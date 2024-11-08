Лавина травм и проблемные русские. У «Колорадо» куча проблем на старте сезона НХЛ

Этот сезон спортивный Денвер начал красиво. «Харт Трофи» Натану Маккиннону вручал самый ценный игрок НБА Никола Йокич — а через пару дней на арене постелили паркет, установили кольца, и уже Маккиннон передал статуэтку MVP Йокичу перед матчем баскетбольного «Денвера». Однако команды обоих суперзвёзд тяжело вкатываются в сезон: «Наггетс» в НБА балансируют у восьмёрки, а «Эвеланш» пока проиграли больше матчей, чем выиграли, и в плей-офф вообще не попадают.

У нынешнего состояния «Колорадо» есть как минимум одно простое объяснение — травмы, которые в этом году достигли какого-то небывалого размаха. Однако многое пошло наперекосяк весной после второго за два года плей-оффного залёта Валерия Ничушкина. Тогда «лавины» на дедлайне получили центра второго звена Кейси Миттельштадта, очень легко проехались по «Виннипегу» в первом раунде, а №13 забивал в первых семи играх плей-офф подряд. Однако после новостей об отстранении Челябинского танка «лавины» сникли:, уже и так имея 1-2 в серии, которые превратились в 2-4.

Тем не менее даже с учётом этого «Колорадо» как будто бы получил полноценное второе звено. В первом вместе с давней связкой Маккиннон — Рантанен выходил бы Джонатан Друэн, который играл с Натаном ещё в юниорской лиге и имеет давнюю «химию», а уже в плей-офф неплохо себя показала пара Миттельштадт — Арттури Лехконен. Кроме того, по сезону у «лавин» оформилась и неплохая третья тройка Вуд — Колтон — О’Коннор.

Скамейка «Колорадо» Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Команда входила в сезон без Лехконена: полезнейший финн, который забивает голы в особенно важные моменты, летом перенёс операцию на плече. Сразу же сообщалось, что Арттури вернётся в состав в начале ноября. Так и получалось, что «Колорадо» открывал регулярку без трёх основных вингеров: кроме Лехконена и Ничушкина, вне игры оставался Габриэль Ландеског. Капитан «лавин» отсутствует уже два года, но перед стартом сезона лагерь «Колорадо» давал максимально оптимистичные оценки.

Из-за этого в составе сразу же появились игроки, которые вряд ли бы начали сезон в основе при обычных обстоятельствах. Во втором звене вышел 19-летний первораундник-2023 Калум Ритчи, а в четвёртой тройке — ставший мемом ещё на одном из МЧМ чех Иван Иван. После поражения от «Вегаса» (4:8) команда потеряла ещё одного вингера топ-6: с травмой верхней части тела выбыл Друэн, который так пока и не вернулся в состав.

Тренеры «лавин» немного поэкспериментировали с сочетаниями, пока «Колорадо» валился на старте сезона — мешали не только травмы, но и довольно печальная игра Александра Георгиева. Замена в первое звено нашлась — Колтон поднялся из центров третьего звена в вингеры первого, и рядом с двумя креативными партнёрами силовик стал находить «грязные» голы. Однако, увы для игрока и клуба, Колтон сломал ногу в игре с «Ютой» и теперь пропустит почти два месяца. Впрочем, ещё до этого в конце октября травму верхней части тела получил силовик Вуд, но он выбыл всего-то на две недели.

«Колорадо» вступал в ноябрь без половины своих вингеров, после короткого отрезка в основе отправил Ритчи в юниорскую лигу, поэтому в основу поднялись люди, которых там не ждали или которые туда давно не попадали. Например, спустя три года в основу поднялся один из лучших игроков АХЛ Ти Джей Тайнэн, которому для игры в основе банально не хватает габаритов (173 см). Сенсационный дебют оформил россиянин Никита Прищепов, который был выбран лишь в седьмом раунде этой весной. Однако даже так форвардов не хватало — в атаке на пару матчей пришлось выйти защитнику Оливеру Чюлингтону.

