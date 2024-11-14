Трогательная церемония в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Его сын не мог сдержать слёз

В этом сезоне у «Питтсбурга» не так много поводов для радости, но это один из них.

«Питтсбург» переживает мучительный закат некогда могущественной династии. Поводов для радости немного – команда идёт четвёртой с конца в Восточной конференции, оборона трещит по швам, Сидни Кросби и Евгений Малкин делают всё, что могут, но этого уже недостаточно, когда вся остальная команда неконкурентоспособна.

Тем не менее памятные моменты в этом сезоне всё же имеются. Не за горами 600 голов Кросби, а Малкин месяц назад уже пробил отметку в 500 заброшенных шайб. Перед матчем с «Детройтом» в честь этого события «Питтсбург» провёл трогательную церемонию.

Специально для этого в Америку приехали родители Евгения – Владимир и Наталья, также на лёд вышел и сын хоккеиста Никита. С экрана куба россиянина поздравляли родные и друзья, а также бывшие и нынешние партнёры по команде. Например, Райан Уитни и Марк Рекки, которые ассистировали в его самом первом голе в НХЛ в далёком 2006 году.

Будущий лучший снайпер всех времён Александр Овечкин поприветствовал Джино в элитном клубе: «Эй, Джино, поздравляю с 500-м голом в НХЛ. Это огромное достижение. Добро пожаловать в клуб! Продолжай в том же духе, очень рад за тебя, мужик», — сказал капитан «Вашингтона» в видеообращении. Они с Малкиным – единственные российские игроки в истории лиги, которые могут похвастаться 500 голами в НХЛ.

У Ови их чуть больше – 863, а всего среди действующих игроков, кроме Малкина, не менее 500 забили только он, Кросби (598) и Стивен Стэмкос (559). В истории НХЛ Евгений стал 48-м таким игроком.

Бывший нападающий «Питтсбурга» Патрик Хёрнквист к поздравлениям добавил русское «давай-давай».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Закончилась церемония вручением золотой клюшки и памятной таблички, которые презентовали Кросби и Крис Летанг – люди, с которым Малкин проводит в одной команде уже 19-й сезон. Сын Джино так расчувствовался, что не смог сдержать слёз.

«Здесь мой второй дом. Я рад быть здесь. Неважно, что происходит, выигрываем мы или проигрываем, я хочу быть здесь. Всегда вместе, с Сидом, с Тангером. Мы понимаем, что сейчас тяжёлые времена. Вчера мы обменяли Ларса. Однако я хочу оставаться вместе. Сегодня мы бились и будем биться в каждой игре. Это тяжёлые времена, но мы вместе», — сказал Евгений после матча. «Питтсбург» опять проиграл, на этот раз – «Детройту» в овертайме. Это четвёртое поражение в последних пяти встречах, но хотя бы не 1:7, как в предыдущей игре с «Далласом».