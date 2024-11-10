«Северсталь» — самая горячая команда Запада в КХЛ. Там верят в свой стиль и идентичность

«Северсталь» в прошлом году оказалась бо́льшими роялистами, чем сам король. Разговоры о помощниках как о «настоящих главных тренерах» всегда вызывали усмешку, тем более пиар Андрея Козырева со стороны Романа Ротенберга выглядел как лишний укол Игоря Ларионова. Однако череповецкий клуб в прошлом году обогнал «Торпедо» и по заброшенным шайбам, и по месту в таблице.

Сейчас команда Андрея Козырева снова идёт в таблице выше «Торпедо», пусть забивает меньше: всё-таки сыграно на три матча меньше. Однако череповецкий клуб снова остаётся в тени, и причины этого понятны: маленький рынок автоматически задвигает команду на вторые позиции. Кроме того, главный тренер «Северстали» работает по чеховским принципам: пресс-конференция Козырева с парой вопросов заканчивается быстрее, чем одно вступительное слово Ларионова.

Если «Торпедо» значительно усилилось летом опытными игроками, пригласив Вячеслава Войнова, Евгения Свечникова и Ивана Бочарова, то селекция «Северстали» была скромнее. В отличие от Нижнего, дополнительных средств и щедрых спонсорских контрактов там не появилось, и клуб фактически живёт в условиях пола зарплат. Поэтому в Череповец в основном переезжали те люди, с которыми Козырев работал в «Торпедо» и которые после ухода тренера в Нижнем закисли: это Алексей Кручинин, который при загадочных обстоятельствах пропускал плей-офф, а также защитник-домосед Марк Марин, который играл в «Торпедо» ещё при Немировски.

Меняется ли философия «Северстали»? Не особенно. Команда Козырева всё ещё дорожит шайбой, старается выходить из обороны через пас, заходить в зону тоже через пас или на ведении, без вбросов. Вся эта красота начинается в первую очередь благодаря мощному и качественному прессингу за чужими воротами. Быстрые форварды «Северстали» перекрывают большинство вариантов для выхода из зоны, выполняя большой объём движения, а защитники играют высоко, обеспечивая компактность пятёрки. Конечно, такой хоккей может приводить (и зачастую приводит) к провалам на контратаках соперника, но это неизбежная цена за владение инициативой.

Андрей Козырев Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Интересно, что этот хоккей ставит тренер, которого сайт КХЛ 10 лет назад справедливо характеризовал как «одного из самых жёстких и бесстрашных защитников российского хоккея»: за два с половиной сезона в «Витязе» Козырев набрал более 300 штрафных минут. Однако, став тренером, Козырев делает ставку на то, чтобы защитники в первую очередь правильно играли позиционно, использовали для перехватов клюшки. «Поучиться подготовке у тех же канадцев и американцев. Пусть мальчишки сначала овладеют техникой катания, научатся как следует владеть клюшкой», — говорил тренер в интервью несколько лет назад о детском хоккее. Сейчас взрослая «Северсталь» зачастую за всю игру совершает лишь три-четыре силовых приёма.

При этом в этот сезон «Северсталь», как и в прошлый, вкатывалась очень трудно. Если прошлогодние сложности можно было списать на адаптацию к новой системе (которая пусть чем-то была похожа на стиль Андрея Разина, но всё-таки отличалась), то в этом году это оставалось непонятным. Алексей Кручинин, как и в «Торпедо», пару раз оказывался в запасе, а «Северсталь» начала октябрь с равного количества побед и поражений. Особенно выделялся дикий матч в Петербурге (5:8). Несмотря на бешеное количество упущенных моментов, тогда казалось, что разухабистая философия «Северстали» нуждается в небольшой инъекции прагматизма. Однако вскоре попёрли победы.

Особенно выделяется здесь тройка Ильин – Аймурзин — Пилипенко, которая неделю назад шла на втором месте по голам в КХЛ, уступая только нижегородскому звену Артамонов – Летунов – Фирстов. Эти парни показывали себя и в прошлом году, и на старте сезона, когда атака Череповца во многом ехала именно на первом звене.

Одна из главных ассоциаций с Кириллом Пилипенко — неизменный «покерфейс» на лице после забитых голов. Кто бы мог представить три года назад, что Пилипенко запрыгнет так высоко? Конечно, было известно, что у форварда огромный талант, но это соседствовало с тем, что в английском языке широко проходит под названием «character issues». В родном «Автомобилисте», куда Пилипенко вернулся из системы «Динамо», шанса он не получил, скрытая аренда в «Адмирал» в 2019-м была неудачной. В 2021-м Пилипенко обменяли в «Сочи», но Кирилл ушёл в «Северсталь» уже после 13 встреч.

Кирилл Пилипенко Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Первые матчи в команде Разина для Пилипенко тоже были не самыми удачными, но потом в системе атакующего хоккея Кирилл раскрылся и показал свои умения. Но если при «старом режиме» Кирилл показывал просто хорошие цифры, то сейчас — звёздные. В хоккее Козырева используются лучшие качества игрока, который прекрасно поливает из правого круга вбрасывания (как в большинстве, так и в равных составах). Летом Кирилл станет НСА — но есть опасение, что в случае перехода в клуб типа «Локомотива» или «Ак Барса» Пилипенко повторит судьбу Ивана Чеховича. Всё-таки из топов лиги разве что «Металлург» ставит на атаку.

Но стоит отметить, что проявляют себя и игроки из «разинской» эры. В прошлом году казалось, что прочно присел на скамейку боевой ролевой игрок Давид Думбадзе, который несколько лет назад пришёл в команду из «Дизеля»: форвард провёл немало времени в «Буране». Однако несколько матчей назад Давид получил шанс в основе и великолепно им пользуется: пять шайб за семь последних игр.

Конечно, стоит отметить, что соперники по победной серии из семи встреч у клуба были не самые сильные. Однако главное, что «Северсталь» сохранила своё лицо и свою идентичность, которая начала складываться ещё при Разине — и даже с учётом того, что будущий тренер-чемпион увёл за собой многих лидеров, грамотно сработала на обменах. Данил Аймурзин, которого уже отправляют в НХЛ, был выменян у «Салавата», например.

Но разграбление «Северстали» может случиться и этим летом. Контракт Козырева истекает летом, и сейчас сложно представить, что он не получит более выгодных предложений из других мест. Тренерский рынок в России очень беден, а главный спонсор команды пока как будто не хочет тратить больше минимальных сумм в регламенте: тогда удержать творца «Северстали» 2.0 будет весьма сложно.

Эксперимент Козырева может давать противоречивые результаты. В плей-офф «Северсталь» не отказалась от своих принципов и довольно быстро закончила серию со «Спартаком». Однако в регулярном чемпионате игры команды из Череповца — обязательная программа для эстетов.