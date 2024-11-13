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Эдмонтон — Айлендерс — 4:3 ОТ, видео, голы, Макдэвид набрал 999 очков за карьеру в НХЛ, обзор матча

Макдэвид — в шаге от 1000! Поиздевался над «Айлендерс» и скоро войдёт в элитный клуб
Елена Кузнецова
Макдэвид — в шаге от 1000 очков!
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Набрал четыре очка, поучаствовав во всех голах команды. Драйзайтль говорит, это уже даже не величие, а легендарность.

Коннор Макдэвид – на пороге ещё одного потрясающего достижения в своей и так уже выдающейся карьере. Сегодня он поиздевался над «Айлендерс», набрав 4 (1+3) очка, и теперь находится в шаге от 1000 очков за карьеру в НХЛ.

В первом периоде голов не было только благодаря сумасшедшей игре Ильи Сорокина, который держал «островитян» в игре и отбивал все атаки. Не зря в итоге его признали первой звездой матча (он сделал 38 сейвов), а Патрик Руа сказал, что его команде повезло украсть хотя бы одно очко.

«Бывают встречи, после которых едешь домой злой. А бывают матчи, после которых говоришь: «Ну ладно, мы украли очко». Сегодня был именно такой день. Мы уступали 1:3, но ребята проявили характер. Однако в концовке мы уже выдохлись. Я очень горжусь ребятами, очень», — заявил Руа.

«Сорокин был на высоте и дал нам шанс сравнять счёт. Мы набрали важное очко, потому что проигрывали 1:3 в гостях всего за несколько минут до сирены. К сожалению, второе очко не взяли, но смогли добраться до овертайма и взять хотя бы одно», — отметил Андерс Ли.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 20:36 (pp)     1:1 Палмьери (Цыплаков, Нельсон) – 35:58     2:1 Бушар (Экхольм, Макдэвид) – 40:57     3:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 50:19     3:2 Ли (Пулок, Пажо) – 52:54     3:3 Ли (Пажо, Палмьери) – 57:20     4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 61:52    

Но сегодня бешеный кураж Макдэвида остановить было невозможно. Он поучаствовал во всех голах «нефтяников», а если бы не дубль Андерса Ли в концовке третьего периода, то «Эдмонтон» уложился бы в основное время. Пришлось играть и овертайм, где хозяева задавили соперника своим напором, хорошенько прижали в зоне атаки, после чего на лёд выскочили свежие Макдэвид с Драйзайтлем и оформили победу для своей команды.

«В таких матчах не хочу уходить со льда. Я здорово себя чувствовал, спасибо тренеру, что давал мне сегодня много возможностей. Я чувствовал себя хорошо, и мне повезло внести вклад в хорошую победу» — заявил капитан «Эдмонтона».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

999 очков – это чистое 99-е место в списке бомбардиров за историю НХЛ. В последних двух матчах Макдэвид настрелял семь очков, так что в следующей игре с «Нэшвиллом» справедливо ожидать грандиозный юбилей – 1000.

Когда это произойдёт, Макдэвид войдёт в элитный клуб — станет четвёртым по молодости и по скорости игроком в истории, которому удалось выбить тысячу. Быстрее него с этим управлялись только Уэйн Гретцки (424 матча), Марио Лемье (513) и Майк Босси (656). 27-летний канадец на данный момент провёл в лиге 658 матчей.

«Ещё ничего не произошло, так что оставлю слова на потом, когда это действительно случится. Но я понимаю, что по скорости этого юбилея впереди меня только лучшие. Однако ещё ничего не произошло, так что надо готовиться к следующему матчу», — добавил Коннор.

«Надеюсь, что не сглажу, но у меня ощущение, что он управится с этим до матча с «Торонто». Постучим по дереву, надеюсь, я прав. Уверен, он захочет это сделать дома, перед своими болельщиками. Мы говорим не о величии, а о легендарности», — заявил Леон Драйзайтль, на счету которого сегодня дубль, включая победный гол в овертайме.

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