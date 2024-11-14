Начало сезона для «Колорадо» трудно назвать идеальным. Неопределённость с первым номером, ненадёжная игра в обороне, череда травм и дисквалификаций в атаке — вот лишь часть проблем, с которыми обладатели Кубка Стэнли двухлетней давности столкнулись на старте текущей регулярки. Как итог — лишь восьмое место на Западе с 18 очками за 17 матчей и худший показатель по пропущенным шайбам во всей конференции.

Впрочем, все проблемы переносятся гораздо легче, когда в вашем распоряжении есть Натан Маккиннон. До сих пор придерживаюсь мнения, что решение отдать ему «Харт Трофи» по итогам предыдущего чемпионата было как минимум спорным, однако сейчас канадский суперфорвард делает серьёзнейшую заявку на повторение успеха и получение звания самого ценного игрока сезона во второй раз подряд. Пусть россияне и вновь постараются помешать ему в этом.

По итогам почти четверти регулярки он оказывает решающее влияние на пребывание «Эвеланш» в числе восьми лучших команд Запада — Маккиннон с 33 очками (это, на минуточку, 1,94 очка за матч в среднем) возглавляет гонку бомбардиров НХЛ, при этом за 17 игр он лишь однажды покинул лёд без результативных действий. И это при всех бедах «лавин», которые преследуют команду с первого официального матча сезона.

У Натана есть солидная поддержка в лице одного из лидеров лиги по голам в лице Микко Рантанена, который благодаря хет-трику в сегодняшней игре с «Лос-Анджелесом» составил компанию Сэму Райнхарту, Леону Драйзайтлю, Коулу Кофилду и Вильяму Нюландеру на вершине списка снайперов, а также самого результативного защитника НХЛ Кейла Макара, однако именно 29-летний нападающий является краеугольным камнем нынешнего «Колорадо», который теперь идёт на серии из трёх побед и готовится к возвращению Валерия Ничушкина.

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Маккиннон не так часто забивает сам — пока что семь раз в этой регулярке — зато с поразительной частотой помогает отличаться партнёрам по команде. Если на счету Рантанена сегодня хет-трик голевой, то на счету Натана — ассистентский, после которого в его активе 26 результативных передач. Ещё раз — 26. За 17 матчей.

Ещё весной мы с упоением наблюдали за тем, как Никита Кучеров и Коннор Макдэвид становились первооткрывателями в XXI веке — никто в этом столетии ранее не добирался до отметки в 100 ассистов за сезон, поэтому их достижение было по-настоящему историческим и воспринималось как нечто из ряда вон выходящее. Хоть в глубине души многие и понимали, что это будет лишь вопросом времени.

Спустя месяц после начала новой регулярки Маккиннон делает серьёзную заявку на то, чтобы не только обставить дуэт двух хоккейных гениев современности, но и провести один из величайших ассистентских сезонов во всей 107-летней истории НХЛ. Четверть того пути (и даже чуточку больше), который Кучеров и Макдэвид проделали за всю 82-матчевую дистанцию, Натан прошёл всего за 17 игр. И это, опять же, при не самой убедительной игре «Эвеланш».

Определённый спад у канадца наверняка будет (в противном случае стоит начать искать на его теле метку CRS Robotics), но даже так он имеет все шансы превзойти лидеров «Тампы» и «Эдмонтона» всего через год после их триумфа. А если ему всё же удастся сохранить нынешний темп, то Маккиннон может выдать такой ассистентский перформанс, который войдёт в тройку лучших в истории НХЛ.

Лучшие ассистентские сезоны в истории НХЛ

По нынешнему графику Натан должен набрать 125 голевых передач к концу регулярки — как раз достаточно, чтобы забраться в топ-3 в этом списке и уступить лишь двум версиям величайшего игрока в истории хоккея. Звучит неплохо, не так ли?

Конечно, у такого расклада есть много «если» и «но», однако хочется верить, что Маккиннону по силам замахнуться на самую высокую строчку из возможных — согласитесь, приятно наблюдать за тем, как на ваших глазах переписывается книга рекордов сильнейшей хоккейной лиги в мире.