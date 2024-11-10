С каким тренером «Авангард» встретит зиму? Мощные варианты из Америки вполне реальны

По прошествии трети сезона «Авангард» продолжает, мягко говоря, лихорадить. Омский клуб, ставящий целью завоевание Кубка Гагарина, идёт вне зоны плей-офф, опережая на Востоке только ещё более проблемные команды. К такому промежуточному результату «ястребов» привёл комплекс проблем.

Разумеется, в омском клубе не бездействуют. За два полных месяца регулярки в «Авангарде» произошло довольно много изменений, начиная с замены на посту главы Совета директоров и заканчивая фактической пересборкой состава. Незыблемой остаётся только позиция главного тренера Сергея Звягина, и это многих удивляет.

Тут нужно отметить, что речь не идёт о каком-то безграничном кредите доверия. Нет, само собой, в «Авангарде» осознавали значительные риски, вручив топ-команду тренеру-новичку, и готовы были терпеть многое, но ситуация пока складывается для «ястребов» совершенно катастрофически и рискует обернуться потерей сезона. А на это в Омске идти точно не готовы.

Почему же тогда Звягин продолжает работу? Ответ прост – в «Авангарде» не хотят делать замену ради замены. В руководстве «ястребов» не видят достойного сменщика на российском рынке, не видят того тренера, который придёт и будет точно лучше Звягина. Ведь Сергей Евгеньевич – хороший специалист, прекрасно понимающий хоккей, умеющий находить коннект с коллективом, а его слабые стороны лежат в другой плоскости. Это отсутствие опыта, мощного авторитета, умения работать в стрессовой ситуации. То есть те вещи, которые приобретаются с годами. И понятно, что такой расклад читался сразу при его назначении, но обстоятельства у «Авангарда» вполне могли сложиться и таким образом, что тренер-новичок мог спокойно входить в сезон. Однако у «ястребов», начиная с травмы Владимира Ткачёва в конце июля, всё пошло наперекосяк, потому и сработали все риски, которые несло в себе назначение Звягина.

Сергей Звягин Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

И сейчас на рынке тренеров, конечно, есть варианты. Мотиватор Назаров, сильный тактик Мартемьянов, умеющий развязать руки сильному составу Алексей Заварухин… Пожалуй, все эти кандидаты могли бы встряхнуть «Авангард» на короткой дистанции, но цель клуба – биться за титул весной 2025-го, а не просто достойно доиграть сезон. Справятся ли с такой задачей перечисленные тренеры или кто-то ещё из числа находящихся без работы российских специалистов? Большие сомнения.

Но очевидно, что и доверие Звягину не выглядит как следование цели. Поэтому руководство «Авангарда» продолжает поиски нового тренера и смотрит на рынок североамериканский. Это гораздо более сложный путь, но он может привести к успеху. Коллеги из «Матч ТВ» сообщили, что «ястребы» сейчас ведут переговоры сразу с тремя зарубежными тренерами – Тоддом Маклелланом, Тоддом Рирденом и Жераром Галланом. И мы можем подтвердить эту информацию, уточнив, что рассматривается именно вариант с назначением по ходу этого сезона для решения самых высоких задач в рамках текущего чемпионата.

Что мы знаем про этих коучей? Маклеллан в НХЛ много работал главным в «Сан-Хосе», «Лос-Анджелесе» и «Эдмонтоне», но свой единственный Кубок Стэнли взял в «Детройте», будучи помощником Майка Бэбкока. Было это ещё в сезоне-2007/2008. Кроме того, Маклеллан выиграл золото ЧМ, руководя сборной Канады на турнире в 2015 году. В прошлом сезоне тренер был отправлен в отставку из «Кингз», затем ходили слухи о его возможном назначении в «Нью-Джерси», «Коламбус», «Сент-Луис», «Сиэтл», «Оттаву», но всё же новую регулярку НХЛ Маклеллан начал на виртуальной тренерской скамейке запасных.

Жерар Галлан, как главный тренер, приводил Канаду к золоту ЧМ-2021, также Галлан в сезоне-2017/2018 сенсационно вывел «Вегас» в финал Кубка Стэнли. В разные годы возглавлял «Коламбус», «Айлендерс», «Монреаль», «Флориду», «Вегас» и «Рейнджерс». По окончании сезона-2022/2023, в котором «синерубашечники» проиграли в первом же раунде плей-офф, Галлан оставил свой пост в Нью-Йорке и с тех пор остаётся без работы. При этом планов по завершению активной карьеры у Галлана нет.

Тодд Рирден в НХЛ работал исключительно в «Вашингтоне» и «Питтсбурге». В «Кэпиталз» он выигрывал Кубок Стэнли в роли помощника Барри Тротца, главным тренером был только два сезона, возглавляя «столичных», и оба раза выводил «Вашингтон» в плей-офф. В прошлом чемпионате Рирден входил в штаб Майка Салливана в «Пингвинз», но в мае получил отставку, хоть главный тренер «Питтсбурга» и был против этого.

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Все трое обладают внушительным опытом в лучшей лиге мира. Маклеллан и Галлан значительно больше времени работали именно главными тренерами, они более известны и титулованы, однако «Авангарду» в текущей ситуации, если выбирать из этих кандидатов, больше подойдёт, пожалуй, Рирден. Системный тренер с оборонительным уклоном, умеющий поставить игру – это то, что «ястребам» сейчас значительно важнее громкого имени, гремевшего при этом достаточно давно. Финансовые запросы у Рирдена, прямо скажем, существенно скромнее (и это делает его наиболее реальным кандидатом), при этом в «Вашингтоне» у него сложилась репутация сильного тактика и тренера, умеющего расположить к себе лидеров и суперзвёзд. Опять же, и опыт работы с российскими хоккеистами у Рирдена внушительный – через него прошла вся русская диаспора «Кэпиталз» во главе с Овечкиным, в Пенсильвании он тренировал Малкина.

Тодд Рирден во время работы в «Питтсбурге» Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

Конечно, нужно отметить, что самостоятельную работу Рирдена в НХЛ нельзя назвать сверхуспешной. Он дважды выводил постчемпионский «Вашингтон» в плей-офф, но там уступал оппонентам в первом же раунде. С другой стороны, КХЛ – это всё-таки совсем другая история, да и Галлан с Маклелланом тоже не могут похвастать мощными результатами в Кубке Стэнли в последние годы. Собственно, востребованные прямо сейчас и успешные тренеры в принципе вряд ли сменят НХЛ на Россию.

За Рирдена, помимо прочего, говорят ещё его молодость (53 года – не возраст для тренера), отсутствие пресыщенности от побед. Маклеллан, а особенно Галлан могли бы, конечно, стать шикарным пиар-ходом для «Авангарда», но принесут ли они реальную пользу, будут ли вкладывать душу в работу в России, как это делал Хартли и как это делает сейчас Гру в Челябинске? Рирдену же, что называется, есть что доказывать.

Ноябрь обещает стать очень интересным месяцем для омской команды. В ближайшие две с половиной недели «Авангарду» предстоит провести сразу восемь игр, и результат этой серии может стать ключевым в плане перспектив «ястребов» в этой регулярке. Параллельно должна будет раскрутиться интрига с главным тренером омичей. В каком состоянии и с кем у руля «Авангард» вступит в зиму? История, за которой определённо стоит последить.