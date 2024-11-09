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Такого в российском хоккее ещё не было! Защитник (!) «Лады» забил изумительный лакросс-гол

8 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Представляем обзор всех игр.

«Северсталь» продлила серию побед до семи матчей в КХЛ, обыграв «Куньлунь»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и «Куньлунь». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Северсталь» одержала победу со счётом 4:3 (2:2, 2:1, 0:0).

В составе «Куньлуня» заброшенными шайбами отметились Мартин Лефевр, оформивший дубль, и Тайлер Граовац. За «Северсталь» забили Иван Подшивалов, Давид Думбадзе, Илья Иванцов и Кирилл Пилипенко.

«Северсталь» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 30 очков за 22 матча. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке, заработав 18 очков после 24 игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Лада» одолела московское «Динамо», одержав третью победу подряд в КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. «Лада» одержала победу со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

В составе «Лады» заброшенными шайбами отметились Артём Иванюженков, исполнивший гол в стиле лакросс Магомед Шараканов и Никита Попугаев. За «Динамо» забили Артём Швец-Роговой и Никита Гусев.

Отметим, что Шараканов является воспитанником московского клуба «Динамо». В прошлом сезоне он дебютировал в КХЛ за родную команду, а в «Ладе» выступает на правах аренды. В двух предыдущих встречах сезона Магомед также забивал в ворота «Динамо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Лада» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 23 очка за 22 матча. «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 29 очков после 24 игр.