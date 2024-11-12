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Интервью с Матвеем Заседой после перехода в Авангард, что происходило с ним в Спартаке

«Думаю, план бога был именно таков». Интервью с Заседой, чью карьеру спас «Авангард»
Лев Лукин
Интервью с Матвеем Заседой
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В первых матчах за Омск форвард показывает, что «ястребы» не зря вели за него борьбу со «Спартаком».

История нападающего Матвея Заседы отвратительна и прекрасна одновременно. Отвратительна потому, что хоккеист в самом расцвете сил ещё в прошлом сезоне почему-то угодил сначала в глубокий запас «Спартака», а затем и фактически в «плен» к руководству красно-белых, не желавшему отпускать игрока, на котором поставил крест тренерский штаб, в другую команду за адекватную компенсацию.

Напоминаем, как всё было:
«Авангард» вырвал желанного игрока из плена «Спартака». Но адекватна ли цена за Заседу?
«Авангард» вырвал желанного игрока из плена «Спартака». Но адекватна ли цена за Заседу?

Прекрасна же она тем, что всё разрешилось хэппи-эндом. Недавно ставший исполняющим обязанности генменеджера «Авангарда» Евгений Забуга с тех самых пор, как Заседа перестал играть за «Спартак» (а это декабрь 2023-го, прошёл почти год!) вёл отчаянную борьбу за хоккеиста, пытаясь разными способами вытащить его в Омск. На каком-то этапе москвичи предлагали совершенно невообразимые варианты обмена (у «Авангарда» требовали Семёна Чистякова или Михаила Гуляева – ведущих молодых защитников клуба), затем, будто насмехаясь над регламентом КХЛ, делали Заседе такое квалификационное предложение, которое не перебить никаким оффершитом, закрепляя права на ограниченно свободного агента за «Спартаком».

Но в конце концов Забуга дожал эту сделку. Да, «Авангарду» в результате пришлось отдать права на своего топ-воспитанника Глеба Трикозова, пытающегося сейчас покорять Америку, но без особого успеха, что намекает на возможное скорое возвращение игрока в Россию. Однако мы уже писали, что оценить этот обмен можно будет только тогда, когда Заседа начнёт играть за «Авангард» и попробует показать, что «ястребы» не зря так долго за него боролись.

И пока омская праворукая «восьмёрка» вполне оправдывает ожидания. В дебютном матче с «Адмиралом», где Заседа играл фактически «с листа», он был одним из самых заметных у «Авангарда» на площадке, отметился заряженностью, отличным катанием и скоростью, работой с шайбой. Словом, показал себя вполне породистым «игровичком». Ну а в матче со СКА Матвей напомнил, что обладает потрясающим кистевым броском.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Эта шайба стала победной для «Авангарда», а сам Заседа в раздевалке после игры светился от счастья и дал короткое интервью корреспонденту «Чемпионата».

Матвей Заседа после победы над СКА

Матвей Заседа после победы над СКА

Фото: hawk.ru

— Матвей, поделись эмоциями от игры со СКА.
— Отличные эмоции! Главное – победа, но мы можем ещё лучше. Мы будем прогрессировать и двигаться дальше. Хочу сказать спасибо всем болельщикам «Авангарда», надеюсь, мы их смогли порадовать.

— Ты давно не играл. В каких ты сейчас кондициях, как адаптация проходит?
— Я все матчи «Авангарда» смотрел, когда был в Хабаровске. Тренировал многие моменты, катался с ребятами. Мне очень помогал тренер, помогала моя семья держать себя в форме как психологически, так и физически. Думаю, что я готов на все 100%. Постараюсь показывать это на льду. Но, конечно, есть куда расти, и сейчас и я, и весь «Авангард» делаем ещё не всё, на что способны.

— Долго тянулась эпопея с твоим переходом в «Авангард». Была уверенность, что всё закончится хорошо?
— Разные ситуации были… В любом случае нужно всегда верить в лучшее. Все мы ходим под богом, и я думаю, что план бога был именно таков. Я доверял ему.

— Писали, что ты думаешь о завершении карьеры. Потом была информация о переходе в белорусский чемпионат. Что из этого правда?
— С белорусским чемпионатом был вариант, да. Там много хороших команд, это довольно-таки сильная лига. Ещё до всей этой ситуации поддерживал общение с некоторыми ребятами оттуда. В принципе, я мог туда перейти.

— У тебя есть понимание, почему с тобой так поступили в «Спартаке»?
— Нет. В любом случае хорошо, что всё так сложилось. Я очень рад находиться здесь, в «Авангарде». Для меня то, что происходит сейчас – это лучшая ситуация.

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