Панарин — в элитном клубе суперзвёзд! Все россияне в НХЛ, набравшие 800+ очков

Последний матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сложился кошмарным образом для «Нью-Йорк Рейнджерс». Команда Питера Лавиолетта на домашнем льду потерпела сокрушительное поражение во встрече с «Баффало Сэйбрз» (1:6). Особенно не удался игровой вечер российскому голкиперу «синерубашечников» Игорю Шестёркину, который пропустил пять шайб после 12 бросков, сыграв едва ли не худший матч во всём североамериканском этапе своей карьеры.

При этом его соотечественник нападающий Артемий Панарин даже в столь неудачном матче сумел отметиться результативным действием. 33-летний форвард записал на свой счёт голевую передачу, набрав 19-е очко в нынешнем сезоне. В 12 играх в текущей регулярке Артемий забросил девять шайб и сделал 10 результативных передач, что делает его лучшим бомбардиром своей команды.

Набранное очко во встрече с «Сэйбрз» стало для 33-летнего Панарина 800-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы достичь этого результата, ему потребовалось 684 матча. По этому показателю среди незадрафтованных игроков россиянин занял шестое место за всю историю лиги. Первая строчка за Уэйном Гретцки (352 игры), второй – Петер Штястны (531 матч), замкнул тройку Бобби Орр (575 встреч). Четвёртая позиция у Фила Эспозито (633 матча), пятый – Адам Оутс (657 игр).

Помимо этого, накануне Артемий стал 11-м российским игроком в истории североамериканской лиги, кому удалось набрать 800+ очков в регулярных чемпионатах. На данный момент всего пять россиян преодолели отметку в 1000 баллов в НХЛ, один хоккеист перешагнул рубеж в 900+, а ещё пяти игрокам покорилась планка в 800 очков. Так кто из россиян раньше Панарина отметился вхождением в элитный клуб «800+»?

Вполне естественно, что национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Продолжающий интенсивную погоню за рекордом Уэйна Гретцки россиянин блистательно начал нынешний сезон, значительно пополнив не только свой снайперский лицевой счёт, но и собрав коллекцию из результативных передач.

В 13 матчах регулярки 39-летний Овечкин набрал 16 (8+8) очков, благодаря чему сильно приблизился к Рэю Бурку (1569) в рейтинге бомбардиров всех времён в НХЛ. В самом обозримом будущем Александр должен выходить на 12-е место в списке бомбардиров за всю историю североамериканской лиги, после чего ближайшей целью для россиянина будет показатель Фила Эспозито (1590).

Александр Овечкин Фото: G Fiume/Getty Images

При этом минувшей ночью Александр не набрал очков в матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:4), тогда как его соотечественник Евгений Малкин отметился 2 (1+1) очками. 38-летний россиянин на старте нынешнего сезона НХЛ также идёт по графику 1+ очко за матч (18 баллов в 16 встречах). Форвард «Питтсбурга» занимает 36-е место в гонке бомбардиров НХЛ за всю историю лиги, продолжая преследование Жильбера Перро (1326).

С третьего по шестое место в российском рейтинге бомбардиров располагаются хоккеисты, уже завершившие свои блистательные карьеры. В свою очередь, Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» находится в полном расцвете сил. Этот сезон 31-летний форвард «молний» начал привычно блистательным образом, набрав 23 (11+12) очка в 14 встречах. Вопрос его вхождения в клуб «900+» является делом ближайших одного-двух матчей, после чего перед россиянином откроется короткий путь к тому, чтобы превзойти показатель Дацюка.

Никита Кучеров Фото: Grant Halverson/Getty Images

Дальше располагаются Илья Ковальчук и Вячеслав Козлов. Но отдельно стоит выделить результативность Сергея Гончара, ведь он является единственным российским защитником в истории НХЛ, кому удалось набрать 800+ очков. Именно его показатель в скором времени и превзойдёт Панарин, который к моменту завершения своей карьеры в НХЛ наверняка и вовсе войдёт как минимум в топ-5 россиян по количеству набранных очков в лиге.

Если же говорить о том, кто является ближайшим претендентом среди россиян на вхождение в клуб «800+», то формально это нападающий «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко, в активе которого 632 результативных действия. Но, с учётом текущей результативности 32-летнего форварда (три очка в 12 матчах), довольно сложно представить, что в ближайшие два сезона двукратный обладатель Кубка Стэнли сумеет покорить это достижение.