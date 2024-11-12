Вы когда-нибудь забьёте? Топ-10 форвардов КХЛ с нулём голов в этом сезоне

В первый день очередной игровой недели КХЛ важное событие случилось в карьере защитника «Нефтехимика» Богдана Киселевича. Во вчерашней встрече с «Барысом» (4:1) выступающий сейчас за нижнекамский клуб 34-летний хоккеист забил первый гол в КХЛ с 1 декабря 2020 года. Олимпийский чемпион 2018 года прервал безголевую серию, которая длилась 3,5 сезона.

При этом заброшенные шайбы не являются главной функциональной обязанностью Киселевича, ведь он всё-таки в первую очередь игрок обороны. Тогда как в нынешнем сезоне КХЛ ещё хватает нападающих, которые так и не познали вкус забитого гола. «Чемпионат» собрал топ-10 форвардов с нулём голов в текущем регулярном чемпионате. В список попали только хоккеисты, сыгравшие минимум 15 матчей в сезоне КХЛ-2024/2025.

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н. Артур Гиздатуллин («Амур»), 26 матчей, 3 (0+3) очка, показатель полезности «-6»

27-летний нападающий «Амура» никогда не отличался повышенной результативностью в КХЛ, но его текущие цифры статистики являются одним из показателей того, почему хабаровский клуб располагается на последнем месте в таблице КХЛ. Едва ли не в каждом матче «тигры» перебрасывают своих соперников, создавая десятки опасных моментов у чужих ворот, но с реализацией шансов у «Амура» стабильная катастрофа.

Тот же Гиздатуллин в прошлом сезоне установил личный рекорд по голам в КХЛ, забросив восемь шайб в 67 матчах. Он был одним из ключевых игроков в команде Андрея Мартемьянова, выходя на лёд в нижних звеньях, но выполняя много полезной работы. Сейчас Артур сохраняет стабильное место в составе «тигров», однако всё ещё не может открыть счёт своим голам в этом сезоне. И он далеко не единственный такой игрок «Амура» в нашем рейтинге.

н. Владислав Ефремов («Салават Юлаев»), 22 матча, 4 (0+4) очка, показатель полезности «-5»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов доверяет Владиславу Ефремову, отводя ему в среднем за матч больше 14 минут игрового времени. 29-летний форвард уфимской команды не пропустил ни одной встречи в нынешнем сезоне, но в графе голов у Владислава по-прежнему грустный 0. В прошлом году Ефремов провёл очень классную регулярку, не просто набрав 23 (7+16) очка в 66 матчах, но и завершив гладкую часть с крутейшей полезностью «+17». Сейчас же Владислав выглядит бледно на обоих сторонах ледовой площадки, лишь изредка отмечаясь полезными действиями.

Владислав Ефремов Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

н. Александр Яремчук («Авангард»), 21 матч, 3 (0+3) очка, показатель полезности «0»

25-летний нападающий вернулся в «Авангард» в межсезонье после очень успешного выступления в «Витязе». Александр Яремчук был одним из лидеров подмосковного клуба, но в стане «ястребов» у него никак не идёт шайба в ворота. Форвард омского клуба хорошо таскает шайбу вдоль бортов, разгоняет своё звено и иногда создаёт опасные моменты для партнёров.

Сам нападающий порой очень опасно вылезает на пятачок, но его самого преследует дикая неуверенность в завершающей стадии атак. У Яремчука было довольно много моментов, когда ему удавалось произвести бросок с чистого льда, но в таких случаях шайба либо пролетала мимо ворот, либо отправлялась прямиком в голкипера. К Александру нет больших вопросов по игровому движению, но отправить шайбу мимо вратаря для него стало огромной проблемой.

н. Коул Касселс («Авангард»), 19 матчей, 1 (0+1) очко, показатель полезности «-8»

Американский форвард проводит дебютный сезон в КХЛ, и его начало Коул Касселс откровенно провалил. 29-летний форвард провёл огромное количество времени при игре в большинстве, но даже в таком формате Коул так и не забил. Да и играл он просто безобразно, в основном катаясь пешком и не запоминаясь вообще ничем. Несколько недель назад руководство «Авангарда» уже готово было обменять своего хоккеиста, но претендентов в лиге на Касселса не нашлось.

После чего тренерский штаб «ястребов» принял решение дать ещё один шанс иностранному хоккеисту. И в игре Касселса наступило заметное улучшение: в последних двух матчах американец предстал совершенно другой версией в сравнении с той, которую болельщики «ястребов» лицезрели в начале сезона. Он наконец-то начал идти в активный прессинг, стал дорабатывать в борьбе у бортов и вообще заметно добавил во многих игровых компонентах, за что был вознаграждён появлением опасных моментов.

Коул Касселс Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

За две встречи этих шансов у Касселса было едва ли не больше, чем в совокупности за 17 предыдущих матчей в лиге. Забить пока всё равно не получается, но если он продолжит играть в том же духе, то первый гол не заставит себя долго ждать. Возможно, заиграть лучше Коулу помогло осознание того, что после неожиданного отъезда Линдена Вея вопрос о его дальнейшем пребывании в Омске можно считать закрытым. Теперь «Авангард» точно не будет расставаться с этим хоккеистом.

