НХЛ по количеству голов за встречу в прошлом сезоне. В этой регулярке «столичные» после 11 матчей занимали третью строчку в лиге по среднему количеству шайб — 4,18.

«Я думаю, что атмосфера, которая сейчас царит в раздевалке, потрясающая. Да и когда вы побеждаете, это всегда приятно. Но будут и взлёты, и падения, и нам нужно разобраться с этим, посмотреть, как мы будем реагировать, когда настанет период падения, потому что такие дни всегда будут наступать. Нам просто нужно держаться вместе», — сказал Овечкин.

Александр Овечкин Фото: G Fiume/Getty Images

Погоня капитана «Вашингтона» за рекордом Гретцки будет приковывать к себе всё больше внимания, чем ближе он будет подбираться к нему. Это могло бы как-то повлиять на его игру, но…

«Нет, не похоже, что это как-то повлияло на его игру. Иногда вы видите, когда одноклубник забивает, Ови счастливее, чем когда забивает он сам. Это просто многое говорит о нём как о товарище, как о капитане и лидере. Конечно, все знают, что с командным успехом придёт и индивидуальный», — сказал Протас.

В команде действительно ощущают влияние погони за Гретцки. Но о ней предпочитают не говорить. А за Овечкина говорит то, что он делает на льду.

«Все наслаждаются этим. Я думаю, вы можете видеть на скамейке запасных, как радуются ребята, когда он забивает. Мне кажется, вся арена получает дополнительный толчок, когда он забивает. Я определённо думаю, что это весело — присутствовать при этом.

На самом деле, мы здесь об этом не говорим. Очевидно, мы знаем, чего он добивается, но он просто делает свою работу. Его работа — забивать голы, и он отлично с этим справляется», — рассказал Строум.

Рекорд может пасть уже весной 2025 года. И если это произойдёт, Протас со Строумом точно станут важными частями исторического успеха своего 39-летнего товарища.

«Он гонится за чем-то особенным. Вы просто хотите наслаждаться этим. Тот факт, что он делает это в 39 лет, невероятен. Мы были так рады за него и просто желаем ему продолжать», — сказал Протас.