Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кульлунь Ред Стар — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Сент-Луис – Вашингтон – 1:8, обзор матча, видео, Овечкин оформи дубль, рекорд Ягра по победным голам, сколько до Гретцки

Овечкин! Дубль! Русский суперснайпер и правда снесёт рекорд Гретцки уже в этом сезоне?
Лев Лукин
Овечкин оформил дубль, у него 863 гола в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
«Вашингтон» уничтожил «Сент-Луис» в гостях, а Ови скоро станет первым в истории НХЛ ещё в одной номинации.

Сутки назад «Вашингтон» принимал дома «Питтсбург» и уступил принципиальному и давнему сопернику, который сейчас находится в значительно худшей форме, чем «столичные». Похоже, этот проигрыш не на шутку разозлил Овечкина и Ко, и в ответ «Вашингтон» оторвался в гостевом матче с «Сент-Луисом».

Материалы по теме
Овечкина остановили впервые за шесть игр! А Малкин вырвал победу для «Питтсбурга»
Овечкина остановили впервые за шесть игр! А Малкин вырвал победу для «Питтсбурга»

Уже на 59-й секунде небольшой шедевр сотворил Коннор Макмайкл. Канадец подхватил шайбу в своей зоне, объехал всю оборону «Блюз» и переиграл Биннингтона точнейшим броском.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На это «Сент-Луис» ответил на 8-й минуте: 26-летний защитник Скотт Перунович оказался прямо перед воротами «Вашингтона» и забил свой первый гол в НХЛ. В дальнейшем в первом периоде шла совершенно равная игра, как и в первой половине второго отрезка, но в середине игры «Кэпиталз» сломили сопротивление «Блюз».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Чикран) – 00:59     1:1 Перунович (Кессел, Кайру) – 07:07     1:2 Овечкин (Протас, Строум) – 27:42     1:3 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 30:53     1:4 Овечкин (Строум, Уилсон) – 42:09 (pp)     1:5 Сандин (Сгарбосса, Манджапане) – 43:51     1:6 Макмайкл (Строум, Карлсон) – 50:20 (pp)     1:7 Сгарбосса (Манджапане, Фехервари) – 55:27     1:8 Дьюхейм (Карлсон, Рэддиш) – 56:45    

Сначала отличился Овечкин. Строум и Протас блестяще разыграли шайбу для своего капитана, и Ови нанёс очередной сумасшедший по точности бросок за карьеру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На 31-й минуте перехват Макмайкла привёл к тому, что третий гол «Вашингтона» забил Джейкоб Чикран. «Сент-Луис» эта шайба очень расстроила, «блюзмены» не смогли найти достойный быстрый ответ, а в третьем периоде натурально развалились, Биннингтон умудрился пропустить шесть шайб с тринадцати бросков.

Овечкин оформил дубль на 43-й минуте. В большинстве его вновь нашёл передачей Строум, и россиянин оформил дубль, забросив уже десятую шайбу в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это 863-й гол Овечкина в карьере, до повторения рекорда Гретцки – всего 31 шайба. Неужели Ови действительно собрался закрыть вопрос уже в этом сезоне?

В оставшееся время «Вашингтон» просто уничтожил хозяев льда быстрыми атаками, доведя счёт до неприлично крупного.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это десятая в сезоне победа «Кэпиталз», которые уверенно держатся в лидерах Столичного дивизиона и всей Восточной конференции. Кстати, победным для «Вашингтона» сегодня стал первый гол Овечкина, и это 131-й раз в карьере, когда Александр приносит успех своей команде. До рекорда Ягра по победным шайбам Ови осталось всего четыре гола.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android