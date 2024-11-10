Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Спартак» продлил удачную серию, «Северсталь» уступила впервые за месяц. Итоги дня в КХЛ

10 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

Дубль Фатеева помог ЦСКА обыграть «Ладу» и прервать победную серию тольяттинцев

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и тольяттинской «Ладой». Победу одержали московские армейцы со счётом 4:1.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче, лишь на 29-й минуте нападающий ЦСКА Егор Фатеев забросил первую шайбу в игре. Вскоре Владислав Каменев удвоил преимущество армейцев. «Ладе» удалось отыграть одну шайбу благодаря голу Дмитрия Кугрышева. Под занавес второго периода дубль оформил Егор Фатеев. На старте третьего периода Денис Гурьянов увеличил отрыв ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Лада» прервала свою трёхматчевую победную серию. ЦСКА одержал четвёртую победу в последних пяти матчах.

Материалы по теме Главный тренер «Лады»: обязанности со стороны клуба по поводу выплаты зарплат не выполнены

«Спартак» крупно обыграл «Куньлунь» и одержал пятую победу подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Спартак» и «Куньлунь». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Спартак» одержал победу со счётом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).

В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Александр Беляев, Данил Пивчулин, Николай Голдобин, Андрей Локтионов. За «Куньлунь» забил Люк Локхарт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 35 очков за 24 матча. «Куньлунь» располагается там же на 11-й строчке, заработав 18 очков после 25 игр.

«Северсталь» уступила минскому «Динамо» в гостях, прервав семиматчевую серию побед

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. «Динамо» одержало победу со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

В составе «Северстали» заброшенной шайбой отметился Тимур Муханов. За «Динамо» забили Даниил Сотишвили, Егор Бориков, Виталий Пинчук.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Северсталь» потерпела первое поражение с 10 октября и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 30 очков за 23 встречи. Минское «Динамо» располагается там же на седьмой строчке, заработав 27 очков после 24 игр.