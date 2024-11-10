«Виннипег» продолжает творить историю. Такого старта НХЛ ещё никогда не видела!

Мы уже подробно разбирали невероятный старт «Виннипега» в этом сезоне, который выиграл первые восемь матчей. Совсем уж непобедимыми они уже не являются, оступившись в единственном матче с «Торонто», но продолжают творить историю.

14 побед в первых 15 матчах сезона – так круто за 100 с лишним лет, что существует НХЛ, не начинала ещё ни одна команда. Это рекорд лиги! Сегодня был повержен «Даллас», а «Виннипег» продлил текущую серию побед до шести встреч.

В первом периоде сработало лучшее большинство лиги (почти 42% реализации, сумасшедшие цифры!), когда Алекс Иафалло с пятачка замкнул идеально выверенную передачу Владислава Наместникова. Россиянин, немало поскитавшийся по лиге после ухода из «Тампы», заново обретает себя в этой команде.

Через несколько минут Иафалло обокрал Мэтта Дамбу в чужой зоне и бросил по воротам, а Расмус Купари сыграл на добивании, сделав счёт 2:0.

Во втором периоде Наместников к результативной передаче добавил и собственный гол, лежа «с мясом» затолкав шайбу в сетку, а чуть позже Николай Элерс реализовал большинство, доведя счёт до крупного.

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Только на предпоследней минуте игры «Даллас» всё же смог огорчить Коннора Хеллебайка, прервав его «сухую» серию на отметке 191.47. Американец побил клубный рекорд, установленный Ондржеем Павелецем в сезоне-2014/2015 (187.05 без пропущенных шайб).

«Ещё один чертовски крутой матч Хеллебайка. Он делает невероятные сейвы и помогает играть с шайбой в обороне. Это здорово помогает и двигает нас вперёд. Думаю, у него невероятно крутой старт, надо продолжать в том же духе», — Иафалло.

Кажется, эту машину не остановить! При этом в команде все прекрасно понимают, что главное – не старт, а то, что будет дальше, и ни в коем случае нельзя расслабляться.

«Это хорошее достижение, но работа не останавливается. Нам просто надо продолжать пахать», — сказал Наместников.

«У нас в этом году бывали очень хорошие игры, но этот матч, пожалуй, был самым цельным в нашем исполнении. С невероятно хорошим, тяжёлым противником, соперником по дивизиону. Мы просто очень солидно играли на протяжении всех 60 минут, особенно по структуре игры. Мы должны гордиться тем, как вышли и стали играть на победу, особенно в первом периоде. Ребята сразу же стали наседать на соперника.

Я поражён таким стартом сезона. Ребята должны понимать, что то, что они уже сделали, – это потрясающее достижение, но в то же время мы хотим, чтобы это продолжалось подольше. Они должны ужасно гордиться тем, что сделали.

Это историческое достижение, но я не устану повторять, и вы, ребята, наверное, ещё от этого устанете, но мы забываем последний матч и двигаемся дальше. Наши успехи складываются не потому, что каждый матч нам выигрывает Хеллебайк или звено Шайфли. Это делают все 23 игрока. И это невероятно в том плане, как все вносят свой вклад», — отметил главный тренер команды Скотт Арниел.