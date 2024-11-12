Друг Макдэвида теперь помогает Овечкину. У «Вашингтона» появился неожиданный бомбардир

Казалось, что должность «центрфорвард Овечкина» не будет наследственной. Связка Овечкин — Бекстрём вполне могла так и закончить карьеру, идя рука об руку. Конечно, в первое звено «столичных» периодически врывался Евгений Кузнецов, но стабильностью связка двух русских звёзд не отличалась. Увы, богатырское здоровье Александра Бекстрёму за время совместной игры не передалось. Последним полноценным сезоном шведа стал укороченный ковидный год.

В двух последних сезонах основным центром Ови был Дилан Строум, и в прошлом сезоне эту связку сложно было назвать эффективной. Звено Овечкин — Строум — Уилсон показывало неплохую статистику ожидаемых голов, но в реальной жизни ушло в глубокий минус по разнице шайб (12:20). У тройки с Кузнецовым в центре ситуация была ещё хуже (3:9). Впрочем, вся атака «столичных» в прошлом году хромала на обе ноги.

И вдруг в этом году мы видим ренессанс не только Овечкина, но и Строума. Все 10 шайб Ови в этом году пришли с передач центра его звена, который доволен такой ролью. «Он заряжает энергией всю команду. Все хотят, чтобы он забивал. Мы все работаем на этот рекорд и стремимся выигрывать матчи. Сейчас мы успешно решаем обе задачи, надеюсь, что сможем продолжить в том же духе». Строум при этом пасует не только Овечкину: с 22 (4+18) очками он идёт восьмым в гонке бомбардиров НХЛ и делит четвёртое место среди лучших ассистентов.

На драфте-2015 лидирующий дуэт был известен ещё за полгода до церемонии. Коннору Макдэвиду даже перелом не помешал остаться первым, Джек Айкел уверенно дошёл до финиша вторым. С третьим местом такой ясности не было: на него в равной степени претендовало несколько хоккеистов. Однако «Аризона» тогда сделала выбор в пользу Строума, вместе с Макдэвидом игравшего за юниорский «Эри».

Первая тройка драфта НХЛ — 2015 Фото: Alan Diaz/AP/ТАСС

Бо́льшую часть сезона-2014/2015 Строум вместе с Макдэвидом и Алексом Дебринкэтом играли в одной тройке — однако когда Коннор отсутствовал, темп набора очков Строумом мало изменился. Через год, когда Макдэвид сразу же закрепился в основе «Эдмонтона», связка Дебринкэт — Строум оставалась такой же эффективной. Строум наследовал даже капитанскую нашивку от Макдэвида: два форварда были большими друзьями.

Однако в «Аризоне» у Строума не получилось абсолютно ничего. Первый взрослый сезон третий номер драфта в основном провёл в АХЛ, что для третьих номеров драфта обычно является редкостью. Но стоит вспомнить и человека, который в то время возглавил «Койотов»: Рик Токкет тогда пришёл из «Питтсбурга» и должен был поставить команде такой же быстрый хоккей, как и у двукратных чемпионов. Осуществление этого плана сразу же началось с 18 поражений в 20 играх. Проблемы тогда возникали у многих форвардов, но от Строума всё равно все ждали большего.

Показательна статья из декабря 2017-го с заголовком «Невозможно отрицать: Строум пока был разочарованием». «Дилан играл неуверенно. Он был слишком склонен пасовать шайбу, когда вся его сила заключалась в игре с шайбой. Когда его пространство и время принятия решений были ограничены, ему было сложно выбрать правильное решение. Для того чтобы стать полноценным первым центром, ему нужен будет квантовый скачок», — писал журналист Крэйг Морган. Через год Строум уехал в «Чикаго», который не побоялся отдать в обмене уже показавшего себя Ника Шмальца.

Решение «Чикаго» было понятным: они задрафтовали старого партнёра Строума по звену Дебринкэта. Алекс быстро снял все опасения из-за своих габаритов и быстро начал шаманить: в дебютном сезоне он положил 28 шайб, к моменту обмена старого друга — 10 в 24 играх. Тройка Дебринкэт — Строум — Кейн периодически давала огня на чужой половине: правда, обороняться в этом сочетании было особенно некому, поэтому в своей зоне тоже горели пожарища. Репутация Строума в Иллинойсе частично была спасена, но многие считали, что хорошая статистика Дилана обеспечена соседством с Патриком Кейном.

В 2021-м буквально за несколько месяцев «Чикаго» потерпел тотальную катастрофу: попытка развернуть перестройку и усилиться опытными игроками провалилась, а параллельно скандал имени Кайла Бича сдул всю верхушку менеджмента клуба. В итоге летом 2022-го «ястребы» перешли в режим выжженной земли и начали экстренно раздавать игроков – даже тех, кто мог бы оставаться и в команде после окончания перестройки. Если за Дебринкэта хотя бы получили высокий пик (хоть и слабого драфта), но Строуму даже не выписали квалификационного предложения и отпустили бесплатно, несмотря на то что в предшествующем сезоне он набрал 48 очков. Искавший свежую кровь «Вашингтон» на рынке свободных агентов не упустил такой подарочек.

Александр Овечкин и Дилан Строум Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Ну а почему у Строума получается сейчас? Свою философию игры Дилан недавно описал просто: «Когда твой партнёр в отличной форме, ты хочешь отдать ему шайбу, поэтому я стремлюсь в первую очередь пасовать. Просто верь своим инстинктам — и если твои инстинкты говорят тебе, что парень с 860 голами открыт, отдавай ему шайбу». Этой парочке помогает и Алексей Протас, об удачном старте которого мы писали недавно. Первое звено «Вашингтона» в этой конфигурации показывает классическое разделение труда: снайпер, плеймейкер и габаритный трудяга, который подбирает отскоки и делает грязную работу. В такой конфигурации у всех получается проявить свои лучшие качества — и мы увидели, что у Строума на плечах ясная голова с хорошим хоккейным интеллектом.

Самого Строума летом заводили мысли о рекорде капитана. «Все помнят, как Гретцки забил 802-й гол и побил рекорд Горди Хоу. Тогда пас ему отдал Марти Максорли. Этот момент навсегда вошёл в хоккейную историю. Я отдал Ови пас на гол, который позволил сравняться ему с Хоу, но вряд ли кто-то будет помнить об этом, когда он побьёт главный рекорд. У Ови было больше сезонов с 40+ шайбами, чем сезонов, где он не забрасывал 40. В прошлом году никто не верил в него после первой части сезона, но я надеюсь, что в новом сезоне мы увидим Овечкина образца второй половины прошлой регулярки», — говорил центрфорвард перед стартом сезона. Забавно, что сам Строум говорил, что пытается подражать стилю… Сидни Кросби!

Пока эти обещания сбываются. Конечно, вряд ли звено Строума будет продолжать набирать очки с такой же продуктивностью, как сейчас (6,39 гола в пересчёте на 60 минут игрового времени в равных составах). Однако первая тройка пока входит в топ-15 самых эффективных в лиге по ожидаемым голам — и вряд ли эта продуктивность рухнет резко.