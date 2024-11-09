Но теперь они не забывают, что «иногда нужно снять шляпу перед соперником». А их противостояние становится идеалом и эталоном.

«В то время раны были свежи». Битва Овечкина и Кросби ещё не завершилась

Юбилейная, 70-я встреча Ови и Сида завершилась в пользу канадца.

Подумать только: этому противостоянию уже почти 20 лет! И оно до сих пор приковывает к себе внимание всей хоккейной общественности.

«Удивительно, как быстро летит время. Я думаю, это просто круто, что в мои первые пару лет в НХЛ было такое соперничество, как Овечкин — Кросби, и все были в восторге от этого — болельщики и вы, СМИ. Это придавало нам больше мотивации, больше энергии, когда мы выходили на лёд», — рассказал Овечкин.

Что ж, звёзды провели уже 70-й матч друг против друга в НХЛ. За это время Кросби набрал 91 (31+60) очко, Овечкин — 67 (37+30). В юбилейной встрече Сид отдал ассист — в то время как Ови промолчал.

«Питтсбург» одержал 41-ю победу в этих матчах. «Пингвины» проиграли в основное время 25, а ещё четыре — за его пределами. «Вашингтон» за 70 встреч сумел выиграть лишь 29 раз.

А вот в рамках плей-офф Овечкин, несмотря на свой статус некубкового хоккеиста, неожиданно превосходит Кросби. За 25 матчей Александр записал на свой счёт 33 (15+18) очка, а Сидни — лишь 30 (13+17). Только вот усилия капитана не сильно помогли «Вашингтону»: «Питтсбург» выиграл первые три серии плей-офф (2009, 2016, 2017), прежде чем «столичные» наконец-то смогли сломить сопротивление «пингвинов» в 2018-м.

Удивительный факт: каждый раз победитель этих серий — а все они пришлись на второй раунд — выигрывал Кубок Стэнли.

Что «Кэпиталз», что тем более «Пингвинз» сейчас вряд ли могут задумываться о ещё одном трофее. Хотя, конечно, «Вашингтон» в этом сезоне грозится совершить сенсацию. На данный момент, очевидно, организацию волнует другой, более важный, исторический момент. Овечкин уже второй по количеству голов в НХЛ — и он приблизился к рекорду Гретцки на расстояние всего 33 шайб.

Кросби, в свою очередь, осталось всего два гола до того, чтобы стать 21-м хоккеистом в истории НХЛ, достигшим отметки в 600 шайб, и присоединиться к Овечкину в качестве единственного действующего игрока, достигшего этого рубежа. Канадец уже 10-й в списке лучших бомбардиров: на его счету 1612 очков в 1289 матчах и отставание всего в 29 очков от идущего девятым Джо Сакика (1641).

«Это нечто особенное. Когда вы приходите в лигу, то надеетесь, что это продлится долго. Делать то, что он делает сейчас, гонясь за рекордом всех времён, — это невероятно», — признался Кросби.

Они вместе продолжают бросать вызов Отцу Времени. Овечкину уже 39, но до матча с «Питтсбургом» он забрасывал в пяти встречах подряд, набрав в них 11 (6+5) очков. Он стал лишь третьим хоккеистом в возрасте 39+ лет в истории НХЛ, сумевшим провести такую серию — на уровне Бретта Халла и Джонни Бьюсика. Александр с 16 (8+8) очками — второй бомбардир «Вашингтона» в этом сезоне.

Кросби уже 37 лет. Сид только провёл результативную серию из четырёх матчей, набрав 8 (5+3) очков. Он также второй бомбардир своей команды с 16 (6+10) очками в 16 матчах.

Овечкин и Кросби попали в тройку звёзд прошлой недели в НХЛ. Впервые в истории они одновременно вошли в такой топ-3.

«Вашингтон» — «Питтсбург» Фото: Patrick Smith/Getty Images

«Когда они попали в тройку звёзд недели, я подумал: «Какой сейчас год?» Они по-прежнему на вершине лиги. Я не думаю, что что-то подобное было раньше — такой дуэт, их соперничество, противостояние за дивизион — и я не думаю, что будет снова.

