Нормальный драфт в КХЛ — утопия. В нашем хоккее никогда не будет всеобщего равенства

Тема возвращения драфта юниоров – самая популярная в КХЛ в последние дни. С тех пор как лига объявила о создании рабочей группы по этому вопросу, споры не утихают ни в журналистской среде, ни внутри клубов, периодически прорываются в публичное пространство комментарии со стороны заинтересованных лиц.

Пока понятно только одно – вопрос очень сложный, максимально дискуссионный. На мой взгляд, это тот редкий случай, когда действительно достойны внимания и должны быть приняты к сведению аргументы обеих сторон – как сторонников драфта, так и его противников.

Потому что мне легко понять тех, кто ратует за драфт как за инструмент адекватного распределения молодых талантов по клубам лиги. Это будет и помощь маленьким командам, не имеющим возможности под своим крылом воспитывать и растить сильную молодёжь в силу географического положения или из-за отсутствия инфраструктурной базы. Это также может быть полезно и хоккеистам, у которых может появиться более короткий путь в КХЛ, чем в выпускающей системе. Ведь понятно, что наши главные хоккейные академии, концентрирующие у себя таланты со всей страны, попросту не могут вовремя переваривать всех лучших из каждого выпуска.

Но мне легко понять и противоположную сторону. Конечно, популистские нотки в заявлениях ФХР и Романа Ротенберга, отсылки к указу президента страны или к коллективному «дяде Джону» (читай, все убегут в Америку!) серьёзно дискредитируют эту позицию. Но она однозначно имеет место быть, если видеть суть. А суть в том, что академии «Авангарда», «Локомотива», СКА, «Ак Барса» и другие вкладывают большие деньги как в развитие инфраструктуры, так и в скаутские службы, что и позволяет им привозить таланты со всей страны (как правило, в возрасте 14-15 лет) и затем уже качественно доводить их до выпуска. И поставьте себя на место таких клубов с академиями: почему они должны поддерживать идею, согласно которой львиная доля этих талантов разбежится на драфте во имя философии «равенства и братства»? Для них это будет просто потерей денег и времени. В отличие, например, от инструмента аренды, который сейчас в КХЛ прекрасно работает для его бенефициаров.

На этом месте многие скажут что-то в духе: «Вот и поделом! Перестанет кучка олигархов «пылесосить» юниоров со всей страны, выплачивая смешные компенсации за 14-15-летних родным школам». Но давайте представим, что действительно перестанут «пылесосить». В Ярославль, Санкт-Петербург, Казань, Омск, Москву больше не будут привозить лучших по детям из других регионов, потому что в этом из-за драфта не будет особого смысла. Все играют по местам рождения – многие довольны. Но будут ли справляться скромные (в плане финансирования и, соответственно, инфраструктуры) школы по всей нашей большой стране с адекватным доводом талантливого ребёнка до молодёжного уровня? Ну, например, дозрел бы качественно Мичков в Перми, а Никишин – в Орле? Большие сомнения. Тут есть немаленькая вероятность, что игры в уравниловку приведут к тому, что таланты в нашем хоккее снова, как в 90-е и начале нулевых, станут появляться вопреки, а не благодаря. Создание же хоккейных академий в их нынешнем виде хоть и приводит к централизации, но всё-таки позволяет наладить систему подготовки игроков. С этим ведь глупо спорить.

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Но как же всё-таки быть с большинством клубов КХЛ, у которых нет мощной вертикали, до которых талантливая молодёжь (даже родившаяся в регионе) доходит либо случайно, либо исключительно в виде аренды? И это тоже правильный, справедливый вопрос. Поэтому-то тема драфта и является такой сложной и дискуссионной. И тянет за собой необходимость решения других важных вопросов в нашем хоккее. Например, размер компенсаций первым школам хоккеистов. Возраст выхода на драфт. Или снижение возраста неограниченно свободных агентов в КХЛ. Это смежный момент, но тут одно цепляется за другое, ведь драфт – это распределение прав на хоккеистов между клубами, и тут необходимо выстроить справедливую архитектуру отношений по линии «клуб – игрок», чтобы не происходили истории, как, например, в московском «Спартаке».

И прямо сейчас у меня нет однозначного ответа на вопрос, нужен драфт или нет. Нет и какой-то формулы для драфта КХЛ, чтобы он всех устраивал. Тут нужно много и коллективно обсуждать, взвешивать, спорить. Надеюсь, именно в таком ключе и примется какое-либо решение, а оно не будет спущено сверху.

Но ещё хочется сказать вот о чём. Драфт – это очередная попытка КХЛ сыграть в лигу равных возможностей. Однако в наших реалиях это утопия. Достаточно вспомнить другие реформы в нашем хоккее, чтобы увидеть, что не будут у нас все клубы равны. Вот ввели лимит легионеров, но он не для всех – в Минске, «Куньлуне» и «Барысе» можно собрать хоть полностью иностранный состав. Вот установили жёсткий потолок зарплат, но все прекрасно понимают, что, например, зарплата в 50 млн рублей за сезон в Москве/Питере/Казани и условном Хабаровске – это абсолютно разные вещи.

Вот и к драфту все клубы лиги попросту не смогут подойти в равных условиях. Всё, конечно, упирается в то, что большинство школ содержат клубы КХЛ, у нас очень мало независимых «альма матер», и в этом ключевое отличие от Северной Америки. Значит, драфт не нужен совсем? Или же его правила должны быть командоориентированы? Честно – не знаю. Нужно думать. И много раз отмерить (то есть взвесить аргументы всех сторон), прежде чем принять какое-то решение.