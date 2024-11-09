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Результаты матчей КХЛ за 9 ноября 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 10 ноября

У «Локомотива» 10 побед подряд, «Амур» повторил ещё один антирекорд. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
У «Локомотива» 10 побед подряд
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«Металлург» победил в Новосибирске, «Салават» отыгрался с 0:2 против «Торпедо».

9 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Сошников (Завгородний) – 15:25 (5x4)     1:1 Ткачёв (Кэмпфер) – 25:31 (5x5)     2:1 Петухов (Ручкин) – 44:21 (5x5)     2:2 Дер-Аргучинцев (Кравцов, Светлаков) – 51:14 (5x5)     2:3 Телегин (Шаров) – 54:55 (5x5)     3:3 Родевальд (Завгородний, Фьоре) – 55:26 (5x5)     4:3 Родевальд (Шулак, Сошников) – 61:22 (4x3)    

Во Владивостоке солировали бывшие игроки «Трактора»: счёт в матче открыл Никита Сошников, а набравший фантастическую форму в последних играх Джек Родевальд оформил дубль с победной шайбой в овертайме. «Моряки» продолжают отлично играть дома, команду Тамбиева не смутило даже то, что «Трактор» вышел вперёд за пять минут до конца матча: хозяева отыгрались всего через минуту. У команды Бенуа Гру же начался не спад, но некая «коррекция».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Блэкер, Хрипунов) – 06:02 (5x5)     1:1 Гальченюк (Барулин, Бродхёрст) – 19:47 (5x4)     1:2 Обидин (Блэкер) – 35:12 (5x5)     1:3 Хрипунов (Осипов, Галкин) – 47:41 (4x5)     2:3 Грачёв (Барулин, Бродхёрст) – 54:52 (5x4)    

В день встречи генменеджер «Амура» Вадим Покотило заявил «Чемпионату», что на данный момент клуб контракт с Алексеем Заварухиным не заключил. Игра «Амура» оставила ощущение, что нужна не смена тренера, а приглашение шамана. Игроки хабаровской команды снова упустили кучу 100-процентных моментов и не забивали даже с метра — сложно представить, какой тренер это исправит. «Автомобилист» забил свои моменты, Владимир Галкин надёжно сыграл в воротах — и вот «Трактор» в таблице уже совсем близко. «Амур» же повторил клубный антирекорд по количеству поражений подряд в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Башкиров (Осипович, Минулин) – 09:22 (5x5)     0:2 Уилсон (Зернов, Силантьев) – 20:11 (5x5)     0:3 Джонсон (Башкиров, Маклюков) – 33:20 (5x5)     1:3 Морозов (Пьянов, Карпов) – 36:01 (4x5)     1:4 Зернов (Пресс, Козлов) – 59:33 (en)    

В Новосибирске провели матч в русском народном стиле, и даже полосатые судейские джерси были стилизованы под берёзы. Праздника в Новосибирске не получилось: к середине игры «Металлург» вёл 3:0 и второй раз подряд дать «Сибири» устроить чудо-камбэк уже не мог. «Сибирь» давила вторую половину встречи, но без Тейлора Бека забивать голы было сложнее.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Линч (Воронин, Белевич) – 24:07 (5x5)     2:0 Артамонов (Томпсон, Фирстов) – 28:15 (5x5)     2:1 Хмелевски (Ремпал) – 41:22 (5x4)     2:2 Алалыкин (Хмелевски, Хафизуллин) – 54:26 (5x5)     2:3 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 60:19 (3x3)    

Уже к шестой минуте матча в Нижнем Новгороде «Торпедо» умудрилось трижды удалиться, но выстояло в меньшинстве. К середине встречи хозяева повели 2:0, но «Салават» сравнял счёт — и здесь команде помогли не только привычные лидеры-легионеры, но и гол Данила Алалыкина. А вот в овертайме всё решили привычные лица: Хмелевски и Ливо для шайбы хватило лишь 19 секунд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Савчик (Дарьин, Галузин) – 08:52 (5x5)     1:1 Манухов (Корягин, Тянулин) – 30:45 (5x5)     1:2 Венгрыжановский (Грэм, Федотов) – 38:19 (5x5)     1:3 Венгрыжановский (Федотов, Грэм) – 52:44 (5x4)    

В Балашихе игра была за четыре очка, сражались две команды, застрявшие вне зоны плей-офф — и «Сочи» после плохого старта сезона продолжает оживлять свои надежды на восьмёрку. Дублем отметился Денис Венгрыжановский, для которого сезон на Чёрном море становится явно прорывным. «Витязь» давил в третьем периоде, однако окончательно получивший место первого вратаря Сергей Иванов действовал надёжно. Отметим, что пресс-конференция тренеров длилась меньше минуты.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Коршков (Юдин) – 04:51 (5x5)     1:1 Каюмов (Берёзкин, Сергеев) – 27:42 (5x5)     2:1 Полунин (Кирьянов) – 57:54 (5x5)    

Главная статистика игры в Ярославле: «Ак Барс» после первого периода нанёс три броска в створ, при этом все — уже в третьей двадцатиминутке. «Локомотив» привычно задушил соперника, перебросав оппонента почти втрое и проведя в зоне атаки почти 20 минут. Однако впервые в матче «Локомотив» вышел лишь за две минуты до сирены, когда Александр Полунин забил победный гол. Для команды Игоря Никитина это 10-я победа подряд, и ярославцы по пути обыграли половину топов лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Таблица КХЛ

Матчи 10 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Лада
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Спартак
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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