Просто здорово, что весь хоккейный мир пригласили в эту поездку на последние 20 лет», — сказал правый крайний нападающий «Вашингтона» Том Уилсон.

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Их 70-й матч состоялся за две недели до 19-й годовщины их первого противостояния. 22 ноября 2005 года «Вашингтон» приехал в Питтсбург на «Меллон Арену». Кросби тогда набрал 1+1, а Овечкин отметился результативной передачей. Победа осталась за «столичными».

«В то время раны после отмены сезона-2004/2005 из-за локаута были ещё свежи. Часть бремени по их заживлению и воскрешению хоккея легла на плечи 20-летнего Овечкина, который был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2004 года, и 18-летнего Кросби, ушедшего первым на драфте-2005.

Даже с этим дополнительным грузом они превзошли все ожидания», — пишет журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.

И это правда. Хотя, наверное, в те годы никто ещё и не думал, какой эффект эти парни окажут на НХЛ и весь хоккей.

«Не знаю, осознавал ли я это тогда так же, как вы годы спустя, но, вероятно, это было несправедливое давление, которое лига и СМИ — да вообще все — оказывали на этих двух парней. Это был сезон после локаута, и на этих двух парней легла огромная ноша — вытащить НХЛ из тяжёлого положения и попытаться немного восстановить бренд.

На них оказывалось большое давление, и они справились гораздо лучше, чем, думаю, могло бы сделать большинство», — сказал бывший защитник обеих команд Брукс Орпик.

Нападающий Марк Рекки, член Зала хоккейной славы с 2017 года, поигравший с Кросби в его дебютном сезоне, помнит, как вышел против Овечкина, встав напротив россиянина в том самом первом матче. Форвард ростом 178 см и весом 88 кг был поражён габаритами 190-сантметрового и 104-килограммового Александра.

«Я просто помню свои мысли: «Чувак, это довольно крупный парень». Он был большим. Но я не помню ничего конкретного об этом матче. Просто знаю, что вокруг него была шумиха и эта игра оказалась отличной для НХЛ.

Очевидно, вы видели, что они делали в течение 20 лет. Это было всё, о чём только можно мечтать», — сказал Рекки.

С самого начала противостояние, казалось, вытащило лучшее, что было в каждом из этих парней. Их соперничество было реальным.

Овечкин выиграл «Колдер Трофи» в сезоне-2005/2006, став лучшим новичком НХЛ и завершив сезон третьим в лиге и первым среди новичков по количеству как голов (52), так и очков (106). Кросби финишировал вторым в голосовании на «Колдер». В том сезоне Сид стал вторым среди новичков по количеству шайб (39) и очков (102), а также лучшим по передачам (63).

«Я не знаю, хотел ли Ови что-то доказать, но, может быть, в глубине души он просто хотел соответствовать этому ажиотажу. Однако не думаю, что он был поглощён этими мыслями. Алекс просто занимался своим делом. Тогда «Питтсбург» был не очень хорош, да и мы не были командой уровня плей-офф, так что, думаю, это была своего рода битва между нами и ними.

А потом в конечном итоге обе команды стали значительно лучше», — сказал Дайнюс Зубрус, бывший одноклубник и товарищ по звену Овечкина на протяжении большей части сезона-2005/2006.

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Впервые в эпоху Кросби «Питтсбург» вышел в плей-офф в 2007 году. «Вашингтону» пришлось ждать подольше — до 2008-го.

Их первая встреча в розыгрыше Кубка Стэнли состоялась в полуфинале Восточной конференции в 2009 году и подарила Кросби любимое воспоминание из 95 совместных поединков между ними. Вторая игра семиматчевой серии навсегда запомнилась ему их взаимными хет-триками.

«Просто один из тех вечеров, когда у нас залетало вообще всё. А это, очевидно, важный матч плей-офф. Ты знаешь это, ты забиваешь, ты чувствуешь, как набираешь обороты. А затем он забивает. Инициатива переходит из рук в руки, туда-сюда. Было весело стать частью этого», — сказал Кросби.

«Вашингтон» выиграл тот матч со счётом 4:3. Но серию забрал «Питтсбург» — 4-3.

