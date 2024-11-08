Не ждите от СКА сенсаций. Команда всё равно закончит регулярку вверху турнирной таблицы

Спад СКА – одна из главных хоккейных тем последних дней. Все информационные ресурсы соревнуются в том, чтобы выдать побольше контента на тему «почему питерская команда проиграла несколько матчей». Игру невских армейцев препарируют с разной степенью глубины и компетентности. Но если чуть-чуть отвлечься от турнирной текучки и взглянуть на события под иным ракурсом – становятся видны как чрезмерность, так и искусственность ажиотажа, созданного вокруг последних результатов клуба из Северной столицы.

СКА не первый год объективно находится под самым большим публичным давлением. Ни к одной команде КХЛ не придираются так, как к СКА. Вспомните, как ЦСКА в октябре потерпел шесть поражений в семи матчах, причём там были как ужасающие 0:7 от «Магнитки» и 0:4 от «Трактора», так и точно такой же домашний проигрыш от того же самого «Сочи». «Металлург», действующий чемпион, с начала регулярки обитает вокруг восьмого места, а буквально недавно проиграл три встречи подряд. Про «Авангард», который мало того что не попадает в плей-офф, но ещё и выглядит очень тускло (пятое место с конца по заброшенным шайбам) – вообще говорить нечего.

Спад СКА Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Но вы попробуйте вспомнить: кто из топ-клубов, угодивших в болезненный (а местами позорный) спад, столкнулся с таким же валом критики, который сейчас захлестывает петербуржцев? С пониманием и даже с оправданием относятся ко всем, кроме СКА. В сентябре серия громких поражений накрыла «Динамо» — но никто не попрекал их ни рекордными во всей лиге тратами на легионеров, ни спорными концепциями строительства команды. Когда буксовал «Трактор», все тоже спокойно признавали за иностранным тренером и обновлённой командой право на раскачку. А разве не было спадов или громких поражения у «Спартака», «Салавата», «Автомобилиста»?

Все эти команды (кроме «Трактора» и «Спартака») находятся в турнирной таблице ниже невских армейцев. Но к ним цепляются гораздо меньше. Со СКА же малейший повод — и всё, взрывной рост упоминаний, неудачные игровые моменты раздёргиваются и продвигаются, ошибки каждого игрока препарируются.

У молодёжи нет права на ошибку

Очевидно, что эта среда подогревает сама себя не только антипатией, но и феноменом завышенных ожиданий. Причём ожидания базируются на конструкциях, выстроенных в головах каждого конкретного критика. Хотя, если применять банальный трезвый подход – с чего вы взяли, что СКА должен постоянно выигрывать? Это что, команда-династия а-ля романцевский «Спартак» 90-х? (Для тех, кто не застал, напомним, с 1992-го по 2001-й было проведено 10 чемпионатов России по футболу, и девять из них выиграли красно-белые с главным тренером Романцевым). Или, может, Санкт-Петербург тратит на свою хоккейную команду в три-четыре раза больше денег, чем другие топ-клубы КХЛ? Нет, все в равных условиях потолка зарплат, все комплектуются с ограничениями. По соотношению «цена-качество» СКА, мягко говоря, в лиге не худший и даже не середняк. Но от других команд с сопоставимым бюджетом и менее качественной игрой никто ничего не требует.

При справедливом подходе нельзя не отметить, сколько молодых талантов возит на карьерном лифте СКА, как в Санкт-Петербурге превращают просто одарённых игроков в настоящих звёзд. Капитану Александру Никишину только 23 года. Арсению Грицюку, одному из пяти лучших бомбардиров сезона – тоже. Иван Демидов в свои 18 лет не только лидер, но и автор нескольких прекрасных шайб. А вратари, едва перешагнувшие совершеннолетие?

Спад СКА Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Разве справедливо, когда от молодых талантов общественность требует очень многого, а права на ошибку не оставляет совсем? Причина многих игровых проблем СКА в том, что команда старается играть в атаку все 60 минут. Соперники часто отбрасываются, а хоккеисты СКА допускают индивидуальные ошибки во время контратак. Цена ошибки в обороне очень высока. Но если отвлечься от турнирной текучки – так ли она страшна, если допущена в процессе приобретения бесценного опыта, практики, которую даёт клуб?

Когда в том же «Торпедо» заводят в основу 17-18-летних, все восхищаются смелостью Ларионова и снисходительно относятся к его джокерам. Хотя при этом нижегородцы в принципе не способны решать никаких больших турнирных задач.

Не так уж много смысла в том, чтобы полоскать петербуржцев на каждом углу. Пройти длинный сезон без спадов не способен ни один клуб. В конце концов, в прошлом году на стыке октября и ноября у СКА тоже была проблемная серия (четыре поражения в пяти матчах). А потом случились 11 побед подряд, мощные выступления в январе и феврале. Команда Ротенберга остановилась в шаге от Кубка Континента.

Нет сомнений в том, что и нынешнюю регулярку она закончит на верхних строчках турнирной таблицы. Хоть невские армейцы и не команда-династия, но глобальных сенсаций со знаком «минус» она тоже себе не позволит.