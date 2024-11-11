«Один из величайших ветеранских сезонов в истории». Что говорят в Америке об Овечкине

Главная история «Вашингтона» на ближайшие годы – погоня Александра Овечкина за вечным рекордом Уэйна Гретцки. Мало кто думал, что эта команда способна на нечто большее, однако первый месяц регулярки просто кричит о том, что «столичные» смогли перестроиться без длительной перестройки и играют не только ради того, чтобы Ови забивал голы. А просто показывают отличный хоккей и чувствуют уверенность в своих силах.

Сам Ови тоже невероятно хорош. В последних семи матчах на его счету восемь голов, за сезон – уже 10, и в 39 лет он рубится на равных с молодыми за звание лучшего снайпера лиги, отставая от лидеров всего на одну шайбу. Естественно, такой умопомрачительный старт вызывает оживлённые дискуссии по обе стороны океана. В хоккейном подкасте The Athletic журналисты Хейли Салвиан, Дом Лущишин и Шон Гентайлл разбираются, почему «Вашингтон» настолько хорош, и восхищаются нестареющим Овечкиным.

«Погоня за рекордом Гретцки более значима, когда Овечкин забивает значимые голы»

Салвиан: У «Вашингтона» дела идут лучше, чем многие могли подумать.

Лущишин: Думаю, даже их заядлые фанаты не могли предположить, что дела у них будут идти настолько хорошо. Они же сейчас в огне, и это, мягко говоря, не читалось. Но это хорошо для них, потому что частенько, когда команда берёт такой старт, и ты смотришь на неё повнимательнее и думаешь, что на самом деле они ужасны и в какой-то момент развалятся. Но «Кэпс» на самом деле выглядят потрясающе, и это великолепная история. Последние пару лет казалось, что они просто хотят, чтобы Овечкин забивал. И даже он выглядит как старый добрый Ови, много забивает. Так что «Вперёд, «Кэпс»!

Это отличная история, надеюсь, они и смогут и дальше поддерживать такой уровень. Мне кажется, погоня за рекордом Гретцки ощущается гораздо более значимой, когда Овечкин забивает значимые голы для команды. Это делает эту погоню намного увлекательнее. Здесь надо отдать должное тому, как они провели межсезонье. Подписали Дюбуа, который хорошо контролирует игру, Манджапане здорово играет, Томпсон. И дело не только в новичках, игроки, которые у них были, тоже прибавили, это приятно видеть.

Гентайлл: а что скажешь о партнёрах Овечкина по звену, Строуме и Протасе? Мне кажется, Протас стал находкой для этого звена за счёт того, что он умеет и понимает, как надо играть в обороне. Это забавно, потому что он огромный, играет на фланге, может быть плеймейкером и задавать тон игре «5 на 5». Такое нечасто увидишь, меня это завораживает, он прямо вписался в это звено. Потому что результаты «Вашингтона» при игре «5 на 5», когда на льду Овечкин, просто поразительно хороши.

Лущишин: Да, он хорошо играет, они нашли ему хорошее применение. Думаю, и Строум – очень недооценённый центр. Когда «Чикаго» не сделал ему квалификационное предложение, его акции пошли вниз, хотя у него была отличная статистика. Но тяжело забыть момент, когда клуб фактически говорит, что мы тебе даже квалификационное предложение не сделаем.

Гентайлл: Как будто они специально это сделали, чтобы быть хуже. Не хотели даже рисковать, что он станет игроком, который будет набирать по 75 очков за сезон. А он несправедливо пострадал от этого их решения.

Лущишин: Не понимаю, почему они его просто не обменяли? Это было очень странное решение, и он многим с тех пор доказал, что они были неправы. Он играет нереально и выглядит настоящим первым центром. У Овечкина давненько такого не было, и это ему помогает. А Протас… Помню, когда «Вашингтон» продлил с ним контракт, многие задавались вопросом: кто это вообще, почему ему выписывают столько денег? А между тем его статистика говорила о том, что он очень хорош и у него есть потенциал игрока, который способен вести игру во втором-третьем звене. А сейчас он выглядит ещё лучше. И многие их молодые игроки заметно прибавили, Макмайкл, например, из них с Дюбуа и Уилсоном получилось звено, которое закрывает лидеров соперников. И они тоже классно смотрятся.

«Это один из величайших ветеранских сезонов в истории»

Гентайлл: Я смотрю на статистику Протаса, Овечкина и Строума, «5 на 5» они забивают 80% голов, в среднем 7,05 гола за 60 минут на льду. Это же безумие! Да, выборка ещё небольшая, но есть ощущение, что в этом реально что-то есть, и это точно повлияло на результативность Овечкина. Они много владеют шайбой, и это просто безумие.

Лущишин: Так и есть. Возможно, мы смотрим один из величайших ветеранских сезонов в истории. Это потрясающе.

Салвиан: Статистика звена Овечкина при игре «5 на 5» в этом году намного лучше. «Кэпс» забили 13 и пропустили только три с его звеном на льду при 57% ожидаемых голов. Последний раз, когда звено Овечкина создавало больше моментов, чем соперник, был в сезоне-2017/2018. Так что да, это великолепный ветеранский сезон. Ему осталось всего 34 гола до рекорда Гретцки (уже 31 гол. – Прим. «Чемпионата»).

Лущишин: Это на самом деле происходит, ребята. На самом деле.

Гентайлл: Честно, я не думал, что он ещё на такое способен, что показывает на старте этого сезона. То, какие результаты показывает «Вашингтон» с ним на льду… Честно, не предполагал, что мы такое ещё когда-либо увидим. Это нечто.

Лущишин: Да, такого давненько не было уже. И это потрясающе. Каждый раз, когда случается что-то неожиданное, мы думаем: ба, да мы были неправы! Это просто потрясающе, когда происходят неожиданные вещи. Потому что тогда они становятся главными сюжетами в лиге. Никто не ожидал, что Овечкин в свои годы будет смотреться, будто ему снова 25. Это невероятно. Может, он почитал рейтинги лучших игроков, куда многие в НХЛ его уже не включили. Как будто ему стало обидно и он хотел показать, что по-прежнему является тем самым Овечкиным.

Гентайлл: А мы его включили! Нам некоторые говорили этого не делать, а мы всё равно его включили в свой список лучших.

Салвиан: Это из уважения.

Гентайлл: Да, из нашего уважения к нему после того, как часть людей, работающих в клубах, не проявили к нему этого уважения. Я слишком люблю Овечкина.