Хотя Овечкину также нравится та встреча с их взаимными хет-триками, он сказал, что у него нет любимой игры против Кросби. Они не так часто упускали возможность устроить шоу.

«Я уверен, что у нас было много хороших матчей, качельных игр. Такие встречи всегда было весело смотреть. В этих матчах всегда забивалось много голов», — отметил Овечкин.

Эрик Фер, бывший одноклубник Овечкина (2005-2011, 2012-2015) и Кросби (2015-2017), вспоминает другую встречу — ту, что вошла в историю Вашингтона как игра «Снеговечкина». Это произошло 7 февраля 2010 года — в воскресенье Супербоула.

Метель заставила «Питтсбург» ехать в Вашингтон на автобусе после матча с «Монреалем» накануне. Несмотря на то что «пингвины» прибыли в столицу США в 2:15 утра, хотя встреча стартовала в полдень, гости вырвались вперёд — 4:1, а Кросби оформил дубль.

«Вашингтон» отыгрался, Овечкин оформил хет-трик, сравняв счёт на отметке в середине третьего периода, а затем помог Майку Кнублу забить решающий гол в овертайме, принеся «столичным» победу со счётом 5:4.

«Казалось, что эти парни каждый раз, когда играли друг с другом, перехватывали инициативу. Они определённо оба немного больше выкладывались в этих встречах, всегда немного больше готовились к ним. Из-за этого остальные игроки вовлекались ещё сильнее в эту борьбу», — сказал Фер.

Овечкин с Кросби Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Каждая из четырёх серий плей-офф между ними длилась не менее шести матчей. Кросби и его «Питтсбург» одержали победу в первых трёх, хотя Овечкин набирал больше очков в двух из этих серий. «Вашингтон» взял реванш во втором раунде Восточной конференции 2018 года, выбив «Пингвинз» в шести встречах — а затем выиграл свой первый Кубок.

«Нас определённо баловали в течение долгого времени. И это было круто, потому что, находясь в одном дивизионе бо́льшую часть времени, эти два парня, как вы могли видеть, часто сталкивались лицом к лицу в регулярке, а затем и в плей-офф. Так что, как я уже сказал, мы были избалованы.

И я также был избалован тем, что много времени проводил в первом ряду», — сказал Орпик, поигравший за «Питтсбург» 12 лет — с 2002 по 2014 год — и пять за «Вашингтон» — с 2014 по 2019 год

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Со временем на хоккейном небосводе появились другие звёзды — например, центрфорвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и лидер «Торонто» Остон Мэттьюс. Они пришли, чтобы, как отмечает Гулитти, помочь нести эту ношу, это энхаэловское бремя на поздних этапах карьеры Кросби и Овечкина. Но любому из нынешнего поколения будет сложно превзойти то, чего достигли Ови и Сид.

В послужном списке Кросби уже есть три Кубка Стэнли, два «Харта» (2006/2007, 2013/2014), два «Арт Росса» (2006/2007, 2013/2014), два «Морис Ришара» (2009/2010, 2016/2017) и два «Конн Смайта» (2016, 2017).

Этой осенью Кросби, чьё соглашение подходит к концу после сезона-2024/2025, продлил контракт ещё на два года. Сид уже в этой регулярке может обойти Сакика, в следующей — обогнать Марио Лемье (1723), став лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга» и вместе с этим — восьмым во всей НХЛ, а также обойти Стива Айзермана (1755), Марселя Дионна (1771) и Рона Фрэнсиса (1798). Канадец способен войти в топ-5 лучших бомбардиров к моменту истечения своего контракта. А может быть, и вовсе стать вторым после Уэйна Гретцки.

«Он был невероятен, несмотря на множество травм, и он всё ещё делает нечто подобное. То, что он делает прямо сейчас, просто удивительно.

Когда я только пришёл в лигу, то мало что знал о нём. Я был больше сосредоточен на своей игре. Однако в последние несколько лет на Матчах звёзд, Олимпийских играх у нас с Кросби было время поговорить, встретиться и провести время.

У нас отличные отношения, несмотря на то что мы пережили, и это приятно. Я уважаю его как человека и как игрока», — признаётся Овечкин.

