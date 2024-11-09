«Миннесота» разобралась с «Анахаймом» и одержала пятую победу в шести играх. А Кирилл — снова лучший бомбардир сезона.

Капризов разрывает НХЛ! Он уже в одном шаге от удивительного достижения Гретцки

«Миннесота» в первый месяц регулярки – приятное удивление. Команда, которая за всё время своего существования ни на что не претендовала, уверенно проводит старт, уступая на Западе только сумасшедшему «Виннипегу». Звезда «дикарей» Кирилл Капризов ещё неделю назад был лидером бомбардирской гонки в НХЛ, но Маккиннон не дремлет – пять очков в матче с «Сиэтлом» сместили Кирилла с олимпа.

«Анахайм» же вошёл в сезон в своём стиле: в первых играх навязывали борьбу соперникам, регулярно цеплялись за очки, но очень быстро упали вниз.

Старт первого периода получился равным с небольшим преимуществом хозяев, но «Миннесота», в отличие от своего оппонента, показала, как надо распоряжаться шансами: за полторы минуты «дикари» забили дважды. А ещё через три минуты гости заперли соперника при игре на отложенном штрафе, и Кирилл Капризов точнейшим кистевым в ближний угол поразил ворота Достала. Эта шайба стала для россиянина первой за четыре матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде «Миннесота» включила режим энергосбережения, чем попытались воспользоваться «утки», но шайба никак не хотела заходить: пару впечатляющих сейвов сделал Густавссон, а Тревор Зеграс сначала не реализовал выход «один в ноль», а затем и буллит.

Робби Фаббри дал тусклую надежду «Анахайму» в начале третьего периода, прошив голкипера гостей броском под блин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Чуть позже хозяева получили аж шесть минут большинства подряд, но отметились ровно одним моментом – Зеграс не попал в пустой угол ворот. «Миннесота» больше не стала тешить оппонента ложными надеждами и забросила ещё две – сначала Кирилл Капризов отдал передачу на гол для Марко Росси, а затем россиянин самостоятельно решил момент, реализовав большинство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Порцию в виде ложки мёда хозяева-таки получили – Мактавиш за 13 секунд до конца забросил ещё одну шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:2 – «Миннесота» одержала уверенную победу. Кирилл Капризов набрал три очка и снова стал царём горы, то есть возглавил гонку бомбардиров и обошёл Натана Маккиннона на два очка. А ещё россиянин повторил рекорд лиги и приблизился к удивительному достижению Гретцки по сверхрезультативности в гостевых матчах.