н. Павел Дедунов (СКА), 19 матчей, 0 очков, показатель полезности «-5»

Кажется, что лучшие годы этого 34-летнего форварда уже безнадёжно остались в прошлом. В нынешнем сезоне Павел Дедунов принял участие в 19 матчах, но его игровое время оставляет желать много лучшего. В СКА Павла в основном используют в меньшинстве, тогда как в равных составах Дедунов практически не получает игрового времени. Сейчас же нападающий и вовсе выпал из состава армейского клуба, угодив в закономерный запас. В принципе, к этому всё и шло.

н. Остин Вон («Куньлунь Ред Стар»), 17 матчей, 0 очков, показатель полезности «-10»

24-летний форвард приехал в «Куньлунь» год назад к своему брату Тайлеру Вону, который на тот момент был одним из главных лидеров китайского клуба. После назначения Михаила Кравца дела у братьев откровенно не задались. Российский специалист дал более опытному Тайлеру провести всего пять матчей в этой регулярке, после чего без доли сожаления и сантиментов расстался с легендой «драконов».

В свою очередь, младшему из братьев Вон уже предоставили значительно больше возможностей, чтобы себя проявить, но статистика Остина всё ещё оставляет желать много лучшего. Ведь он не только не забил ни одного гола, но даже не отметился ни одной результативной передачей. С такой игрой в обозримом будущем в китайском клубе не останется никого из братьев Вон.

н. Владимир Галузин («Витязь»), 17 матчей, 2 (0+2) очка, показатель полезности «-1»

«Хорошо, что у нас есть лидеры. Но другие к ним должны подтягиваться. Естественно, что всё это нас настораживает. Мы должны и дальше пытаться подтягивать остальных ребят, которые по своей статистике, о чём вы как раз и говорите, не совсем отвечают своему месту в команде. Очень много у нас нападающих, которые не набрали и пяти-шести очков. В этом действительно есть проблема», – так недавно высказался о статистике своих форвардов главный тренер «Витязя» Павел Десятков.

Одним из форвардов, не набравших и пяти очков в чемпионате, является 36-летний нападающий Владимир Галузин. Один из самых опытных форвардов КХЛ проводит в подмосковном клубе третий сезон. В двух предыдущих он забросил 10 и шесть шайб соответственно, но в нынешнем всё ещё находится в поиске своего первого гола.

Владимир Галузин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Матвей Гуськов («Салават Юлаев»/«Динамо» Москва), 16 матчей, 0 очков, показатель полезности «-3»

23-летний сын президента МХЛ Александра Гуськова уже успел пережить обмен в этом сезоне. Нынешний регулярный чемпионат Матвей начинал в стане «Салавата Юлаева», но сравнительно быстро утратил доверие Виктора Козлова. В конечном счёте уфимцы обменяли игрока в московское «Динамо», где Гуськов пришёлся ко двору на определённом этапе сезона. Травмы основных хоккеистов открыли места в составе бело-голубых для других игроков.

Бело-голубые стали активно вызывать хоккеистов из своего фарм-клуба в ВХЛ и также провели обмен Гуськова, чтобы заполнить дыры в составе. После обмена в «Динамо» Матвей сыграл шесть матчей при среднем игровом времени в 10 минут и ничем полезным не отметился. Нападающему требуется значительно улучшить свою игру, чтобы удержаться в основном составе «Динамо» после того, как в строй вернутся Егор Римашевский (быстрее) и Антон Слепышев (позднее).

н. Владислав Барулин («Амур»), 15 матчей, 2 (0+2) очка, показатель полезности «-11»/ н. Дмитрий Шевченко («Амур»), 15 матчей, 4 (0+4) очка, показатель полезности «-3»

Максимально сильно сбавили в своей результативности и два прошлогодних лидера «Амура». В минувшем сезоне Владислав Барулин (17 шайб) и Дмитрий Шевченко (16 шайб) выдали лучшие отрезки в своих карьерах. Во многом благодаря их игре хабаровский клуб в феврале зацепился за плей-офф, после чего в первом раунде навязал отчаянное сопротивление магнитогорскому «Металлургу».

Дмитрий Шевченко Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Летом Шевченко отмечал, насколько лично для него важно сохранить прошлогодний уровень, но на «тигров» нашло массовое проклятье. Безголевая засуха лидеров уже стоила тренерского кресла Андрею Мартемьянову, но и после его отставки ничего к лучшему не изменилось. Хабаровцы продолжают создавать моменты, не реализовывать их и терпеть поражение за поражением. Шевченко же ещё и выбыл из строя и сейчас находится в списке травмированных.

Также могли быть в списке, но не сыграли 15 матчей: Пётр Хохряков («Салават Юлаев», 14 матчей), Дамир Жафяров («Барыс», 13 матчей), Ярослав Лихачёв («Локомотив», 12 матчей), Роман Старченко («Барыс», 12 матчей), Владислав Кодола («Барыс»/«Нефтехимик», 12 матчей), Иван Климович («Сибирь», 11 матчей).