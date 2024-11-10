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Новости дня в хоккее за 10 ноября 2024 года, результаты игр регулярного чемпионата КХЛ, все подробности

«Спартак» продлил удачную серию, «Северсталь» уступила впервые за месяц. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Новости дня в хоккее за 10 ноября 2024 года
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Дубль Егора Фатеева помог ЦСКА обыграть «Ладу» и прервать победную поступь тольяттинцев.

10 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

Дубль Фатеева помог ЦСКА обыграть «Ладу» и прервать победную серию тольяттинцев

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и тольяттинской «Ладой». Победу одержали московские армейцы со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Фатеев (Провольнев, Карнаухов) – 28:47 (5x5)     2:0 Каменев (Дроздов) – 32:33 (5x5)     2:1 Кугрышев (Неколенко, Михайлов) – 35:19 (5x5)     3:1 Фатеев (Мамин, Карнаухов) – 38:03 (5x5)     4:1 Гурьянов (Саморуков, Исхаков) – 41:56 (5x5)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче, лишь на 29-й минуте нападающий ЦСКА Егор Фатеев забросил первую шайбу в игре. Вскоре Владислав Каменев удвоил преимущество армейцев. «Ладе» удалось отыграть одну шайбу благодаря голу Дмитрия Кугрышева. Под занавес второго периода дубль оформил Егор Фатеев. На старте третьего периода Денис Гурьянов увеличил отрыв ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Лада» прервала свою трёхматчевую победную серию. ЦСКА одержал четвёртую победу в последних пяти матчах.

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«Спартак» крупно обыграл «Куньлунь» и одержал пятую победу подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Спартак» и «Куньлунь». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Спартак» одержал победу со счётом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Спартак
Москва
0:1 Порядин (Голдобин, Миронов) – 02:22 (5x4)     0:2 Беляев (Филин, Марышев) – 10:18 (5x5)     0:3 Пивчулин (Усманов) – 13:18 (5x5)     0:4 Голдобин (Порядин, Ружичка) – 32:46 (5x4)     1:4 Локхарт (Фу, Лефевр) – 38:21 (5x4)     1:5 Локтионов (Порядин) – 45:38 (5x5)    

В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Александр Беляев, Данил Пивчулин, Николай Голдобин, Андрей Локтионов. За «Куньлунь» забил Люк Локхарт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 35 очков за 24 матча. «Куньлунь» располагается там же на 11-й строчке, заработав 18 очков после 25 игр.

«Северсталь» уступила минскому «Динамо» в гостях, прервав семиматчевую серию побед

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. «Динамо» одержало победу со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Муханов (Степанов) – 09:58 (5x5)     1:1 Сотишвили (Тирни) – 17:02 (5x5)     2:1 Бориков (Улле) – 23:14 (5x5)     3:1 Пинчук (Дюбе, Лайл) – 39:56 (5x4)    

В составе «Северстали» заброшенной шайбой отметился Тимур Муханов. За «Динамо» забили Даниил Сотишвили, Егор Бориков, Виталий Пинчук.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Северсталь» потерпела первое поражение с 10 октября и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 30 очков за 23 встречи. Минское «Динамо» располагается там же на седьмой строчке, заработав 27 очков после 24 игр.

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