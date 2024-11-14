Пижонство погубило? «Вашингтон» упустил верную победу и проиграл в овертайме

«Столичные» вели 3:1 за пять минут до конца третьего периода. Овечкин сделал результативную передачу.

Несмотря на то что команды перед матчем имели равное количество очков, ощущения от их игры совершенно разные: хоккеисты «Торонто» только привыкают к требованиям Берюбе, периодически уходят с площадки без заброшенных шайб. Зато «Вашингтон» начал выше ожиданий, а в последнем матче разнёс «Сент-Луис» со счётом 8:1.

Могла эта встреча стать снайперским противостоянием Овечкина и Мэттьюса, но капитан «Мэйпл Лифс» пропустил очередную игру.

Гости с первых минут включили активный прессинг, пытаясь давить соперника в его же зоне, но открыть счёт это не помогло – антигероем эпизода стал Макс Доми, срезавший шайбу в свои ворота после передачи Рэддиша. Через минуту Макманн уравнял цифры на табло, но на перерыв «Вашингтон» всё равно ушёл с минимальным преимуществом – Дилан Строум продемонстрировал незаурядную технику и буквально завёз шайбу в ворота.

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Неудачи Макса Доми, который так и не может забить первый гол в сезоне, продолжились во втором периоде – канадец не реализовал выход «один в ноль».

Второй период проходил размеренно, опасных моментов было минимум, но в конце второго периода спокойствие нарушило первое звено «столичных» — Протас выдал передачу на Овечкина, Александр уже видел шайбу в воротах и был близок к очередному голу, однако Танев заблокировал бросок. Но момент хозяева «доели», и Протас забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне, а нереализованный момент Ови превратился в голевую передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На определённом отрезке в третьем периоде «Торонто» отличился трижды, но арбитры засчитали лишь шайбу Вильяма Нюландера, а две другие отменили по разным причинам. Таким образом, по незасчитанным шайбам «Мэйпл Лифс» вырвались вперёд (во втором периоде была отменена шайба Карлсона из-за помехи вратарю). Далее последовало «преступление» со стороны «Вашингтона», когда «столичные» начали пижонить у пустых ворот соперника, а следом за ним «наказание» от «Торонто» — Нюландер, Райлли и Марнер разыграли блестящую комбинацию и сравняли счёт. Мгновенная карма.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В овертайме без сумасшедшей развязки тоже не обошлось – Овечкин в упор не смог пробить Уолла, Марнер мгновенно запустил шайбу вперёд, где её подобрал Таварес и закончил матч.

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4:3 – «Торонто» в волевом стиле переигрывает «столичных». Но, по правде говоря, «Вашингтон» сам упустил победу, начав выдумывать что-то немыслимое в концовке. А у Александра Овечкина 14 очков в восьми матчах. Да, не получилось забить, хоть и было два верных шанса, но невозможно это делать в каждой игре.