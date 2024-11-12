«Думаю, план бога был именно таков». Интервью с Заседой, чью карьеру спас «Авангард»

В первых матчах за Омск форвард показывает, что «ястребы» не зря вели за него борьбу со «Спартаком».

История нападающего Матвея Заседы отвратительна и прекрасна одновременно. Отвратительна потому, что хоккеист в самом расцвете сил ещё в прошлом сезоне почему-то угодил сначала в глубокий запас «Спартака», а затем и фактически в «плен» к руководству красно-белых, не желавшему отпускать игрока, на котором поставил крест тренерский штаб, в другую команду за адекватную компенсацию.

Прекрасна же она тем, что всё разрешилось хэппи-эндом. Недавно ставший исполняющим обязанности генменеджера «Авангарда» Евгений Забуга с тех самых пор, как Заседа перестал играть за «Спартак» (а это декабрь 2023-го, прошёл почти год!) вёл отчаянную борьбу за хоккеиста, пытаясь разными способами вытащить его в Омск. На каком-то этапе москвичи предлагали совершенно невообразимые варианты обмена (у «Авангарда» требовали Семёна Чистякова или Михаила Гуляева – ведущих молодых защитников клуба), затем, будто насмехаясь над регламентом КХЛ, делали Заседе такое квалификационное предложение, которое не перебить никаким оффершитом, закрепляя права на ограниченно свободного агента за «Спартаком».

Но в конце концов Забуга дожал эту сделку. Да, «Авангарду» в результате пришлось отдать права на своего топ-воспитанника Глеба Трикозова, пытающегося сейчас покорять Америку, но без особого успеха, что намекает на возможное скорое возвращение игрока в Россию. Однако мы уже писали, что оценить этот обмен можно будет только тогда, когда Заседа начнёт играть за «Авангард» и попробует показать, что «ястребы» не зря так долго за него боролись.

И пока омская праворукая «восьмёрка» вполне оправдывает ожидания. В дебютном матче с «Адмиралом», где Заседа играл фактически «с листа», он был одним из самых заметных у «Авангарда» на площадке, отметился заряженностью, отличным катанием и скоростью, работой с шайбой. Словом, показал себя вполне породистым «игровичком». Ну а в матче со СКА Матвей напомнил, что обладает потрясающим кистевым броском.

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Эта шайба стала победной для «Авангарда», а сам Заседа в раздевалке после игры светился от счастья и дал короткое интервью корреспонденту «Чемпионата».

Матвей Заседа после победы над СКА Фото: hawk.ru

— Матвей, поделись эмоциями от игры со СКА.

— Отличные эмоции! Главное – победа, но мы можем ещё лучше. Мы будем прогрессировать и двигаться дальше. Хочу сказать спасибо всем болельщикам «Авангарда», надеюсь, мы их смогли порадовать.

— Ты давно не играл. В каких ты сейчас кондициях, как адаптация проходит?

— Я все матчи «Авангарда» смотрел, когда был в Хабаровске. Тренировал многие моменты, катался с ребятами. Мне очень помогал тренер, помогала моя семья держать себя в форме как психологически, так и физически. Думаю, что я готов на все 100%. Постараюсь показывать это на льду. Но, конечно, есть куда расти, и сейчас и я, и весь «Авангард» делаем ещё не всё, на что способны.

— Долго тянулась эпопея с твоим переходом в «Авангард». Была уверенность, что всё закончится хорошо?

— Разные ситуации были… В любом случае нужно всегда верить в лучшее. Все мы ходим под богом, и я думаю, что план бога был именно таков. Я доверял ему.

— Писали, что ты думаешь о завершении карьеры. Потом была информация о переходе в белорусский чемпионат. Что из этого правда?

— С белорусским чемпионатом был вариант, да. Там много хороших команд, это довольно-таки сильная лига. Ещё до всей этой ситуации поддерживал общение с некоторыми ребятами оттуда. В принципе, я мог туда перейти.

— У тебя есть понимание, почему с тобой так поступили в «Спартаке»?

— Нет. В любом случае хорошо, что всё так сложилось. Я очень рад находиться здесь, в «Авангарде». Для меня то, что происходит сейчас – это лучшая ситуация.