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Расписание спортивных матчей 11 ноября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: Итоговый чемпионат ATP, «Авангард» — СКА и баскетбол
Михаил Георгиев
Спортивные события 11 ноября
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Комментарии
Начинаем рабочую неделю со спорта: Капризов в гонке бомбардиров НХЛ, Рублёв против Зверева. Все лучшие афиши — в нашем дайджесте!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдет ли Капризов на первое место в списке бомбардиров?

Команда Кирилла Капризова в этом сезоне в огне: «дикари» идут вторыми на Западе и выиграли пять из последних шести встреч. У «Чикаго» ситуация обратная — «ястребы» чаще уступают, нежели выигрывают. Коннор Бедард тяжеловато начал сезон, не набирая пока что даже очка за игру по среднему показателю. Поправит ли статистику «некстван» в этом матче?

Обзор последнего матча «Миннесоты»:
Капризов разрывает НХЛ! Он уже в одном шаге от удивительного достижения Гретцки
Капризов разрывает НХЛ! Он уже в одном шаге от удивительного достижения Гретцки

🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удастся ли лидеру Запада одолеть неудобного соперника?

«Оклахома-Сити Тандер» за девять матчей в регулярном чемпионате НБА уступила лишь один раз. Команда по праву возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, но ей предстоит сыграть с довольно неудобным для себя соперником – «Голден Стэйт Уорриорз». «Воины» отлично стартовали в сезоне – семь побед и два поражения. К тому же подопечные Стива Керра на протяжении последних лет частенько доставляли проблем «Оклахоме» как на выезде, так и на домашнем паркете. Удастся ли Стефену Карри и его банде проявить себя в игре с лидером?

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🏀 4:00: «Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
11 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проблемы «бродяг» продолжатся?

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд вывел команду в финал в прошлом сезоне, но не получилось победить «Бостон». Команда из Техаса в этом регулярном чемпионате усилилась Клэем Томпсоном, однако теперь играет без хорошего второго юнита. Во многом из-за этого Луке Дончичу и Кайри Ирвингу приходится играть по большому количеству минут, чтобы держать свой состав на плаву. Кидд остался недоволен тем, что запасные игроки не привносят свой вклад в результаты, и был очень дерзок на пресс-конференции. У «Денвер Наггетс» после ужасного старта регулярки понемногу налаживается игра – клуб из Колорадо победил в четырёх матчах кряду. Удастся ли «бродягам» прервать серию?

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🏒 12:00: «Амур» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли «Амур» лидеру Востока?

Хабаровчане продолжают стремительно падать в турнирной таблице — в последнем матче команда потерпела 11-е поражение подряд, но при этом смогла забросить больше одной шайбы впервые с 19 октября. Но проблемы есть и у «Трактора», хоть и не такие, как у их соперника: челябинцы во второй раз в сезоне идут на серии из двух поражений. Фаворит ясен, но, может, нас ждёт сенсация?

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🎾 16:00*: Карлос Алькарас (Испания, 3) — Каспер Рууд (Норвегия, 6), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Интрига: сумеет ли Рууд размочить счёт в противостоянии с Алькарасом?

Четырёхкратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас начнёт Итоговый турнир ATP матчем с норвежцем Каспером Руудом. Теннисисты ранее встречались четыре раза, причём последний раз — в Пекине-2023, и во всех случаях сильнее был испанец. Победитель нового матча встретится с лучшим теннисистом из пары Зверев — Рублёв, а проигравший — с проигравшим.

Испанец попытается выйти в плей-офф Итогового:
«У Алькараса бывают необъяснимые поражения». Чего ждать от Карлоса на Итоговом турнире ATP
«У Алькараса бывают необъяснимые поражения». Чего ждать от Карлоса на Итоговом турнире ATP

🏒 16:30: «Авангард» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервётся ли череда неудач СКА?

Матчи «Авангарда» и СКА традиционно получаются упорными и нервными: касается это как происходящего на площадке, так и после. Обе команды переживают не лучший период: петербуржцы проиграли четыре встречи подряд, а омичи даже не находятся в зоне плей-офф. Последний малорезультативный матч между клубами был почти пять лет назад — в январе 2020 года СКА победил 1:0. Можно ли назвать это гарантией голевого пиршества?

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🎾 22:30*: Александр Зверев (Германия, 2) — Андрей Рублёв (Россия, 8), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 22:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: как Рублёв сыграет с двукратным чемпионом Итогового?

Россиянин Андрей Рублёв начинает своё пятое подряд выступление на Итоговом турнире ATP встречей с двукратным чемпионом турнира Александром Зверевым (2018, 2021). Теннисисты ранее в официальных матчах встречались девять раз, и счёт пока 6-3 в пользу Зверева. Причём последний их поединок прошёл на том же Итоговом ровно год назад, и тогда в группе сильнее оказался Александр. Победивший в новом матче продолжит борьбу за место в полуфинале, но даже проигравший в этой встрече не потеряет шансов на выход в плей-офф.

Андрей по итогам жеребьёвки оказался в разных группах с Даниилом Медведевым:
Медведев и Рублёв не встретятся до плей-офф. 10 причин следить за Итоговым турниром ATP
Медведев и Рублёв не встретятся до плей-офф. 10 причин следить за Итоговым турниром ATP
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