«Локомотив» доминирует в КХЛ. Никитин построил команду-машину

Нынешний «Локомотив», пожалуй, самая системная команда КХЛ, действующая как единый механизм. Уже после 25 игр в активе железнодорожников 44 очка и заслуженное первое место как в Западной конференции, так и во всей КХЛ. Не просто так высшее руководство ярославцев решило заранее наградить главного тренера Игоря Никитина новым двухлетним контрактом. Значит, планы по развитию «Локомотива» и всей клубной вертикали у тренера и президента Юрия Яковлева совпадают.

— Вы продлили контракт с клубом, насколько легко было принять это решение? Насколько спокойнее себя чувствуете?

— Сейчас просто подпись поставили, а договорились уже давно. Я уже всякое видел: и подписывал контракты, и разрывал, так что очень философски к этому отношусь. Живу сегодняшним днём, стараюсь сосредотачиваться на работе и честно её делать. А контракт — уважение к клубу, болельщикам, команде. Этот коллектив очень важен для меня, поэтому я принял такое решение, — справедливо заметил Игорь Валерьевич.

Действительно, не стоит забывать, что в активе у специалиста уже есть чемпионство с ЦСКА, но есть и три проигранные финальные серии: дважды с армейцами и единожды – с «Локомотивом». Как раз после неудачи в сезоне-2020/2021 и поражения от «Авангарда» Никитина неожиданно для всех уволили из ЦСКА, назначив на его место Сергея Фёдорова.

Так что слово «философски» в интервью Никитина выглядит уместно. Никогда не предугадаешь, что с тобой случится в тренерской профессии. Сегодня ты на работе, а завтра – уже нет. История, в том числе Континентальной лиги, помнит всякое.

В «Локомотиве» уроженец Усть-Каменогорска работает уже четвёртый сезон и делает это успешно. Да, часто приходится слышать, что «Локомотив» играет в какой-то скучный и несовременный хоккей, но всё это отговорки в пользу бедных. В профессиональном спорте главное – результат. Именно на него сейчас и работает вся клубная вертикаль, включая тренерский штаб.

Игорь Никитин Фото: photo.khl.ru

При этом результат в команде делают в том числе молодые ребята: Исаев, Ульев, Берёзкин, Бут. Сильно прибавил Каюмов, высокий уровень держат опытные Елесин и Шалунов, ко двору пришёлся Радулов. Даже два ярославских легионера – Гернат и Фрейз – не выпадают из обоймы, как это иногда случается в КХЛ. Во всём этом заслуга тренерского штаба, сумевшего собрать и выстроить вокруг себя коллектив единомышленников. Если бы хоккеисты мучились на льду и не принимали бы никитинский хоккей – нынешнего доминирования мы бы не видели.

В прошлом сезоне «Локомотив» каким-то чудом не добрался до вожделенного трофея. Вряд ли многие ожидали, что в плей-офф так выстрелит молодой и неопытный на тот момент вратарь «Металлурга» Илья Набоков, ставший в итоге MVP Кубка Гагарина. На Ярославле же сказалось давление, свалившееся на команду. «Уж сейчас-то они точно своего не упустят», – подобные слова со стороны болельщиков, экспертов и журналистов порой играют злую шутку.

Не сомневаемся, что выводы были сделаны, о чём и сам Игорь Валерьевич заявлял в интервью нашему изданию. Сейчас мы в очередной раз видим настоящую команду-машину или бронепоезд – как кому больше нравится. Состав «Локомотива» изменился точечно, а проигравшие в финале хоккеисты поняли, что делали неверно, и набили себе шишки. Без них в хоккее, особенно в претендующих на титул командах, никуда.