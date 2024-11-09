«Металлург» победил в Новосибирске, «Салават» отыгрался с 0:2 против «Торпедо».

У «Локомотива» 10 побед подряд, «Амур» повторил ещё один антирекорд. Итоги дня в КХЛ

9 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Представляем обзор всех игр.

Во Владивостоке солировали бывшие игроки «Трактора»: счёт в матче открыл Никита Сошников, а набравший фантастическую форму в последних играх Джек Родевальд оформил дубль с победной шайбой в овертайме. «Моряки» продолжают отлично играть дома, команду Тамбиева не смутило даже то, что «Трактор» вышел вперёд за пять минут до конца матча: хозяева отыгрались всего через минуту. У команды Бенуа Гру же начался не спад, но некая «коррекция».

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В день встречи генменеджер «Амура» Вадим Покотило заявил «Чемпионату», что на данный момент клуб контракт с Алексеем Заварухиным не заключил. Игра «Амура» оставила ощущение, что нужна не смена тренера, а приглашение шамана. Игроки хабаровской команды снова упустили кучу 100-процентных моментов и не забивали даже с метра — сложно представить, какой тренер это исправит. «Автомобилист» забил свои моменты, Владимир Галкин надёжно сыграл в воротах — и вот «Трактор» в таблице уже совсем близко. «Амур» же повторил клубный антирекорд по количеству поражений подряд в КХЛ.

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В Новосибирске провели матч в русском народном стиле, и даже полосатые судейские джерси были стилизованы под берёзы. Праздника в Новосибирске не получилось: к середине игры «Металлург» вёл 3:0 и второй раз подряд дать «Сибири» устроить чудо-камбэк уже не мог. «Сибирь» давила вторую половину встречи, но без Тейлора Бека забивать голы было сложнее.

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Уже к шестой минуте матча в Нижнем Новгороде «Торпедо» умудрилось трижды удалиться, но выстояло в меньшинстве. К середине встречи хозяева повели 2:0, но «Салават» сравнял счёт — и здесь команде помогли не только привычные лидеры-легионеры, но и гол Данила Алалыкина. А вот в овертайме всё решили привычные лица: Хмелевски и Ливо для шайбы хватило лишь 19 секунд.

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В Балашихе игра была за четыре очка, сражались две команды, застрявшие вне зоны плей-офф — и «Сочи» после плохого старта сезона продолжает оживлять свои надежды на восьмёрку. Дублем отметился Денис Венгрыжановский, для которого сезон на Чёрном море становится явно прорывным. «Витязь» давил в третьем периоде, однако окончательно получивший место первого вратаря Сергей Иванов действовал надёжно. Отметим, что пресс-конференция тренеров длилась меньше минуты.

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Главная статистика игры в Ярославле: «Ак Барс» после первого периода нанёс три броска в створ, при этом все — уже в третьей двадцатиминутке. «Локомотив» привычно задушил соперника, перебросав оппонента почти втрое и проведя в зоне атаки почти 20 минут. Однако впервые в матче «Локомотив» вышел лишь за две минуты до сирены, когда Александр Полунин забил победный гол. Для команды Игоря Никитина это 10-я победа подряд, и ярославцы по пути обыграли половину топов лиги.

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Матчи 10 ноября