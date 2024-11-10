«Вашингтон» уничтожил «Сент-Луис» в гостях, а Ови скоро станет первым в истории НХЛ ещё в одной номинации.

Овечкин! Дубль! Русский суперснайпер и правда снесёт рекорд Гретцки уже в этом сезоне?

Сутки назад «Вашингтон» принимал дома «Питтсбург» и уступил принципиальному и давнему сопернику, который сейчас находится в значительно худшей форме, чем «столичные». Похоже, этот проигрыш не на шутку разозлил Овечкина и Ко, и в ответ «Вашингтон» оторвался в гостевом матче с «Сент-Луисом».

Уже на 59-й секунде небольшой шедевр сотворил Коннор Макмайкл. Канадец подхватил шайбу в своей зоне, объехал всю оборону «Блюз» и переиграл Биннингтона точнейшим броском.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На это «Сент-Луис» ответил на 8-й минуте: 26-летний защитник Скотт Перунович оказался прямо перед воротами «Вашингтона» и забил свой первый гол в НХЛ. В дальнейшем в первом периоде шла совершенно равная игра, как и в первой половине второго отрезка, но в середине игры «Кэпиталз» сломили сопротивление «Блюз».

Сначала отличился Овечкин. Строум и Протас блестяще разыграли шайбу для своего капитана, и Ови нанёс очередной сумасшедший по точности бросок за карьеру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На 31-й минуте перехват Макмайкла привёл к тому, что третий гол «Вашингтона» забил Джейкоб Чикран. «Сент-Луис» эта шайба очень расстроила, «блюзмены» не смогли найти достойный быстрый ответ, а в третьем периоде натурально развалились, Биннингтон умудрился пропустить шесть шайб с тринадцати бросков.

Овечкин оформил дубль на 43-й минуте. В большинстве его вновь нашёл передачей Строум, и россиянин оформил дубль, забросив уже десятую шайбу в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это 863-й гол Овечкина в карьере, до повторения рекорда Гретцки – всего 31 шайба. Неужели Ови действительно собрался закрыть вопрос уже в этом сезоне?

В оставшееся время «Вашингтон» просто уничтожил хозяев льда быстрыми атаками, доведя счёт до неприлично крупного.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это десятая в сезоне победа «Кэпиталз», которые уверенно держатся в лидерах Столичного дивизиона и всей Восточной конференции. Кстати, победным для «Вашингтона» сегодня стал первый гол Овечкина, и это 131-й раз в карьере, когда Александр приносит успех своей команде. До рекорда Ягра по победным шайбам Ови осталось всего четыре гола.