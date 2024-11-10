Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кульлунь Ред Стар — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Реакция Америки на дубль Овечкина Сент-Луису, реакция на 862-й и 863-й голы Ови, сколько Овечкину осталось до Гретцки

«Недооценивать его — значит навлекать на себя позор». Америка вновь в восторге от Овечкина
Владимир Лаевский
Реакция Америки на дубль Овечкина «Сент-Луису»
Аудио-версия:
Комментарии
И уже считает недели до момента, когда падёт рекорд Гретцки.

Его просто не остановить! Ну как же он хорош! Ну как же им можно не восхищаться?!

Овечкин продолжает забивать! На этот раз пострадал «Сент-Луис», которому Александр забросил две шайбы — №862 и №863. Первый гол капитана и вовсе стал победным для «Вашингтона».

Материалы по теме
Овечкин! Дубль! Русский суперснайпер и правда снесёт рекорд Гретцки уже в этом сезоне?
Видео
Овечкин! Дубль! Русский суперснайпер и правда снесёт рекорд Гретцки уже в этом сезоне?

Теперь на счету Овечкина 18 (10+8) очков в 14 матчах сезона. В последних семи встречах нападающий забросил восемь шайб! И его отделяет от Уэйна Гретцки всего 31 гол…

Новые голеадорские достижения вновь вызвали яркие обсуждения в Северной Америке. Там даже подсчитали, когда Ови побьёт рекорд Величайшего. Продолжаем нашу традиционную рубрику и приводим самые интересные комментарии заокеанских коллег о новой феерии Овечкина.

«Овечкин умеет проделывать такое с голкиперами»

Журналистка The Washington Post Бэйли Джонсон отметила важность голов Ови для «Вашингтона». Кроме того, она высказалась о слабой реализации большинства «столичными» и об особенных умениях капитана «Кэпс».

«Всё, что мог сделать Джордан Биннингтон, — это обернуться и посмотреть, как шайба летит в ворота. Алекс Овечкин умеет проделывать такое с голкиперами.

В начале третьего периода матча с «Сент-Луисом» в «Энтерпрайз-центре» «столичные» заработали большинство, когда центрфорварда Пьер-Люка Дюбуа ударили клюшкой. «Вашингтон» нестабильно играл в формате с численным преимуществом и занимал по этому показателю последнее место в НХЛ, но с Овечкиным рядом даже самое унылое большинство невозможно полностью нейтрализовать.

Материалы по теме
«Мчится по рельсам истории». Реакция Америки на 861-й гол Овечкина
«Мчится по рельсам истории». Реакция Америки на 861-й гол Овечкина

Овечкин, ожидавший внизу левого круга вбрасывания после шквала моментов перед Биннингтоном, получил пас от Дилана Строума и увидел перед собой широко открытые ворота. Голкипер «Сент-Луиса» так далеко выехал из своей зоны, что ему пришлось обернуться, чтобы увидеть, как шайба — вторая шайба Овечкина в матче и 863-я в карьере — залетает в ворота.

Ведомый этими голами Овечкина «Вашингтон» разгромил «Блюз» со счётом 8:1, сохранив серию без поражений в нескольких матчах подряд. После проигрыша от «Питтсбурга» в субботу дома «Кэпиталз» пришлось два часа лететь в Сент-Луис и сменить часовой пояс — перед встречей с «блюзменами», которые не играли с четверга. Но это не имело значения», — написала Джонсон.

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд подсчитал, когда Овечкин должен побить рекорд Гретцки, если сохранит нынешний темп.

«Алекс Овечкин продолжил свой невероятный старт сезона-2024/2025. 39-летняя суперзвезда теперь отстаёт на 31 шайбу от Уэйна Гретцки.

Если Овечкин сохранит свой стремительный темп в 0,71 гола за матч, то побьёт рекорд 27 февраля 2025 года в матче с «Сент-Луисом», — написал Оланд.

Материалы по теме
А Овечкину точно 39 лет?! Он идёт на 900 голов в НХЛ к концу этого сезона!
А Овечкину точно 39 лет?! Он идёт на 900 голов в НХЛ к концу этого сезона!

Известный аналитик и гений хоккейной статистики JFresh в на своей странице в социальной сети высказался об уровне игры нападающего «Вашингтона».

«Это просто отлично, что Овечкин играет на таком уровне, а не хромает к рекорду, забивая по 15 голов в год, когда вся команда сосредоточена на том, чтобы как можно чаще передавать ему шайбу», — написал аналитик.

«Он может побить рекорд к Рождеству»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер прокомментировала то, как именно Овечкин забивал свои голы «блюзменам».

«Матч с «Сент-Луисом» был именно той игрой, которую искали Овечкин и «Вашингтон».

После немного медленного старта Алекс заставил свою команду двигаться — первая тройка оставалась горячей, да и игра в большинстве наконец дала плоды.

Во втором периоде при счёте 1:1 Овечкин завершил безупречную перепасовку от Алексея Протаса и Дилана Строума, подарив своей команде лидерство, которое она больше не упускала.

Первая тройка Овечкин — Строум — Протас в общей сложности забила 13 голов в формате 5x5 в 14 матчах этого сезона.

Однако на этом Великая восьмёрка не закончил. Ови наконец-то помог реализовать большинство, забив гол после хорошего паса от Строума и увеличив преимущество «столичных».

Теперь у Овечкина 10 голов в этом сезоне, ему не хватает всего 32 шайб, чтобы обойти Уэйна Гретцки. Он на пути к тому, чтобы закончить сезон с 59 голами», — написала Сильбер.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Кроме того, обозревательница The Hockey News на своей странице в социальной сети отметила забавный момент после гола Ови: «Судье потребовалась минута, чтобы вытащить шайбу из сетки ворот после броска Овечкина. Просто ракета».

Журналист Дрю Ливингстоун также ярко отреагировал на дубль форварда: «Овечкин забил 10-й в сезоне. Он может побить рекорд к Рождеству».

Обозреватель ESPN Джон Буччигросс заметил, что Павел Дацюк, которого введут в Зал славы, имеет столько же голов за карьеру, сколько у Овечкина теперь в большинстве.

«Интересная русская симметрия. В понедельник Павел Дацюк войдёт в Зал славы с 314 голами в карьере. И это был 314-й гол Овечкина в большинстве в карьере. У Ови пять голов в меньшинстве в НХЛ. У Дацюка — шесть», — написал Буччигросс.

Официальная страница НХЛ в соцсетях ёмко отреагировала на дубль Александра: «Угадайте кто! Алекс Овечкин забил свой второй гол, который стал 863-м в карьере!»

Материалы по теме
«В то время раны были свежи». Битва Овечкина и Кросби ещё не завершилась
«В то время раны были свежи». Битва Овечкина и Кросби ещё не завершилась

Журналист The Athletic Роб Росси вспомнил комментарии многих людей перед регуляркой-2024/2025 о том, что капитан «Вашингтона» всё-таки не сможет побить рекорд Гретцки.

«Но многие люди мне говорили, что в этом сезоне Овечкин вряд ли сможет догнать Гретцки!

Он очень хорошо завершил прошлый сезон.

Это Алекс Овечкин. Недооценивать его – значит навлекать на себя позор.

Материалы по теме
У Овечкина остался лишь один соперник в великой погоне. И это не Гретцки
У Овечкина остался лишь один соперник в великой погоне. И это не Гретцки

Ладно, это звучит слишком драматично. Но я знал многих людей, которые говорили мне, что он будет хромать к рекорду», — написал Росси.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android