Овечкин может похвастать — загибаем пальцы — Кубком Стэнли, «Колдером» (2005/2006), тремя «Хартами» (2007/2008, 2008/2009, 2012/2013), одним «Арт Россом» (2007/2008), рекордными девятью «Морисами Ришарами» (2007-2009, 2012-2016, 2017-2020) и «Конн Смайтом» (2018).

Алекс занимает 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с 1566 очками в 1439 матчах и готовится обойти Рэя Бурка (1579) и Фила Эспозито (1590) уже в этом сезоне. Ови может и должен войти в топ-10 до истечения срока контракта, который подойдёт к концу в 2026 году.

Конечно, погоня Овечкина за рекордом Гретцки — гораздо более важная и масштабная история. По нынешнему темпу он должен забить около 50 голов в этой регулярке и, как прогнозируется, забросить историческую шайбу (42-ю в этом сезоне) в 63-м матче «Вашингтона» — 7 марта с «Детройтом».

«Оглядываясь назад, я не думаю, что мы когда-либо могли себе это представить. Это было слишком далеко. Но тот факт, что мы всё ещё играем и всё ещё соревнуемся друг с другом, а он делает то, что делает, — это нечто особенное», — сказал Кросби.

За 20 сезонов их соперничество переросло во взаимное уважение и признательность за то, что они сделали в своих карьерах. Время от времени они обмениваются сообщениями — в особенности в моменты, когда другой достигает какого-либо рубежа. Они регулярно поздравляют друг друга.

«Давайте называть это своими словами. Эти два парня сыграли большую роль в спасении хоккея после локаута. Они были лицами НХЛ. Между ними было соперничество, и Сид всегда имел преимущество, пока мы не выиграли Кубок в 2018 году… Так что это было соперничество, но оно переросло в уважение», — считает генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Тротц, который занимал пост главного тренера «Вашингтона» с 2014 по 2018 год.

Это не значит, что желание победить у кого-то из них станет меньше, когда они встретятся в очередной раз. Хотя Кросби неоднократно говорил, что болеет за Овечкина и надеется, что тот побьёт рекорд Гретцки, он предпочёл бы, чтобы Александр приближался к Великому в матчах с командами, чьё название не «Питтсбург».

Овечкин с Кросби Фото: Rich Riggins/Zuma/ТАСС

«Они оба чрезвычайно конкурентоспособны. Они оба очень хотят быть лучшими. Их страсть к хоккею действительно не имеет себе равных. Поэтому, когда два таких парня соревнуются друг с другом на протяжении всей своей карьеры, это создаёт потрясающее соперничество — и огромное уважение между ними.

Это одна из тех вещей, где, как мне кажется, величие уважает величие. Они оба знают, что то, что они делают, невероятно, и иногда нужно снять шляпу перед соперником», — считает Уилсон.

Впереди у Овечкина и Кросби ещё как минимум три матча в этом сезоне. Все пройдут уже в 2025 году: 19 января, 22 февраля и 18 апреля. «Питтсбург» примет «Вашингтон» в последней встрече сезона. И, возможно, именно там мы увидим, как пишется история.

Как бы то ни было, противостояние Овечкина и Кросби остаётся одним из величайших в истории хоккея. Да, между ними всегда было соперничество. Но, что самое важное, оно всегда сохранялось исключительно в рамках ледовой площадки.

Будучи соперниками во время матчей, они проявляли друг к другу огромное уважение до и после оных. И, пожалуй, именно такой вид взаимоотношений, когда соперничество не переходит границ и не перерастает во вражду, способно чему-то научить, способно кому-то помочь. Хотя их клубы стали главными соперниками, хотя они выбивали друг друга из плей-офф, Овечкин и Кросби никогда не относились друг к другу с ненавистью — и только благодаря этому смогли спасти НХЛ и хоккей в целом. Только такое соперничество — здоровое, уважительное, без ненависти и с долей приятельских взаимоотношений — способно помогать миру.

И на самом деле это касается не только хоккея.

Отдельная благодарность за интервью с Сидом и Ови и за материал об их соперничестве журналисту официального сайта НХЛ Тому Гулитти.