«Виннипег», что ты такое? Обновил рекорд НХЛ, а один из голов забил теневой русский герой

«Виннипег» уже сотворил историю, выиграв 14 из 15 матчей на старте – такое ещё не удавалось никому за более чем 100-летнюю историю НХЛ. На порывах этих эмоций «реактивщики» прибыли в Нью-Йорк. «Рейнджерс» хорошо начали сезон, но пока не нажимают на полную педаль газа – всё-таки главные игры для «синерубашечников» начнутся позже.

В ворота у хозяев вернулся Игорь Шестёркин, который после неудачного матча с «Баффало» пропустил ещё и встречу с «Детройтом». Там его напарник Джонатан Куик сыграл блестяще, «засушив» «Ред Уингз». Уже по прошествии 20 секунд на «Мэдисон Сквер Гарден» зазвенело после броска Криса Крайдера в штангу, а счёт был открыл через 30 секунд, правда, сделали это не хозяева – Мика Зибанеджад отдал неточную передачу на Панарина, чем быстро воспользовались Моррисси и Шайфли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Геройства» шведа на этом не закончились, но об этом чуть позже. До перерыва хозяевам удалось сравнять счёт – Кайлли оказался самым расторопным на пятаке.

А во втором периоде «Виннипег» показал, чем он так хорош на старте этого сезона – Виларди на лету поймал шайбу, уложил на лёд Миллера, а после на пару с Эллерсом разобрался с Шестёркиным. Красотища!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После команды обменялись заброшенными шайбами – Лафреньер при участии Панарина реализовал большинство, а Пионк нашёл очередную ошибку Зибанеджада и отправил Кайла Коннора в стремительный отрыв.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Старт третьего отрезка вновь получился событийным – Шайфли и Какко отличились по разу, повысив накал в матче. Но решающую (не победную) шайбу забросил Владислав Наместников, который незаслуженно не получает внимание, хотя в этом сезоне очень хорош – россиянин сумел быстро сориентироваться, когда шайба ударилась в лицевой борт, и перехитрил Шестёркина и компанию, а после приложил руку к уху во время празднования.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Точку поставил Коннор, забив в пустые ворота. 6:3 – «Виннипег» одерживает 15-ю победу в 16 матчах и обновляет свой же рекорд НХЛ. Да, многие продолжают хихикать над «Джетс», поговаривая, что все их свершения, как обычно, останутся в регулярке, но пока команда Арниела удивительно хороша. А один из важнейших винтиков в этой системе – теневой российский герой Владислав Наместников, который за 16 матчей набрал 12 (5+7) очков.