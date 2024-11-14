Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 13 ноября, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей

Удивительная победа СКА, Разин наехал на журналистов. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня в КХЛ 13 ноября 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Московское «Динамо» победило в Омске, несмотря на крупный курьёз, а «Ак Барс» разгромил «Куньлунь».

13 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Представляем обзор всех игр.

СКА прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв «Сибирь» с минимальным счётом

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала на своём льду санкт-петербургский СКА. Победу в упорном противостоянии одержал петербургский клуб со счётом 1:0 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 1
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков – 65:00    

Команды не смогли распечатать ворота друг друга в основное и дополнительное время встречи. Голкипер СКА Егор Заврагин и вратарь «Сибири» Денис Костин записали на свой счёт «сухие» матчи. Победный буллит на счету нападающего СКА Валентина Зыкова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, СКА прервал пятиматчевую серию поражений. «Сибирь» уступила в третий раз подряд. Отметим, что первая встреча в текущем сезоне между этими командами прошла гораздо результативнее. 28 октября СКА обыграл «Сибирь» со счётом 6:3.

Материалы по теме
«Денег никогда не увидим». В Финляндии завершилась эпопея с продажей арены Ротенберга
«Денег никогда не увидим». В Финляндии завершилась эпопея с продажей арены Ротенберга

Дубль Уила принёс московскому «Динамо» победу над «Авангардом» в результативном матче

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и московским «Динамо». Победу в результативной встрече одержали бело-голубые со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ожиганов (Римашевский, Ильенко) – 24:38 (5x5)     0:2 Буруянов (Джиошвили, Готовец) – 24:51 (5x5)     0:3 Ильенко (Кудрявцев, Пыленков) – 35:07 (5x5)     1:3 Макеев – 44:14 (5x4)     2:3 Заседа – 44:59 (5x5)     2:4 Уил – 48:22 (5x5)     2:5 Уил (Кудрявцев, Гусев) – 51:17 (5x4)     3:5 Мартынов (Яремчук) – 56:03 (5x5)    

Дублем отметился нападающий московского «Динамо» Джордан Уил. Ещё по голу в составе гостей забили Игорь Ожиганов, Никита Буруянов и Артём Ильенко. «Авангард» ответил голами Алексея Макеева, Матвея Заседы и Игоря Мартынова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Омский «Авангард» по-прежнему с 9 сентября не может выиграть хотя бы два матча подряд. Омичи расположились на 10-м месте в таблице Восточной конференции после 24 матчей.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» забил курьёзный гол после грубой ошибки защитника московского «Динамо»

«Трактор» крупно обыграл «Металлург» в уральском дерби в Магнитогорске

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Трактором». Встреча завершилась убедительной победой со счётом 4:0 в пользу челябинского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Шаров (Жарков, Котляревский) – 04:52 (5x5)     0:2 Кравцов (Кэмпфер, Ткачёв) – 33:58 (5x3)     0:3 Светлаков (Дер-Аргучинцев, Телегин) – 35:10 (5x4)     0:4 Светлаков (Кравцов, Телегин) – 43:55 (4x4)    

Дублем отметился нападающий «Трактора» Андрей Светлаков. Ещё по шайбе забросили Виталий Кравцов и Александр Шаров. Голкипер «Трактора» Зак Фукале записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что «Трактор» завершал выездную серию, которую челябинский клуб начал на Дальнем Востоке. Челябинский клуб упрочил лидерство в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
«Хотите меня обсирать — обсирайте». Андрей Разин резко высказался в адрес журналистов

«Барыс» взял реванш у «Нефтехимика» за поражение в прошлой встрече

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Барысом». Победу в упорном противостоянии в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Омирбеков (Муратов, Гайтамиров) – 18:31 (5x5)     1:1 Ди (Белозёров, Барбер) – 41:14 (5x5)     1:2 Панюков (Асетов, Камалов) – 61:39 (3x3)    

В концовке первого периода счёт открыли гости — отличился Алихан Омирбеков, которому ассистировали Батырлан Муратов и Тамирлан Гайтамиров. Нижнекамцам удалось сравнять счёт в начале третьего периода, когда гол забил Жан-Себастьен Ди с передач Андрея Белозёрова и Райли Барбера. В овертайме победу «Барысу» принёс точный бросок Кирилла Панюкова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Барыс» взял реванш у «Нефтехимика» за поражение в прошлом матче.

Гол Атанасова в овертайме принёс победу «Торпедо» в матче с минским «Динамо»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Победу одержали гости со счётом 2:1 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Волков (Улле, Энас) – 00:22 (5x5)     1:1 Томпсон (Абрамов) – 19:02 (5x5)     1:2 Атанасов (Силаев, Воронин) – 64:36 (3x3)    

Уже на 22-й секунде счёт открыл нападающий минского «Динамо» Александр Волков, которому ассистировали Ксавье Улле и Сэм Энас. Нижегородцам удалось отыграться на последней минуте первого периода благодаря голу Китона Томпсона с передачи Михаила Абрамова. Команды больше не смогли поразить ворота друг друга в основное время. В овертайме победу одержали хоккеисты «Торпедо» благодаря точному броску Василия Атанасова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Дебютные голы Комкова в КХЛ помогли «Ак Барсу» разгромить «Куньлунь» в домашнем матче

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошла очередная встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Куньлунем». Разгромную победу одержали казанцы со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Семёнов (Коршков, Лямкин) – 07:48 (5x4)     2:0 Комков (Кошелев, Коршков) – 28:34 (5x5)     3:0 Кателевский (Лямкин, Миллер) – 45:39 (5x5)     4:0 Галимов (Бровкин, Лучевников) – 54:47 (5x5)     5:0 Комков – 55:38 (5x5)    

Голы в составе «Ак Барса» забили Кирилл Семёнов, Денис Комков (дубль), Дмитрий Кателевский и Артём Галимов. Для нападающего Комкова эти голы стали дебютными в Континентальной хоккейной лиге. Голкипер казанской команды Амир Мифтахов записал на свой счёт «сухой» матч. Отметим большое количество обоюдных удалений за грубость по ходу игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Куньлунь» потерпел третье поражение подряд. «Ак Барс» одержал третью победу в последних пяти матчах.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android