Топ-матчи понедельника: Итоговый чемпионат ATP, «Авангард» — СКА и баскетбол

Начинаем рабочую неделю со спорта: Капризов в гонке бомбардиров НХЛ, Рублёв против Зверева. Все лучшие афиши — в нашем дайджесте!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выйдет ли Капризов на первое место в списке бомбардиров?

Команда Кирилла Капризова в этом сезоне в огне: «дикари» идут вторыми на Западе и выиграли пять из последних шести встреч. У «Чикаго» ситуация обратная — «ястребы» чаще уступают, нежели выигрывают. Коннор Бедард тяжеловато начал сезон, не набирая пока что даже очка за игру по среднему показателю. Поправит ли статистику «некстван» в этом матче?

🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: удастся ли лидеру Запада одолеть неудобного соперника?

«Оклахома-Сити Тандер» за девять матчей в регулярном чемпионате НБА уступила лишь один раз. Команда по праву возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, но ей предстоит сыграть с довольно неудобным для себя соперником – «Голден Стэйт Уорриорз». «Воины» отлично стартовали в сезоне – семь побед и два поражения. К тому же подопечные Стива Керра на протяжении последних лет частенько доставляли проблем «Оклахоме» как на выезде, так и на домашнем паркете. Удастся ли Стефену Карри и его банде проявить себя в игре с лидером?

🏀 4:00: «Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 11 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: проблемы «бродяг» продолжатся?

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд вывел команду в финал в прошлом сезоне, но не получилось победить «Бостон». Команда из Техаса в этом регулярном чемпионате усилилась Клэем Томпсоном, однако теперь играет без хорошего второго юнита. Во многом из-за этого Луке Дончичу и Кайри Ирвингу приходится играть по большому количеству минут, чтобы держать свой состав на плаву. Кидд остался недоволен тем, что запасные игроки не привносят свой вклад в результаты, и был очень дерзок на пресс-конференции. У «Денвер Наггетс» после ужасного старта регулярки понемногу налаживается игра – клуб из Колорадо победил в четырёх матчах кряду. Удастся ли «бродягам» прервать серию?

🏒 12:00: «Амур» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2024, понедельник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли «Амур» лидеру Востока?

Хабаровчане продолжают стремительно падать в турнирной таблице — в последнем матче команда потерпела 11-е поражение подряд, но при этом смогла забросить больше одной шайбы впервые с 19 октября. Но проблемы есть и у «Трактора», хоть и не такие, как у их соперника: челябинцы во второй раз в сезоне идут на серии из двух поражений. Фаворит ясен, но, может, нас ждёт сенсация?

В «Амуре» объяснили, почему Заварухин не возглавил команду: Эксклюзив В «Амуре» прокомментировали информацию о переговорах с Алексеем Заварухиным

🎾 16:00*: Карлос Алькарас (Испания, 3) — Каспер Рууд (Норвегия, 6), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Рууд размочить счёт в противостоянии с Алькарасом?

Четырёхкратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас начнёт Итоговый турнир ATP матчем с норвежцем Каспером Руудом. Теннисисты ранее встречались четыре раза, причём последний раз — в Пекине-2023, и во всех случаях сильнее был испанец. Победитель нового матча встретится с лучшим теннисистом из пары Зверев — Рублёв, а проигравший — с проигравшим.

🏒 16:30: «Авангард» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервётся ли череда неудач СКА?

Матчи «Авангарда» и СКА традиционно получаются упорными и нервными: касается это как происходящего на площадке, так и после. Обе команды переживают не лучший период: петербуржцы проиграли четыре встречи подряд, а омичи даже не находятся в зоне плей-офф. Последний малорезультативный матч между клубами был почти пять лет назад — в январе 2020 года СКА победил 1:0. Можно ли назвать это гарантией голевого пиршества?

🎾 22:30*: Александр Зверев (Германия, 2) — Андрей Рублёв (Россия, 8), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Рублёв сыграет с двукратным чемпионом Итогового?

Россиянин Андрей Рублёв начинает своё пятое подряд выступление на Итоговом турнире ATP встречей с двукратным чемпионом турнира Александром Зверевым (2018, 2021). Теннисисты ранее в официальных матчах встречались девять раз, и счёт пока 6-3 в пользу Зверева. Причём последний их поединок прошёл на том же Итоговом ровно год назад, и тогда в группе сильнее оказался Александр. Победивший в новом матче продолжит борьбу за место в полуфинале, но даже проигравший в этой встрече не потеряет шансов на выход в плей-офф.