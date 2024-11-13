«Денег никогда не увидим». В Финляндии завершилась эпопея с продажей арены Ротенберга

Эпопея с «Хартвалл-Ареной» подошла к концу. Финны сначала сами выстрелили себе в ногу, обложив санкциями один из своих главных хоккейных стадионов просто потому, что он принадлежал семье Ротенбергов и Геннадию Тимченко, а потом сами несколько лет пытались выпутаться из этой ситуации, пока арена приходила в запустение.

«Йокерит» оттуда съехал и сейчас играет в стареньком Helsinki Hall, концерты и другие мероприятия, естественно, тоже не проводятся. Мало того, финны ещё и вставляли палки в колёса с оплатой коммуналки. В итоге несколько месяцев назад за неуплату на «Хартвалл-Арене» отключили электричество, воду и отопление. Люди стали жаловаться на то, что здание разрушается, покрывается плесенью и там начинает вонять.

Более того, в Финляндии периодически обвиняли российских владельцев в том, что сделка стопорится, потому что они сами не горят желанием продавать арену. Однако сейчас завесу тайны приоткрыл Кай Паананен — менеджер Геннадия Тимченко, который как раз занимался продажей арены: «Я получил задание продать [арену] пару лет назад, но временами возникали осложнения по ряду причин. У сторон могли быть различные интерпретации. Вероятно, как бы помягче выразиться, определённое запугивание не облегчало ситуацию. Главная проблема в том, что СМИ всё время писали о задержках платежей. Но тут надо спросить банк, который не переводил деньги. Дело было не в нежелании платить».

Наконец спустя два с лишним года после начала СВО стороны договорились о сделке. Её ещё должны одобрить финские власти и Евросоюз, так как Тимченко и Ротенберги находятся под санкциями. Покупателем выступила финская инвестиционная компания Trevian, к которой присоединились ещё несколько инвесторов.

Один из них, Хейкки Виитикко, прокомментировал сделку изданию Iltalehti: «Это заняло около двух с половиной лет. Не знаю, был ли момент, когда я уже терял веру, но её точно проверяли на прочность. Кажется, тут дело в разнице культур. Сам я раньше практически не вёл бизнес с восточным соседом, но общался с людьми, которые этим занимались. Там они всё делают по-другому. У них немного другой подход к делам, чем у нас в Финляндии. Ну и санкции, конечно, тоже повлияли».

Местные СМИ пишут, что стадион может возобновит работу не ранее весны 2025 года, а в следующем сезоне туда может вернуться «Йокерит», который сейчас выступает во второй лиге Финляндии, но планирует подняться в Лиигу. «Прекрасно, что судьба арены решилась и теперь у неё будут финские владельцы. Это были настоящие американские горки. Меня приводило в ярость, что такая замечательная арена стоит без дела», — высказался председатель «Йокерита» Микко Саарни.

Сумма сделки составляет в районе € 55-65 млн. Но этих денег бывшие владельцы даже не надеются увидеть – из-за санкций они останутся заблокированными на европейских счетах.

«Могу подтвердить, что «Хартвалл-Арена» продана. Это наша добрая воля помочь коллегам. Мы этих денег никогда не увидим. Возможно, когда снимут санкции, мы их дождёмся. Но это наши воля и желание. Вы будете удивлены, с какими людьми из-за границы я нахожусь в контакте. Фамилии называть не буду», — так прокомментировал новость Роман Ротенберг после сегодняшнего матча с «Сибирью».