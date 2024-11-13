Генменеджер «Питтсбурга» признал свой провал? Что означает готовность Дубаса обменять всех

«Трудно понять, почему Эрик Карлссон не приблизит «Питтсбург» к кубку. Он лучший атакующий защитник в НХЛ со времён Пола Коффи, что о многом говорит, особенно в Питтсбурге», — так в The Athletic комментировали обмен шведского защитника в стан «пингвинов» из «Сан-Хосе» в августе 2023 года.

Тогда не только журналисты, но и многие болельщики всерьёз предполагали, что приобретение обладателя «Норрис Трофи» по итогам прошедшего сезона поможет команде вернуться в плей-офф после первого за почти 20 лет пропущенного розыгрыша Кубка Стэнли и, возможно, даже вплотную приблизиться к заветному трофею.

Переход Карлссона воспринимали с очень большим энтузиазмом: The Athletic рассказал, какое значение имеет переход Карлссона для Малкина и Кросби

К тому моменту «Пингвинз» по какой-то причине ещё не потеряли надежду на «последний танец» Сидни Кросби, Евгения Малкина и Криса Летанга — хотя в современной НХЛ крайне тяжело представить чемпиона, главными моторами которого будут игроки в возрасте 35+. По крайней мере у них должна быть внятная поддержка от более молодых хоккеистов. Но в «Питтсбурге» такой поддержки нет.

В результате «пингвины» во второй раз подряд оказались вне кубковой восьмёрки на Востоке и практически не стали обновляться в межсезонье. Можно ли было что-то ожидать от такой команды в новом сезоне? Едва ли.

И пока что всё идёт к тому, что «Питтсбург» вновь уйдёт в отпуск уже в апреле — после 17 матчей команда Майка Салливана занимает 13-е место в конференции с 14 очками, при этом последняя игра с «Далласом» стала для «Пингвинз» настоящим кошмаром. Уже в первом периоде пенсильванцы пропустили шесть шайб, а по итогам 60 минут на табло «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арены» горели 1:7.

Какие варианты по изменению положения могут быть в текущей ситуации? Поменять тренера или… весь игровой состав. Ну, почти.

Согласно последним сообщениям из-за океана, генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас дал знать остальным клубам лиги, что все игроки его команды, кроме Сидни Кросби, доступны для обмена. Странно, что в этот список не попали Малкин, Летанг и Карлссон, однако полный запрет на перемещение в их контрактах автоматически вносит их сюда — сложно представить, что они добровольно откажутся от такой функции.

Подробнее о последних действиях Дубаса: Генменеджер «Питтсбурга» заявил о готовности обменять любого игрока команды, кроме Кросби

Дубас же этими действиями словно подписывается под тезисом о своей фантастической неэффективности — удивительно, как генеральному менеджеру не хватило нескольких месяцев весны и лета, чтобы понять, что без кардинальных перестановок навязать борьбу хотя бы за место в плей-офф у этой команды не получится. Возрастные лидеры, которые, как ни крути, уже не станут лучше, отсутствие должного усиления летом, и это при том, что прошлогодняя версия «Пингвинз» оказалась неконкурентоспособной — на что 38-летний функционер рассчитывал перед началом нового сезона?

Его ровесник Малкин и почти ровесник Кросби до сих пор как могут тащат «Питтсбург» на своих плечах — многолетний дуэт возглавляет гонку бомбардиров «пингвинов» с 18 и 16 результативными действиями соответственно, при этом опережая ближайших товарищей по команде чуть ли не в два раза уже на такой короткой дистанции. У Рикарда Ракелля 11 очков, у Эрика Карлссона — 10, а у пятого бомбардира команды — уже семь.

До сегодняшнего дня им был Ларс Эллер, которого Дубас уже успел обменять в «Вашингтон» на два драфт-пика. Очевидно, это не решит и малую долю проблем «пингвинов» — работы у руководства клуба ещё непочатый край. Вопрос в том, должен ли сам Дубас расчищать эти авгиевы (или вернее будет сказать дубасовы?) конюшни — во многом и его «работа» привела «Питтсбург» к нынешнему состоянию, для выхода из которого точечных действий будет явно недостаточно.

Если кто-то верит, что именно Кайл сможет вывести «Пингвинз» из пике, посмотрите на «Торонто» — «листья» до сих пор не могут прийти в себя после его пребывания в клубе, и далеко не факт, что это произойдёт в ближайшее время. Поэтому болельщикам «Питтсбурга» стоит пристегнуться — падение может быть очень затяжным и болезненным.