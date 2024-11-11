«Автомобилист» продолжает победную серию, «Торпедо» куражится над «Сочи». Итоги дня в КХЛ

11 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Представляем обзор всех игр.

«Амур» наконец-то забросил три шайбы, но даже этого факта и иногда не очень уверенной игры Зака Фукале не хватило для того, чтобы прервать чудовищную серию поражений. Всё ещё сложно понять, какой тренер в мире заставит игроков хабаровского клуба реализовывать те 100-процентные моменты, которые они каждый матч зарабатывают, но никак не могут попасть в ворота с пары метров. Отметим, что у «Трактора» ассистентским хет-триком отметился Максим Шабанов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Как и в Хабаровске, во Владивостоке гостевая команда победила со счётом 4:3, но уже в серии буллитов. «Автомобилист» тотально доминировал в первом периоде, но проиграл его 1:2. Перед самой сиреной зрители увидели необычную драку Стефана Да Косты и Никиты Сошникова — оба явно не входят в бойцовский клуб лиги. Потом лучше играл уже «Адмирал», но по счёту вторую половину матча выиграл «Автомобилист», который перевёл встречу в овертайм за пять минут до сирены. Буллиты Ника Меркли и Семёна Кизимова принесли «Авто» шестую победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Кахаэловское «эль газико» уже проходило под знаком новостей о грядущем назначении Тодда Рирдена, которое подтверждают почти все инсайдеры. На этом фоне игроки «Авангарда» как будто бы воспряли и дважды отличились в первом периоде — обращает на себя гол Матвея Заседы, который полгода сидел без хоккея и переехал в Омск за солидную компенсацию. СКА много атаковал во второй половине матча, но родил лишь один гол. Для петербургского клуба это пятое поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

1000-й матч «Нефтехимик» провёл красиво: все хоккеисты надели золотые шлемы, которые сразу же вызвали у многих ассоциации с «Вегасом». В такой день и в такой атрибутике было сложно проиграть «Барысу» в его нынешнем составе: конечно же, этого не случилось. Очередное очко набрал удачно вписавшийся в состав нижнекамцев Райли Барбер, а Богдан Киселевич забил свой первый гол с 1 декабря 2020-го: тогда защитник ещё играл за ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

18 минут в атаке, 49 бросков в створ, семь голов: «Торпедо», которое в последних матчах снова стало катиться вниз, выместило всю ярость на заглянувших в Нижний Новгород «леопардах». Интересно, что все семь шайб торпедовцев забросили разные игроки, а Игорь Ларионов-младший и Богдан Конюшков оформили ассистентские хет-трики.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Матчи 12 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК Витязь Московская область Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2