Кого уволят первым в НХЛ? Три главных кандидата на тренерскую отставку

«Авангард» весь последний месяц искал себе тренера в Северной Америке — и, как сообщают почти все инсайдеры, договорился с Тоддом Рирденом. Омичи якобы выходили на более именитых тренеров с бо́льшим опытом работы в НХЛ, однако и Жерар Галлан, и Тодд Маклеллан запросили у «Авангарда» большие оклады в несколько миллионов долларов.

Такие требования можно связать не только с нежеланием работать в России — это ещё и заградительный барьер. И Галлан, и Маклеллан будут первыми кандидатами на назначение в клубы НХЛ, если там случится ранняя отставка, поэтому срываться в КХЛ сейчас смысла особого нет. Если 10 лет назад НХЛ была для нас примером того, как терпеливо дают работать тренеру, то в последнее время американские менеджеры словно с цепи сорвались и за один календарный год выдали 19 тренерских отставок.

Вот и сейчас прошёл лишь один месяц сезона, а многие тренеры НХЛ уже не могут чувствовать себя в безопасности. Чьи позиции сейчас выглядят наиболее уязвимыми?

Дерек Лалонд, «Детройт» (6-7-1)

Дерек Лалонд Фото: Carlos Osorio/AP Photo/ТАСС

Перед сезоном Стив Айзерман получал много справедливой критики — и за переплату отдельным игрокам, и за отсутствие усиления защиты, и за странные обмены. Но всё-таки состав, который собрал менеджмент «Детройта», вряд ли плох настолько. Прямо сейчас «Детройт» идёт на предпоследнем месте в лиге по голам в равных составах, на последнем месте по явным голевым моментам и третьим с конца — по ожидаемым голам.

В прошлом сезоне игры «Ред Уингз» зачастую превращались в разухабистое шоу с большим количеством голов у обеих команд и камбэками с «-3» или даже с «-4». Предсказуемо, что такая игра в кубковую восьмёрку попасть не помогла. В этом году всё повернулось на 180 градусов: «Детройт» играет максимально выжидательно, не форсирует события и в большинстве игр тотально отдаёт сопернику инициативу. Лалонд отвечает на это постоянным «блендером» звеньев, как и его предшественник Джефф Блэшилл, но не помогает.

Вопросы есть и к помощнику Лалонда по обороне Бобу Бугнеру. В прошлом году наблюдателей удивляло использование Морица Зайдера, которого выпускали на лёд по системе «я и лошадь, я и бык». Совсем молодой немец стабильно получал чуть ли не самые сложные смены во всей НХЛ. Структурной игры в защите у «Детройта» нет, а меньшинство — одно из худших в лиге с 65% нейтрализации.

Контракт Лалонда истекает как раз следующим летом — и пока его работа вряд ли убеждает менеджмент в том, что тренер заслужил новую сделку. В принципе, эксперименты перестраивающихся команд с тренерами-новичками редко оказывались удачными. Интересно, что и Галлан, и Маклеллан имеют отношение к «Детройту»: первый там играл, второй был ассистентом в чемпионской команде 2008 года.

Майк Салливан, «Питтсбург» (6-8-2)

Майк Салливан Фото: Matt Freed/AP Photo/ТАСС

Сложно вспомнить, когда мнение болельщиков и менеджмента о главном тренере одной команды так отличалось. Фанаты «Питтсбурга» стали требовать голову двукратного чемпиона уже после вылета от «Монреаля» в ковидном «пузыре», а проигрыш «Айлендерс» всё только усугубил. Менеджеры «пингвинов», как старые, так и новые, всегда били себя кулаком в грудь и рассказывали, что очень рады работать с Салливаном и лучшего тренера для команды нет. Кайл Дубас, вступая в должность, уже получил в наследство трёхлетний контракт Салливана.

