Овечкина остановили впервые за шесть игр! А Малкин вырвал победу для «Питтсбурга»

«Вашингтон» является одним из самых приятных открытий на старте нового сезона НХЛ. «Столичные», которые в прошлой регулярке еле-еле заползли в восьмёрку лучших команд Востока, заметно обновились летом и неожиданно резво начали очередной чемпионат. После 12 матчей на счету «Кэпиталз» было 18 очков и четвёртое место в конференции, а вишенкой на торте стала голевая серия Александра Овечкина — капитан «орлов» забросил в каждой из пяти последних игр, всего поразив ворота соперников восемь раз с начала сезона.

У «Питтсбурга» ситуация обратная. «Пингвины» одержали три победы в пяти стартовых матчах, однако вскоре обнаружили себя в числе главных аутсайдеров не только Востока, но и всей лиги — после восьми поражений в 10 последних играх они расположились всего в двух очках от главных аутсайдеров конференции из «Монреаля» и в трёх — от терпящего бедствие «Нэшвилла». Кроме Евгения Малкина и Сидни Кросби в этой команде, кажется, больше нет светлых пятен — и прямо сейчас есть ощущение, что в зону плей-офф эти птицы вновь так и не залетят. Хотя раньше эти же «пингвины» были летающими.

После первых семи минут первой очной встречи в этом сезоне могло показаться, что ситуация прямо противоположная — «Вашингтон» начал матч активнее, но «Питтсбургу» хватило всего трёх бросков, чтобы дважды переиграть Чарли Линдгрена. Первым отличился Эрик Карлссон, которого пятёрка «столичных» оставила в полном одиночестве в своём же слоте — шведскому защитнику не составило абсолютно никакого труда открыть счёт, ведь ему была предоставлена полная свобода действий в считаных метрах от ворот хозяев.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем Карлссон помог отличиться Майклу Бантингу — канадец грамотно подставил клюшку под прострел шведского защитника и успешно завершил контратаку «пингвинов», удвоив преимущество своей команды.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

У «Вашингтона» нашёлся свой деятельный шведский защитник — Расмус Сандин ещё до перерыва сократил отставание в счёте до минимума, со снайперской точностью отправив шайбу над плечом Йоэля Бломквиста.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Второй период оказался далеко не таким результативным — в нём зрители увидели всего один гол. И этот гол позволил «Кэпиталз» восстановить равновесие — Якуб Врана убежал в контратаку и нашёл Эндрю Манджапане, который в касание переправил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Обе команды могли не раз выходить вперёд по ходу второго отрезка, однако оба голкипера в оставшееся время были на высоте — Линдгрен и Бломквист совершили по несколько умопомрачительных сейвов, оставив всю интригу на заключительные 20 минут основного времени.

Развязка оказалась разочаровывающей для «Кэпиталз», которые не только не смогли забросить ни одной шайбы, но и дважды пропустили сами. Победная шайба оказалась на счету Евгения Малкина, который ранее ассистировал Карлссону — возможно, россиянина зарядило вызывающее поведение Тома Уилсона в его адрес, и он нашёл лучший ответ.

Во второй раз за матч игрок «пингвинов» почувствовал себя хозяином на чужом пятаке — Малкин оказался расторопнее всех, с близкого расстояния, прошив Линдгрена после передачи от Брайана Раста.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

За 23 секунды до финальной сирены Ноэль Аччари поразил пустые ворота и установил окончательный счёт встречи. За этим из первого ряда наблюдал Александр Овечкин, впервые за шесть матчей оставшийся без голов. 22-летний Бломквист остановил лучшего снайпера современности, отразив все пять бросков в створ от капитана «Вашингтона» и совершив 32 сейва за всю игру. А его команда победила со счётом 4:2 и слегка улучшила положение в турнирной таблице.