И уже считает недели до момента, когда падёт рекорд Гретцки.

«Недооценивать его — значит навлекать на себя позор». Америка вновь в восторге от Овечкина

Его просто не остановить! Ну как же он хорош! Ну как же им можно не восхищаться?!

Овечкин продолжает забивать! На этот раз пострадал «Сент-Луис», которому Александр забросил две шайбы — №862 и №863. Первый гол капитана и вовсе стал победным для «Вашингтона».

Теперь на счету Овечкина 18 (10+8) очков в 14 матчах сезона. В последних семи встречах нападающий забросил восемь шайб! И его отделяет от Уэйна Гретцки всего 31 гол…

Новые голеадорские достижения вновь вызвали яркие обсуждения в Северной Америке. Там даже подсчитали, когда Ови побьёт рекорд Величайшего. Продолжаем нашу традиционную рубрику и приводим самые интересные комментарии заокеанских коллег о новой феерии Овечкина.

«Овечкин умеет проделывать такое с голкиперами»

Журналистка The Washington Post Бэйли Джонсон отметила важность голов Ови для «Вашингтона». Кроме того, она высказалась о слабой реализации большинства «столичными» и об особенных умениях капитана «Кэпс».

«Всё, что мог сделать Джордан Биннингтон, — это обернуться и посмотреть, как шайба летит в ворота. Алекс Овечкин умеет проделывать такое с голкиперами.

В начале третьего периода матча с «Сент-Луисом» в «Энтерпрайз-центре» «столичные» заработали большинство, когда центрфорварда Пьер-Люка Дюбуа ударили клюшкой. «Вашингтон» нестабильно играл в формате с численным преимуществом и занимал по этому показателю последнее место в НХЛ, но с Овечкиным рядом даже самое унылое большинство невозможно полностью нейтрализовать.

Овечкин, ожидавший внизу левого круга вбрасывания после шквала моментов перед Биннингтоном, получил пас от Дилана Строума и увидел перед собой широко открытые ворота. Голкипер «Сент-Луиса» так далеко выехал из своей зоны, что ему пришлось обернуться, чтобы увидеть, как шайба — вторая шайба Овечкина в матче и 863-я в карьере — залетает в ворота.

Ведомый этими голами Овечкина «Вашингтон» разгромил «Блюз» со счётом 8:1, сохранив серию без поражений в нескольких матчах подряд. После проигрыша от «Питтсбурга» в субботу дома «Кэпиталз» пришлось два часа лететь в Сент-Луис и сменить часовой пояс — перед встречей с «блюзменами», которые не играли с четверга. Но это не имело значения», — написала Джонсон.

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд подсчитал, когда Овечкин должен побить рекорд Гретцки, если сохранит нынешний темп.

«Алекс Овечкин продолжил свой невероятный старт сезона-2024/2025. 39-летняя суперзвезда теперь отстаёт на 31 шайбу от Уэйна Гретцки.

Если Овечкин сохранит свой стремительный темп в 0,71 гола за матч, то побьёт рекорд 27 февраля 2025 года в матче с «Сент-Луисом», — написал Оланд.

Известный аналитик и гений хоккейной статистики JFresh в на своей странице в социальной сети высказался об уровне игры нападающего «Вашингтона».

«Это просто отлично, что Овечкин играет на таком уровне, а не хромает к рекорду, забивая по 15 голов в год, когда вся команда сосредоточена на том, чтобы как можно чаще передавать ему шайбу», — написал аналитик.

«Он может побить рекорд к Рождеству»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер прокомментировала то, как именно Овечкин забивал свои голы «блюзменам».

«Матч с «Сент-Луисом» был именно той игрой, которую искали Овечкин и «Вашингтон».

После немного медленного старта Алекс заставил свою команду двигаться — первая тройка оставалась горячей, да и игра в большинстве наконец дала плоды.

Во втором периоде при счёте 1:1 Овечкин завершил безупречную перепасовку от Алексея Протаса и Дилана Строума, подарив своей команде лидерство, которое она больше не упускала.

Первая тройка Овечкин — Строум — Протас в общей сложности забила 13 голов в формате 5x5 в 14 матчах этого сезона.

Однако на этом Великая восьмёрка не закончил. Ови наконец-то помог реализовать большинство, забив гол после хорошего паса от Строума и увеличив преимущество «столичных».

Теперь у Овечкина 10 голов в этом сезоне, ему не хватает всего 32 шайб, чтобы обойти Уэйна Гретцки. Он на пути к тому, чтобы закончить сезон с 59 голами», — написала Сильбер.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Кроме того, обозревательница The Hockey News на своей странице в социальной сети отметила забавный момент после гола Ови: «Судье потребовалась минута, чтобы вытащить шайбу из сетки ворот после броска Овечкина. Просто ракета».

Журналист Дрю Ливингстоун также ярко отреагировал на дубль форварда: «Овечкин забил 10-й в сезоне. Он может побить рекорд к Рождеству».

Обозреватель ESPN Джон Буччигросс заметил, что Павел Дацюк, которого введут в Зал славы, имеет столько же голов за карьеру, сколько у Овечкина теперь в большинстве.

«Интересная русская симметрия. В понедельник Павел Дацюк войдёт в Зал славы с 314 голами в карьере. И это был 314-й гол Овечкина в большинстве в карьере. У Ови пять голов в меньшинстве в НХЛ. У Дацюка — шесть», — написал Буччигросс.

Официальная страница НХЛ в соцсетях ёмко отреагировала на дубль Александра: «Угадайте кто! Алекс Овечкин забил свой второй гол, который стал 863-м в карьере!»

Журналист The Athletic Роб Росси вспомнил комментарии многих людей перед регуляркой-2024/2025 о том, что капитан «Вашингтона» всё-таки не сможет побить рекорд Гретцки.

«Но многие люди мне говорили, что в этом сезоне Овечкин вряд ли сможет догнать Гретцки!

Он очень хорошо завершил прошлый сезон.

Это Алекс Овечкин. Недооценивать его – значит навлекать на себя позор.

Ладно, это звучит слишком драматично. Но я знал многих людей, которые говорили мне, что он будет хромать к рекорду», — написал Росси.