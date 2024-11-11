«Жизнь показывает наш путь». У СКА — пять поражений кряду, уступили и бедовому «Авангарду»

«Авангард» на третьем месяце регулярки продолжает находиться в совершенно непривычном для себя положении. Вместо того чтобы соперничать за лидерство на Востоке с другими грандами, команда отчаянно борется хотя бы за попадание в восьмёрку. В клубе пытаются что-то изменить – подписали Николая Прохоркина, вернули из «Спартака» Матвея Заседу, который последний год мариновался в ВХЛ, ходит много слухов о скором приезде в Омск Тодда Рирдена – тренера, работавшего с Овечкиным в «Вашингтоне».

Но и СКА в последнее время нечем похвастаться. Да, запас прочности есть приличный, достаточный для того, чтобы держаться в первой тройке на Западе, но в Омск петербуржцы приехали с четырёхматчевой серией поражений.

Победы сейчас нужны как воздух и тем, и другим, не будем также забывать, что противостояние СКА и «Авангарда» носит принципиальный характер, несмотря на то что команды выступают в разных конференциях и встречаются не так часто. Но в этом сезоне они уже играли в Питере, и тогда СКА взял верх 4:1. Сегодня же «Авангард» взял реванш.

Первый период начался со шквала атак хозяев – «Авангард» был заряжен по максимуму, и петербуржцы этого натиска не выдержали. Рид Буше открыл счёт на 11-й минуте, прицельно пальнув через трафик, а вскоре омичи наказали соперника за первое же удаление. Евгений Кузнецов, вернувшийся в состав СКА после болезни, поехал отдыхать на скамейку штрафников за подножку, а освободил его оттуда Заседа. Матвей реализовал большинство, забив свой первый гол после возвращения в «Авангард».

Во втором периоде уже СКА прибрал инициативу к своим рукам и не раз тестировал Хомченко на прочность. Тот дрогнул лишь раз, когда Глотов с Зыковым буквально разорвали оборону хозяев. Был ещё 100-процентный шанс у Сергея Толчинского, который в контратаке мог забивать в пустой угол, но банально не попал по шайбе.

В третьем периоде «Авангард» отбился от всех остальных попыток СКА перевести матч в овертайм, а пару раз мог и досрочно снимать все вопросы о победителе встречи, но упустил несколько вернейших моментов. Впрочем, для хорошей трудовой победы сегодня хватило и двух голов. СКА же продлил серию поражений до пяти матчей, не справившись даже с бедовым «Авангардом».

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг посетовал после игры на плохую реализацию и недостаток удачи: «У нас крепкие ребята в команде, есть и молодые лидеры. Мы проходили уже ситуацию с сериями поражений, в прошлом сезоне поднялись с последнего места на первое. У нас есть опыт. Это спорт, надо сплотиться. Мы контролируем ход игры, но есть детали, которые нужно улучшить. Нам не хватает голов, где-то – удачи, но удачу нужно заслужить. Помимо того, чтобы играть в хороший хоккей с шайбой, радовать болельщиков, надо ответственно относиться к своим голевым моментам, дорожить ими. Надо было сегодня сыграть где-то попроще, не разыгрывать до пустых ворот, а просто забросить эти шайбы.

Нам жизнь показывает наш путь. Мы должны более ответственно относиться к нашим голевым моментам. Это то, что мы должны улучшить и не заигрываться. Соперники очень сильные, нужно к каждому относиться с большим уважением. Реализация – это то, что отличает победителей. Недавно у нас была лучшая реализация в КХЛ, когда мы выиграли семь матчей подряд, и нам нужно вернуться к нашему хоккею. Наши парни точно не забыли, как играть в хоккей. Наверное, расслабились где-то. Но сегодня уже много улучшений было, надо просто забить свои голы».