Методы Тортореллы работают? Мичков принёс «Филадельфии» победу после возвращения в состав!

Матвей вполне мог стать и антигероем матча, но в игре с «Сан-Хосе» всё сложилось в его пользу.

Оба выездных матча во Флориде «Филадельфия» довела до серии послематчевых бросков — в первом случае «лётчики» смогли переиграть «Тампу», благодаря чему Иван Федотов добыл свою первую победу в НХЛ, а вот во встрече с действующими обладателями Кубка Стэнли оказаться мастеровитее и удачливее им уже не удалось.

Что ещё объединяет эти игры? В обеих в составе «Флайерз» отсутствовал российский нападающий Матвей Мичков. 19-летний форвард успешно дебютировал в сильнейшей лиге в мире, набрав девять очков в восьми первых матчах регулярки, и даже были признан лучшим новичком НХЛ по итогам октября.

Ноябрь, однако, начался для Матвея уже не так хорошо. Сперва главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла раскритиковал нападающего после победной игры с «Сент-Луисом»: «Он 19-летний парень, играющий в лучшей лиге мира. Мичков совершенно не сосредоточен на определённых моментах игры. Если я вижу, что другие ребята работают, то Матвей просто будет сидеть и наблюдать на скамейке. Вот и всё. У него были некоторые трудности».

Неделю спустя, после ещё двух матчей «лётчиков» с «Бостоном» и «Каролиной», Мичков действительно оказался в запасе. Неудовольствие решением наставника «Флайерз» болельщики команды не стесняясь высказывали в комментариях под соответствующими новостями в социальных сетях. Но Торторелла не был бы Тортореллой, если бы не продолжал гнуть свою линию и, скажем мягко, наплевательски относиться к мнению со стороны.

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Возвращение Матвея в основу, которое пришлось на матч с «Сан-Хосе», 66-летний специалист сопроводил следующими словами: «Процесс, просто процесс. Всё время я с ним говорю и не ваше дело, о чём я с ним говорю».

Методы воспитания Тортореллы кому-то могут показаться спорными, но, судя по всему, они имеют результат. По крайней мере, к такому выводу можно прийти по игре с «акулами», которая, забегая вперёд, всё равно получилась для Матвея неидеальной. Хотя Мичков был очень заметен.

К середине второго периода «Филадельфия» вела со счётом 3:0, и во время каждой голевой атаке на льду присутствовал Матвей Мичков. И если в шайбе Эрика Джонсона его участие было минимальным, то к следующим точным броскам он имеет непосредственное отношение. Ещё до первого перерыва он снабдил Трэвиса Конечны отличным пасом в касание, после чего альтернативный капитан «Флайерз» удвоил преимущество своей команды.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А через пять минут после выхода из раздевалок Матвей отличился сам — Райан Пилинг отличной разрешающей передачей вывел россиянина на рандеву с Витеком Ванечеком, и нападающему не составило труда переиграть оппонента.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

У «Сан-Хосе», который после провального старта внезапно выиграл пять из семи последних матчей, нашлись силы, чтобы вернуться в игру — ещё до второго перерыва «Шаркс» отыграли две шайбы, а за две с половиной минуты до возможной финальной сирены Баркли Гудроу и вовсе восстановил равновесие в счёте.

А в конце основного времени Мичков совершил то, после чего Торторелла наверняка проведёт с ним ещё один серьёзный разговор — уже с сиреной Матвей зачем-то ударил в лицо потерявшего клюшку Маклина Селебрини и отправился отбывать двухминутный штраф за грубость. И это в ключевой момент матча!

К счастью для Мичкова, «акулы» не смогли реализовать численное преимущество, а игра вновь дошла до серии бросков — уже в третий раз подряд для «Филадельфии». Голкипер лётчиков Самуэль Эрссон в ней оказался непробиваем, а вот хозяева пробили Ванечека дважды.

Угадаете, на чьём счету победный буллит? Правильно — Мичков во второй раз в матче смог переиграть чешского голкипера в противостоянии лицом к лицу и принёс своей команде итоговые два очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Точку во встрече поставил Конечны, реализовавший последнюю попытку «Флайерз», после чего «лётчики» переместились на расстояние одного очка от зоны плей-офф на Востоке. А первой звездой матча был признан Матвей Мичков — будем надеяться, что больше в запасе мы его не увидим.