Топ-матчи понедельника: Итоговый чемпионат ATP, «Авангард» — СКА и баскетбол

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Посмотреть все события 11 ноября в Матч-центре
- 🏒 3:00: «Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА
- 🏀 4:00: «Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 12:00: «Амур» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ
- 🎾 16:00*: Карлос Алькарас (Испания, 3) — Каспер Рууд (Норвегия, 6), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап
- 🏒 16:30: «Авангард» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
- 🎾 22:30*: Александр Зверев (Германия, 2) — Андрей Рублёв (Россия, 8), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап
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Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: выйдет ли Капризов на первое место в списке бомбардиров?
Команда Кирилла Капризова в этом сезоне в огне: «дикари» идут вторыми на Западе и выиграли пять из последних шести встреч. У «Чикаго» ситуация обратная — «ястребы» чаще уступают, нежели выигрывают. Коннор Бедард тяжеловато начал сезон, не набирая пока что даже очка за игру по среднему показателю. Поправит ли статистику «некстван» в этом матче?
🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: удастся ли лидеру Запада одолеть неудобного соперника?
«Оклахома-Сити Тандер» за девять матчей в регулярном чемпионате НБА уступила лишь один раз. Команда по праву возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, но ей предстоит сыграть с довольно неудобным для себя соперником – «Голден Стэйт Уорриорз». «Воины» отлично стартовали в сезоне – семь побед и два поражения. К тому же подопечные Стива Керра на протяжении последних лет частенько доставляли проблем «Оклахоме» как на выезде, так и на домашнем паркете. Удастся ли Стефену Карри и его банде проявить себя в игре с лидером?
🏀 4:00: «Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: проблемы «бродяг» продолжатся?
Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд вывел команду в финал в прошлом сезоне, но не получилось победить «Бостон». Команда из Техаса в этом регулярном чемпионате усилилась Клэем Томпсоном, однако теперь играет без хорошего второго юнита. Во многом из-за этого Луке Дончичу и Кайри Ирвингу приходится играть по большому количеству минут, чтобы держать свой состав на плаву. Кидд остался недоволен тем, что запасные игроки не привносят свой вклад в результаты, и был очень дерзок на пресс-конференции. У «Денвер Наггетс» после ужасного старта регулярки понемногу налаживается игра – клуб из Колорадо победил в четырёх матчах кряду. Удастся ли «бродягам» прервать серию?
🏒 12:00: «Амур» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: забьёт ли «Амур» лидеру Востока?
Хабаровчане продолжают стремительно падать в турнирной таблице — в последнем матче команда потерпела 11-е поражение подряд, но при этом смогла забросить больше одной шайбы впервые с 19 октября. Но проблемы есть и у «Трактора», хоть и не такие, как у их соперника: челябинцы во второй раз в сезоне идут на серии из двух поражений. Фаворит ясен, но, может, нас ждёт сенсация?
🎾 16:00*: Карлос Алькарас (Испания, 3) — Каспер Рууд (Норвегия, 6), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: сумеет ли Рууд размочить счёт в противостоянии с Алькарасом?
Четырёхкратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас начнёт Итоговый турнир ATP матчем с норвежцем Каспером Руудом. Теннисисты ранее встречались четыре раза, причём последний раз — в Пекине-2023, и во всех случаях сильнее был испанец. Победитель нового матча встретится с лучшим теннисистом из пары Зверев — Рублёв, а проигравший — с проигравшим.
🏒 16:30: «Авангард» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: прервётся ли череда неудач СКА?
Матчи «Авангарда» и СКА традиционно получаются упорными и нервными: касается это как происходящего на площадке, так и после. Обе команды переживают не лучший период: петербуржцы проиграли четыре встречи подряд, а омичи даже не находятся в зоне плей-офф. Последний малорезультативный матч между клубами был почти пять лет назад — в январе 2020 года СКА победил 1:0. Можно ли назвать это гарантией голевого пиршества?
🎾 22:30*: Александр Зверев (Германия, 2) — Андрей Рублёв (Россия, 8), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: как Рублёв сыграет с двукратным чемпионом Итогового?
Россиянин Андрей Рублёв начинает своё пятое подряд выступление на Итоговом турнире ATP встречей с двукратным чемпионом турнира Александром Зверевым (2018, 2021). Теннисисты ранее в официальных матчах встречались девять раз, и счёт пока 6-3 в пользу Зверева. Причём последний их поединок прошёл на том же Итоговом ровно год назад, и тогда в группе сильнее оказался Александр. Победивший в новом матче продолжит борьбу за место в полуфинале, но даже проигравший в этой встрече не потеряет шансов на выход в плей-офф.