Московское «Динамо» победило в Омске, несмотря на крупный курьёз, а «Ак Барс» разгромил «Куньлунь».

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Удивительная победа СКА, Разин наехал на журналистов. Итоги дня в КХЛ

13 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Представляем обзор всех игр.

СКА прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв «Сибирь» с минимальным счётом

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала на своём льду санкт-петербургский СКА. Победу в упорном противостоянии одержал петербургский клуб со счётом 1:0 Б.

Команды не смогли распечатать ворота друг друга в основное и дополнительное время встречи. Голкипер СКА Егор Заврагин и вратарь «Сибири» Денис Костин записали на свой счёт «сухие» матчи. Победный буллит на счету нападающего СКА Валентина Зыкова.

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Таким образом, СКА прервал пятиматчевую серию поражений. «Сибирь» уступила в третий раз подряд. Отметим, что первая встреча в текущем сезоне между этими командами прошла гораздо результативнее. 28 октября СКА обыграл «Сибирь» со счётом 6:3.

Дубль Уила принёс московскому «Динамо» победу над «Авангардом» в результативном матче

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и московским «Динамо». Победу в результативной встрече одержали бело-голубые со счётом 5:3.

Дублем отметился нападающий московского «Динамо» Джордан Уил. Ещё по голу в составе гостей забили Игорь Ожиганов, Никита Буруянов и Артём Ильенко. «Авангард» ответил голами Алексея Макеева, Матвея Заседы и Игоря Мартынова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Омский «Авангард» по-прежнему с 9 сентября не может выиграть хотя бы два матча подряд. Омичи расположились на 10-м месте в таблице Восточной конференции после 24 матчей.

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«Трактор» крупно обыграл «Металлург» в уральском дерби в Магнитогорске

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Трактором». Встреча завершилась убедительной победой со счётом 4:0 в пользу челябинского клуба.

Дублем отметился нападающий «Трактора» Андрей Светлаков. Ещё по шайбе забросили Виталий Кравцов и Александр Шаров. Голкипер «Трактора» Зак Фукале записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что «Трактор» завершал выездную серию, которую челябинский клуб начал на Дальнем Востоке. Челябинский клуб упрочил лидерство в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«Барыс» взял реванш у «Нефтехимика» за поражение в прошлой встрече

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Барысом». Победу в упорном противостоянии в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

В концовке первого периода счёт открыли гости — отличился Алихан Омирбеков, которому ассистировали Батырлан Муратов и Тамирлан Гайтамиров. Нижнекамцам удалось сравнять счёт в начале третьего периода, когда гол забил Жан-Себастьен Ди с передач Андрея Белозёрова и Райли Барбера. В овертайме победу «Барысу» принёс точный бросок Кирилла Панюкова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Барыс» взял реванш у «Нефтехимика» за поражение в прошлом матче.

Гол Атанасова в овертайме принёс победу «Торпедо» в матче с минским «Динамо»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Победу одержали гости со счётом 2:1 в овертайме.

Уже на 22-й секунде счёт открыл нападающий минского «Динамо» Александр Волков, которому ассистировали Ксавье Улле и Сэм Энас. Нижегородцам удалось отыграться на последней минуте первого периода благодаря голу Китона Томпсона с передачи Михаила Абрамова. Команды больше не смогли поразить ворота друг друга в основное время. В овертайме победу одержали хоккеисты «Торпедо» благодаря точному броску Василия Атанасова.

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Дебютные голы Комкова в КХЛ помогли «Ак Барсу» разгромить «Куньлунь» в домашнем матче

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошла очередная встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Куньлунем». Разгромную победу одержали казанцы со счётом 5:0.

Голы в составе «Ак Барса» забили Кирилл Семёнов, Денис Комков (дубль), Дмитрий Кателевский и Артём Галимов. Для нападающего Комкова эти голы стали дебютными в Континентальной хоккейной лиге. Голкипер казанской команды Амир Мифтахов записал на свой счёт «сухой» матч. Отметим большое количество обоюдных удалений за грубость по ходу игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Куньлунь» потерпел третье поражение подряд. «Ак Барс» одержал третью победу в последних пяти матчах.