Так что восемь поражений в 14 матчах на старте сезона удивлять не должны. При этом, что показательно, по продвинутой статистике «лавины» выглядят неплохо: в равных составах они идут на пятом месте в лиге по допущенным ожидаемым голам и восьмыми — по процентовке xG. Однако сильно страдает меньшинство: пока лечатся почти все основные игроки нейтрализации, «Колорадо» отбивается лишь в 70% попыток.

Конечно, здесь нельзя снимать вину с Георгиева. Русско-болгарский вратарь даже после относительно успешного матча с «Виннипегом» с одной пропущенной шайбой — худший в лиге как по обычной статистике (84,7% отражённых бросков даже в лиге 80-х смотрелись бы диковато), так и по продвинутой. Восемь голов сверх xG, пропущенные в семи играх — последний результат в лиге. В прошлом году обычная статистика Александра тоже не поражала, но за 60 матчей у него лишь 0,2 гола, допущенного сверх ожидаемого: своё Георгиев обычно брал. Кроме того, именно Георгиев был самым побеждающим вратарём лиги.

Такой старт пытался объяснить опытный и уже завершивший карьеру Кори Шнайдер: «Ты всегда начинаешь год с нуля и не думаешь о прошлом сезоне. Когда ты просыпаешься и осознаёшь свою ужасную статистику, то думаешь, что впереди ещё много работы, и из-за этого начинаешь слишком много думать. Шайбы просто заходят в твои ворота, и ты не можешь сделать нужный сейв. Он выглядит неуверенным». Дублёр Георгиева Юстус Аннунен показывает лучшую статистику — но он в основном играл против клубов вне зоны плей-офф и всё равно отражает менее 90% бросков.

Александр Георгиев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Однако лидеры «Колорадо» всё равно клуб тащат. Да, у них отрицательный показатель полезности, но частично это можно связать с тем, что Маккиннон, Рантанен и Макар много выходят при игре вшестером. «Лавины» на старте реализуют 37% попыток в большинстве, и каждый из этого «большого трио» проводит более четырёх минут за матч при игре «5 на 4». Тот же Макар из 23 своих очков набрал 12 (2+10) в большинстве. Четвёртым в бригаде всегда выходит Миттельштадт, а вот четвёртый форвард из-за травм пока постоянно менялся.

Скоро «лавины» должны выйти на лёд в своём почти что лучшем составе. Ничушкин допущен к тренировкам и уже катается, Лехконен успел дебютировать в сезоне. Возвращение Вуда ожидается на следующей неделе, Друэн пока занимается без контакта, но скоро должен приступить к полноценным тренировкам. Это даст «Колорадо» не лучшую версию своего состава, но снизит нагрузку с лидеров и позволит вернуть хоть какую-то глубину.

Однако один важнейший игрок «Колорадо» всё ещё не может играть — и речь о Ландескоге. Если в августе Джаред Беднар говорил, что капитан хочет вернуться в состав к началу сезона, то сейчас Denver Post грустно констатирует: «Время возвращения Ландескога в состав остаётся загадкой». Один из самых известных инсайдеров «Колорадо» Адриан Дэйтер ссылается на «два заслуживающих доверия источника» и пишет, что в восстановлении Габриэля случился значимый «откат», который теперь ставит под угрозу всю его дальнейшую карьеру. Чем дольше не играет швед, который пропустил уже 2,5 года, тем ниже шанс, что он всё-таки поможет команде.

Однако это означает лишь то, что теперь игрокам «Колорадо» надо будет играть за себя и за того парня. Лидеры не позволили побитой травмами команде упасть слишком низко — и в ситуации, когда оба места в зоне уайлд-кард могут получить команды Центрального дивизиона, борьба «Лавин» даже после неудачного октября не закончена.