Трещавшая по швам оборона «Питтсбурга» хотя бы против «Анахайма» и «Монреаля» сыграла достойно, допустив в этих встречах лишь по одной шайбе. Однако «пингвинам» ради того, чтобы как-то прийти в себя, пришлось сводить в одно звено Сидни Кросби и Евгения Малкина — после выздоровления вингера Брайана Раста тренер отказался от этого, потому что такое решение совсем убивало глубину состава команды. Матч с «Вашингтоном» (4:2) получился успешным и дал местным обозревателям поводы для оптимизма: что-то получается!

Однако «Питтсбург» всё ещё вне зоны плей-офф, причём в дивизионе, где минимум три команды выглядят железобетонными претендентами на кубковую весну, а «Вашингтон» переживает внезапный ренессанс. Можно много говорить о том, что Салливана поддерживают игроки, о его большом авторитете в раздевалке, но дела становятся хуже не только в спорте. Питтсбургская арена в последнее время обрастает проплешинками кресел, а это лишние потерянные деньги для владельцев.

Конечно, сложно представить, что любой другой тренер выжмет максимум из такой старой команды, как «Питтсбург». Однако Салливан со своим стилем моментами словно живёт в «золотом» 2017-м, когда и его состав был моложе, и лига была другой. Теперь этот «Питтсбург» неразрешимой загадкой не является.

Эндрю Брюнетт, «Нэшвилл» (5-9-1)

Эндрю Брюнетт Фото: Lynne Sladky/AP Photo/ТАСС

Решения Барри Тротца посреди сезона тоже вызывают вопросы. Например, буквально вчера команда решила выставить на драфт отказов защитника Данте Фаббро, имея следующие посылки: игроку 26 лет, он праворукий, имеет небольшой истекающий контракт и много играл в двух первых парах защиты. Разумеется, с такими исходными данными Фаббро забрал «Коламбус», а «Нэшвилл» получил положенные по коллективному соглашению $ 15 тыс.

Однако Тротц находится в положении «а кто его посадит, он же памятник». У главного тренера такой индульгенции нет. Генеральный менеджер уже говорит, что готовится исполнять «план перестройки» в случае критического положения: но вы-то сами верите, что Стэмкосу и Маршессо давали такие контракты для того, чтобы обменять их уже по ходу первого сезона? Да и какая команда будет отдавать активы за тех, кто ещё несколько месяцев назад был доступен на рынке?

«Предаторз» идут последними в лиге по голам в равных составах, при этом и создают не так много. В фарм-клубе «хищников» есть интересная молодёжь, но Брюнетт всё равно больше доверял почти 30-летним ролевикам Маккэррону и Смиту, вызывая критику со стороны болельщиков, которые всегда хотят молодых и поскорее. В ситуации «Предаторз» это как раз выглядит вполне оправданным. Год назад «Нэшвилл» тоже начал сезон с больших проблем и как раз во второй половине ноября выдал мощную серию, выиграв 13 матчей из 17. Если это не повторится, то место под Брюнеттом будет гореть.

Бонус: Патрик Руа, «Айлендерс» (6-6-3)

Пожалуй, из этого состава «Айлс» сложно что-то выжать — но это мы так думаем. Лэйн Ламберт год назад тоже находился в такой же ситуации, но был уволен. Руа смог оживить команду на короткий срок, но всё-таки выше одного места здесь не прыгнуть. Правда, Лу Ламорелло может считать совершенно иначе — весь его опыт работы в НХЛ показывает, что ни один тренер в команде Лу не может чувствовать себя в безопасности.

В конце октября случился момент, который многих удивил: «Айлендерс» вернули в команду возрастного Мэтта Мартина и подняли из АХЛ Пьера Энгвалля. Руа не делал никаких комментариев по этому поводу, все объяснял Ламорелло, что являлось нарушением правил НХЛ, согласно которым перед игрой с прессой должен говорить главный тренер. Когда Руа всё-таки показался перед журналистами, то выглядел не очень довольным, хотя его высказывания звучали безукоризненно вежливо — и в чём-то даже издевательски. Нет ли трений между двумя фигурами со сложным характером?