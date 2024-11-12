Топ-матчи среды: уральское дерби в КХЛ, Итоговый чемпионат ATP и НБА

Яркое 13 ноября: Рублёв против Алькараса, «Сибирь» — СКА и «Авангард» — «Динамо» Москва в хоккее. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Виннипег Джетс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжат ли «Джетс» невероятную серию?

«Виннипег» на старте сезона набрал невероятную форму и бьёт все возможные рекорды. Конечно, у «Рейнджерс» есть Игорь Шестёркин, который постоянно спасает клуб в неприятных ситуациях и матчах, складывающихся не по плану, однако и у «Джетс» есть один из лучших вратарей лиги Коннор Хеллебайк. Как закончится битва элитных голкиперов?

🏀 3:30: «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Эмбиид спасёт свою команду?

«Филадельфия Сиксерс» на старте сезона НБА – команда, которая погрязла в том, чего больше всего опасались её фанаты. Речь о травмах лидеров. Для Джоэла Эмбиида предстоящий матч с «Нью-Йорк Никс» станет первым в регулярном чемпионате, а ранее Пол Джордж пропустил значительную часть игр. К тому же не стоит забывать, что выбыл в связи с травмой третий по важности игрок в клубе – Тайриз Макси. Теперь пришло время отдуваться Эмбиду с Джорджем. Справятся лидеры или нет?

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 13 ноября 2024, среда. 06:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: каким получится первое возвращение Томпсона на домашнюю арену «воинов»?

В минувшее межсезонье «Голден Стэйт Уорриорз» покинул легендарный Клэй Томпсон. Атакующий защитник провёл в составе «воинов» 13 сезонов, завоевал четыре чемпионства НБА и стал одним из тех, кто при упоминании сразу же ассоциируется с определённой командой. Но судьба распорядилась иначе. Клэй теперь выступает за «Даллас Маверикс». На старте сезона дела у «Голден Стэйт» идут лучше, чем у «бродяг». Каким получится возвращение Томпсона в, можно сказать, уже родной Сан-Франциско?

🏒 15:30: «Сибирь» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2024, среда. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли СКА серию поражений?

СКА как будто бы слишком рано вышел на пик: после мощного октября и голевого пиршества в каждой встрече петербургский клуб с трудом забивает и не может выиграть уже пять матчей подряд. «Сибирь» в этом году тоже играет очень противоречиво: спады сменяют подъёмы. Однако домашняя площадка должна помочь сибирской команде.

🎾 16:00*: Карлос Алькарас (Испания, 3) — Андрей Рублёв (Россия, 8), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Рублёв включиться в борьбу за место в плей-офф?

На старте четвёртого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP на корте сойдутся четырёхкратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас и россиянин Андрей Рублёв, потерпевшие поражения в 1-м туре. Проигравший и в этом матче практически потеряет шансы на место в плей-офф. Ранее теннисисты встречались дважды, и счёт пока равный — 1-1. Ровно год назад на той же групповой стадии Итогового турнира сильнее оказался Алькарас, а вот последний поединок в четвертьфинале Мадрида-2024 остался за Рублёвым.

🏒 16:30: «Авангард» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какой тренер будет главным у омской команды?

«Авангард» одержал победу над СКА уже с тенью Тодда Рирдена за спиной. Все инсайдеры сходятся в том, что бывший главный тренер «Вашингтона» скоро должен принять омскую команду. Вопрос лишь в том, когда Рирден теперь приедет в Сибирь и кто войдёт в его штаб. Пока, впрочем, омичей выведет на матч Сергей Звягин — и, несмотря на то что команды играют в разных конференциях, это два очень принципиальных соперника.

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2024, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как закончится настоящее уральское дерби?

У «Трактора» полтора месяца всё было слишком гладенько, и проблемы начали настигать команду в ноябре: первое место команды Гру ещё недавно казалось незыблемым, а теперь конкуренты дышат в спину. Среди них — и «Металлург», очень много потерявший на старте сезона, а теперь отыгрывающий потери.

Экспертное мнение о канадском тренере: Максим Сушинский оценил работу Бенуа Гру в «Тракторе»

🎾 22:30*: Александр Зверев (Германия, 2) — Каспер Рууд (Норвегия, 6), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто станет единоличным лидером в группе Джона Ньюкомба?

В вечерней программе сразятся лидеры группы Александр Зверев и Каспер Рууд. Победитель в этом матче с двумя победами выйдет на чистое первое место. Ранее теннисисты играли друг с другом пять раз. До этого года счёт был ничейный — 2-2, а в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 сильнее оказался Зверев.