Топ-матчи вторника: «Спартак» — «Локо» в КХЛ, Медведев против де Минора плюс НБА

За чем следить 12 ноября: Итоговый чемпионат ATP набирает обороты, не обойдётся без интриг и в НХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: выйдет ли в стартовом составе Матвей Мичков?

Матвей Мичков попал-таки в опалу к Джону Торторелле – уже два матча россиянин не попадает в состав «лётчиков». В игре с одной из худших оборон НХЛ, кажется, пора бы возвращать Матвея, потому что «Филадельфия» — не та команда, которая может себе позволить заниматься воспитанием звёзд подобным образом. «Сан-Хосе» в прошлой встрече одержал первую сухую победу, насколько надёжна будет оборона в этот раз?

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ждать ли результативных свершений от Евгения Малкина?

В «Питтсбурге» до сих пор пытаются выжать последние соки из Кросби и Малкина, но будто бы тщетно – команда играет неровно, а в обороне и вовсе творится бардак. Евгений Малкин хорошо начал чемпионат, однако следующие игры проводил менее стабильно. «Даллас» же начал сезон в качестве одного из претендентов на кубок, но пока команда не соответствует ожиданиям. Может быть, этот матч станет отправной точкой подъёма «звёзд»?

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: травма одного из лидеров повлияет на «Оклахому»?

В последнем матче регулярного чемпионата «Оклахома-Сити Тандер» проиграла «Голден Стэйт» во встрече за первую строчку Запада. Впрочем, далеко не это теперь волнует «громовержцев», так как на долгий срок выбыл один из лидеров Чет Холмгрен, который неудачно приземлился на ногу после попытки сделать блок-шот. Предварительно баскетболист пропустит два месяца. «Оклахома», конечно, сильна, однако справится ли она без Чета с «Лос-Анджелес Клипперс», командой, которая набрала ход и победила в четырёх играх кряду в НБА?

🏒 5:00: «Колорадо Эвеланш» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлится ли результативная серия Маккиннона в домашних матчах?

Натан Маккиннон потрясающе начал сезон – первая строчка в гонке бомбардиров, 14 из 15 матчей с набранными очками. С атакой у «Колорадо» всё хорошо, а вот с обороной напротив – прямо сейчас «лавины» являются командой с худшей обороной в НХЛ. Сможет ли «Нэшвилл», испытывающий огромные проблемы, воспользоваться этим?

🎾 16:00*: Даниил Медведев (Россия, 4) — Алекс де Минор (Австралия, 7), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Даниил Медведев включиться в борьбу за место в плей-офф?

Самый возрастной теннисист Итогового чемпионата ATP — 28-летний Даниил Медведев — после поражения на старте от Янника Синнера встретится с таким же неудачником 1-го тура — австралийцем Алексом де Минором. Теннисисты ранее играли девять раз, и счёт пока 6-3 в пользу россиянина. Однако единственный поединок в 2024-м — на «Ролан Гаррос» — остался как раз за Алексом. Победитель нового матча включится в борьбу за место в плей-офф, а проигравший практически лишится шансов оказаться в полуфинале.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: легионеры «Салавата» не оставят шансов «Ладе»?

Ситуация в «Салавате» не самая однозначная – команда идёт в группе лидеров, но проблем с глубиной состава слишком много. Пока их удаётся компенсировать легионерам команды, которые прямо сейчас – лучшие в КХЛ. «Лада» же просто вызывает уважение – команда Браташа не расклеилась после новостей о том, что зарплату они получат не скоро, и борются в каждом матче. Потреплют нервы тольяттинцы фавориту?

🏒 19:30: «Спартак» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжится ли победная серия «Локомотива»?

Обе команды идут на впечатляющих победных сериях – «Спартак» выиграл пять матчей подряд, а вот «Локомотив» – аж 10. Подопечные Игоря Никитина не разрывают соперника, но методично переигрывают и переламывают. Москвичи же прямо сейчас – команда, которая идёт прямо за ярославцами на Западе, а лидер «Спартака» Павел Порядин в огне. Сможет ли Павел выйти на промежуточное первое место?

🎾 22:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Тейлор Фриц (США, 5), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто станет единоличным лидером группы Илие Настасе?

Действующая первая ракетка мира и прошлогодний финалист Итогового чемпионата ATP Янник Синнер успешно стартовал на турнире, уверенно разобравшись с австралийцем Алексом де Минором. Теперь в матче с американцем Тейлором Фрицем итальянец разыграет лидерство в группе. Теннисисты ранее встречались три раза, и счёт 2-1 в пользу Янника. Причём он выиграл их последнюю встречу в финале US Open — 2024. Синнер в последнем туре сразится с Даниилом Медведевым, а Фриц — с де Минором.