«Спартак» потерпел сухое поражение, «Лада» не набрала очков в Уфе.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» никто не может остановить, «Витязь» засушил «Северсталь». Итоги дня в КХЛ

12 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Представляем обзор всех игр.

«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в упорном матче и одержал вторую победу подряд

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой». Победу в упорной встрече одержали уфимцы со счётом 3:1.

На 29-й минуте матча счёт открыл защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин с передачи Артёма Пименова. Гостям удалось отыграться спустя полторы минуты — отличился Денис Баранцев, которому ассистировали Данил Бородин и Данила Моисеев. В середине третьего периода победу для уфимцев обеспечил гол Денниса Яна с передач Александра Шарова и Алексея Василевского. Точку во встрече голом в пустые ворота поставил Данил Алалыкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд. «Лада» потерпела второе поражение кряду.

«Локомотив» одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, всухую обыграв «Спартак» в Москве

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали гости со счётом 2:0.

На 22-й минуте голом в большинстве счёт открыл Даниил Тесанов с передачи Никиты Кирьянова. На старте третьего периода удвоил преимущество «Локомотива» Егор Сурин, которому ассистировали Байрон Фрейз и Даниил Бут. Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Локомотив» одержал 11-ю победу подряд и упрочил лидерство в чемпионате. «Спартак» прервал свою пятиматчевую победную серию.

Гол лучшего снайпера КХЛ текущего сезона принёс «Витязю» победу над «Северсталью»

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Северсталью». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:0.

На 14-й минуте голом в большинстве счёт открыл лучший снайпер Континентальной хоккейной лиги текущего сезона Дерек Барак, которому ассистировали Дмитрий Бучельников и Иван Чехович. Вратарь «Витязя» Максим Дорожко записал на свой счёт сухой матч. В концовке игры голом в пустые ворота отметился Джереми Рой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

Таким образом, «Северсталь» потерпела второе поражение подряд. Подмосковный «Витязь» прервал серию из двух поражений кряду.